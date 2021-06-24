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Украина и Китай планируют взаимный безвизовый режим, - посол Сяньжун

Украина и Китай планируют взаимный безвизовый режим, - посол Сяньжун

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами, сообщил посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун.

"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной", - сообщил посол на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

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Автор: 

Китай (2958) безвизовый режим (1552)


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Топ комментарии
+20
я против. кетайцы пусть осваивают сибирь для начала, когда будет общая граница, будем думать
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24.06.2021 13:42
+17
тільки безрасудна влада могла таке придумати з китаем котра веде холодну війну з сша виступав проти України підтримуючи росію,ввести безвіз ,а потом ратуе на те що сша стали прохолодні стосунки,
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24.06.2021 13:43
+14
Не ідіоти, вороги. Це їм, особисто, вигідно, а Україна для пліснявих, лишн бізнес.
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24.06.2021 14:03
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Правила форума Совет форумчан
Запоребрик - спорная территория между Украиной и Китаем.
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24.06.2021 13:36 Ответить
можно сойтись где-то посредине....
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24.06.2021 13:38 Ответить
уральские горы - отличная естественная граница
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24.06.2021 13:41 Ответить
да, нужно же вернуть вирус на исторически сложившуюся родину....
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24.06.2021 13:37 Ответить
хай потопчуть городи клятих мсклів. якщо в них є городи
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24.06.2021 13:41 Ответить
я против. кетайцы пусть осваивают сибирь для начала, когда будет общая граница, будем думать
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24.06.2021 13:42 Ответить
Ну комусь ж треба освоювати Україну. Українці швидко вимирають і можливо саме китайці займуться заселенням країни.
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24.06.2021 14:51 Ответить
не вымирают, а выезжают.
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24.06.2021 15:22 Ответить
а у вас в методичке прогноз по населению китая указан? рекомендую ознакомиться. а потом уже бакланить
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24.06.2021 15:24 Ответить
а на хрен он нужен?
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24.06.2021 13:42 Ответить
Тебе может и не нужен, а мне очень даже. Виза дорогая 100дол.+ хлопоты при ее получении.
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24.06.2021 13:48 Ответить
А туристы из Китая нужны или нет ? Или вам больше кацапские по душе ? Вирус рано или поздно отступит а туризм и экономическое сотрудничество будут усиливаться . Европейских так и не дождались пока , а китайцы есть и этим стоило бы пользоваться .НО и контролировать их тут нужно тоже , чтобы не злоупотребляли
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24.06.2021 14:14 Ответить
Для их туристов виза не проблема. Ну 100ка доляров ссыкономить тоже ничего....
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24.06.2021 14:35 Ответить
сказки про роскошную жизнь в кетае такие же сказки, как и про роскошную жизнь в рашке
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24.06.2021 15:25 Ответить
Если это ко мне, то сори - ге являюсь любителем китайцев. Но работаю с ними уже лет 10. Бывал по работе там. Работать они умеют и хотят, тут точно не поспоришь. Кто работает, тот и зарабатывает.
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01.07.2021 23:00 Ответить
лучше почитай как уйгуры живут в концлагерях, любитель китая
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24.06.2021 15:34 Ответить
Только не усе читайте, фильтры включайте Лагеря есть действительно, и я бы такие для донбасят уже строил бы. Сепары они и есть сепары, жили себе тихонько в провинции и не отсвечивали бы.
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01.07.2021 23:17 Ответить
Вы просто НЕ понимаете, что такое Китай!!! Что такое китайские банды!!!
А способен ли украинский полицейский отличить по лицу одного китайца от другого?
Китайцев тут очень скоро станет ОООчень много. Вот тогда точно полный кабздец.
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24.06.2021 19:45 Ответить
тільки безрасудна влада могла таке придумати з китаем котра веде холодну війну з сша виступав проти України підтримуючи росію,ввести безвіз ,а потом ратуе на те що сша стали прохолодні стосунки,
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24.06.2021 13:43 Ответить
Так с рашкой уже ввели визы ? Оттуда и корона и агрессия прет , а где же визовый режим ? И нет никакой реакции от США , Англии в связи с безвизом Украины и страной-агрессором . А где же логика ? И почему ,,безрассудная влада,, не ввела визовый режим со страной -агрессором еще в 2014 году что или кто тогда мешал и почему отношения с США из за этого так и не охладились , а ,,остыли,, только сейчас ? Или вам это показалось , потому что вам так просто хочется. И кстати чего США и Англия нам не предлагают безвиз , а Китай предлагает ? Если бы предложили вот тогда можно было бы выбирать
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24.06.2021 14:23 Ответить
Ты уже два года назад выбрал.... Хватит!
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24.06.2021 14:46 Ответить
А ты еще раньше в 2010 навыбирал -сначала ,,пакращення вже сегодня,, а потом в 2014 ,,життя по-новому,, ...в результате 43 % голосовали против , а не за ...потому что папередники просто достали своим воровством и брехней , первого снесли Майданом , второму указали на выход с вещами те самые 43 % которых ты люто ненавидишь .
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24.06.2021 18:39 Ответить
Вот я и говорю что у даунов паспорта нужно забрать, думать не умеют, пишут что попало и так и голосуют. Рыбы больше ешь, там фосфора много, для мозгов полезно.
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24.06.2021 18:56 Ответить
Поедим за свеженькой Короной)))
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24.06.2021 13:46 Ответить
Надеюсь этого не случится и нашествие комуняк не произойдет.
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24.06.2021 13:47 Ответить
Полтора миллиарда коммунистов смогут без виз приехать в Украину. Приедут или нет, дело десятое, но оно точно нам нужно?
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24.06.2021 13:49 Ответить
если полтора лярда китаевцев приедут и привезут хотя бы по сто долларов с собой, мы утроим ввп Украины.
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24.06.2021 16:04 Ответить
Они че *** дались гнать их нужно отсюда это же саранча все уничтожающая
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24.06.2021 13:50 Ответить
хм, глядя как они обустраивают свою страну слово "саранча всё уничтожающая" как-то не налазит на голову
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24.06.2021 14:34 Ответить
То своя, а то чужа. До речі екологія в них одна з найгірших в світі.
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24.06.2021 15:17 Ответить
смотря где. в промрайонах да, смог и гарь. В туристических все ок. Как и везде.
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24.06.2021 16:05 Ответить
это точно. Саранча это как раз мы.
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24.06.2021 15:23 Ответить
ты точно саранча, мог и не напрягаться это засвидетельствовать
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24.06.2021 16:45 Ответить
А тут раптом мільйонів 100-150 китайців не з'являться?😳
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24.06.2021 13:53 Ответить
уже на старті, під виглядом студентів...

Відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні п. Фань Сяньжуня та його бесіда з ректором КПІ М.З. Згуровським. У контексті досягнутих домовленостей щодо подальшого розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї високий гість визначив три аспекти, в яких він особисто буде надавати допомогу. Це, по-перше, збільшення кількості громадян Китаю на навчанні в КПІ, зокрема через взаємодію із 4-ма Центрами Міністерства освіти Китаю по направленню громадян Китаю на навчання за кордоном. По-друге, поглиблення міжнародного співробітництва з університетами Китаю, які швидко розвиваються. І, по-третє, за напрямом науково-технічного співробітництва - це розвиток системи спільних центрів на взаємовигідних засадах, зокрема спільного Інституту КПІ з особливою економічною зоною м. Чунцин.
Окрім того, готуємо участь делегації в 4-му засіданні підкомісії китайсько-українського співробітництва в галузі освіти Міждержавної комісії з питань співробітництва України та Китаю в економічній сфері та церемонії започаткування Китайсько-Українського університетського альянсу. Відбудеться Форум ректорів університетів України і Китаю, під час якого планується підписати Меморандум про співпрацю КПІ з Шеньянським політехнічним університетом і провести презентацію КПІ.
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24.06.2021 17:13 Ответить
Хреново дело... Через студентов будут нас уплотнять, ну а нашей молодёжи достанутся места в училищах. И лет через 10 - 15 конструктора и инженеры с жёлтой кожей будут гонять нашу молодёжь, типа принеси, подай - а теперь вали и не мешай.
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24.06.2021 17:48 Ответить
Але! Какой взаимный безвиз? Их там почти 1,5 миллиарда!
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24.06.2021 13:55 Ответить
Не переживайте, процентов 90 населения Китая не имеют права переехать даже из своего села в райцентр.
Ето комуняки, там выпускают из страны далеко не всех.
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24.06.2021 15:01 Ответить
Такой безвизовостью Украина может поставить себя в совсем невыгодное положение.таким безвизом нельзя обольщаться.мы видим и знаем.чего России стоил такой вот безвиз с несметным количеством "заблудившихся китайских туристов".Нужен механизм контроля попадания на территорию Украины китайцев и механизм принудительного возвращения для нарушителей-китайцев.вот последний-то механизм проблематичен,поскольку против Китая Украина не сможет проявить силу.А беспринципность и наглость китайских "туристов" уже видно
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24.06.2021 13:55 Ответить
Контроль никому не мешал, а даже наоборот, заставлял иностранцев уважать законы чужой страны. Но, чтобы контролировать граждан чужой страны, неплохо бы разобраться с внутренними проблемами своих граждан для начала?! Я имею в виду двойное гражданство.
Нам необходим закон о гражданах Украины, имеющими гражданство других стран.
Я за то, чтобы лишать таких граждан голосовать на выборах, быть избранными и работать в госслужбе Украины. Если такие данные будут сознательно скрыты, а потом каким то образом выяснится, что гражданин ввел Украину в заблуждение, то считать это уголовным преступлением.
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24.06.2021 15:09 Ответить
признаю важность закона о двойном гражданстве.Но считаю,что это отдельная юридическая тема.куоторую нельзя сейчас решать в связи с действием правил конституции НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВООБЩЕ двойного гражданства.Сейчас важно не допустить нелегалов.которых потом хрен выгонишь.Китайцев стараются ограничивать во всём мире именно из-за этого
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24.06.2021 19:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry @Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808



зверніть увагу, перед якими змі пресуха

Україна і Китай планують взаємний безвізовий режим, - посол Сяньжун - Цензор.НЕТ 1726
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24.06.2021 16:46 Ответить
Зебовдуры, не вздумайте плодить здесь таукхитайский коммуно-фашистский рассадник.
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24.06.2021 13:55 Ответить
Наши предки сохранили чистой нашу европейскую гаплогруппу R1a1 Z283 без монголоидной гаплогруппы "О". Зебилы, шо вы задумали , как не нытьем так катаньем превратить нас в угрофинно-монголоидных кацапов?
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24.06.2021 14:00 Ответить
НЕТ ЗЕБИЛО-КОММУНО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЕ. зЕБИЛЫ , ВЫ У ЧЕРТЫ, КОТОРУЮ ЕСЛИ ПЕРЕСТУПИТЕ , ТО СЕБЕ НА ПОГИБЕЛЬ.
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24.06.2021 14:03 Ответить
тiльки не з Китаєм! вб'єте рештки своє економiки...Зе-шобла iдiоти!
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24.06.2021 14:01 Ответить
Не ідіоти, вороги. Це їм, особисто, вигідно, а Україна для пліснявих, лишн бізнес.
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24.06.2021 14:03 Ответить
Місце під Чайна- таун відвели?
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24.06.2021 14:01 Ответить
Украине нужно договориться с Китаем, чтобы Украинские ресурсы были опорой для предприятий Китая. Украина экспортирует ресурсы Китаю, а Китай производит продукцию и зарабатывает и Украина и Китай. И нужно привлекать в Украину Китайский инвестиционный банк, чтобы Китай строил предприятия прямо в Украине и так даже дешевле будет Китаю, чем доставлять постоянно туда ресурсы и тратить деньги на перевозку ресурсов и производство в Китае и потом опять тратиться на перевозку и продажу товаров в Европу. Проще в Украине построить плацдарм с ресурсами и предприятиями и сразу продавать в Европу товары Китая с Украины. Почему власти Украины так медленно этим занимаются и не зарабатывают денег Украине??? Рабочих мест сколько даст еще это и Украинцы будут зарабатывать деньги и деньги новые от иностранцев, а не те деньги, что есть в Украине и ходят от одних к другим, но в целом денег больше не становится, а так будут поступать деньги новые - от Китая и Европы и экономика будет наполняться деньгами и денег будет больше в стране и люди станут богаче! И сделка такая, что все стороны выигрывают и Китай зарабатывает и Украина и Европе товары быстрее доставляются! Склады еще можно в Украине открыть Китайские. Украинские власти очень медлительны, все страны развиваются, а Украина на месте стоит - это позор такой власти и если они не развивают экономику, то нафиг они надо???
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24.06.2021 14:04 Ответить
Тыць та й розвиднiлось. НЕТ ОТСТОЙНЫМ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ КИТАЙСКИМ ТЕХНОЛОГТЯМ У НАС. В то время , когда в Европе на входной двери в лавку вы прочтете слоган, мол, не бойтесь, заходите, у нас нет российского и китайского товара, НАШИ БОВДУРЫ ПРОПАГУЮТ ВСЕ КИТАЙСКОЕ. КИТАЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС - ЭТО ДЕНЬГИ ВЫБРОШЕННЫЕ НА ВЕТЕР.
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24.06.2021 14:14 Ответить
бизнес-СОТРУДНИЧЕСТВО с Китаем - это 100500 попасть под амерсанкции.
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24.06.2021 14:16 Ответить
Вы пользуетесь устаревшей информацией и поэтому делаете ложные выводы.
США сняли санкции с Huawei и Honor!
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24.06.2021 14:49 Ответить
Еге раз поавторю для вас, что, кстати вы и сам подтверждаете: бизнес-СОТРУДНИЧЕСТВО с Китаем - это 100500 попасть под амерсанкции.
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24.06.2021 14:53 Ответить
Я считаю, что сотрудничество с Китаем, это выгодно Украине и абсолютно не грозит санкциями со стороны США, если это не угрожает интересам США, как в вопросе с Мотор Сич. Не нужно мне приписывать ложные выводы, т.к. я вполне четко и доступно озвучиваю свою точку зрения.
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24.06.2021 15:02 Ответить
Ваше право иметь свою точку зрения. Я выразил свою. Я - против приоритетно тесного сотрудничесва с технологически несостоятельным Китаем. Я сталкивался с техникой(амерлицензионной), произведенной в Китае - это полный бульшит. Китайские технологии не есть технологиями, на которые нежно равняться.
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24.06.2021 15:28 Ответить
...сотрудничество с Китаем, это выгодно Украине и абсолютно не грозит санкциями со стороны США, если это не угрожает интересам США, - Повторюсь: бизнес-СОТРУДНИЧЕСТВО с Китаем - это 100500 риск попасть под амерсанкции ( не сегодня, так завтра).
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24.06.2021 15:32 Ответить
Такое чувство, что Вы живете стереотипами 20 летней давности, основанных на дешевых покупках с Алиэкспресса.
Сегодня в мире существует 2 сверхдержавы. Они разные и необязательно враги друг другу. Просто не совпадают интересы в некоторых вопросах. Насчет технологий. США уже номинально уступают Китаю первенство по количеству ежегодных научных достижений и патентированию. Они своими силам построили свою космическую станцию и уже 7 дней назад успешно доставили туда своих космонавтов.
Уровень жизни в их городах для всего населения намного превышает наш с вами уровень.
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24.06.2021 14:47 Ответить
в мiстах на сходi так. але ВВП на одного жителя до цих пiр ще мiзерний.
супер-держава США - це набагато краще, нiж супер-держава тоталiтарний Китай.
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24.06.2021 15:47 Ответить
Уровень в таукитайских прибрежных городах онли, -колониальное наследство, плюс производство зыждется на дешевой китайской рабсиле, на деньги извне. Сейчас тенденция иностранцев - сворачивание экономических связей с Китаем. В Китай возваращаются времена, когда нужно запасаться рогатками , шобы прохарчуватися горобцями.. Остальной Китай - сплошная трущеба, еще со времен Мао.
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24.06.2021 16:30 Ответить
китай-тоталитарный монстр а зелох-конченная тварь.
https://business-swiss.ch/2017/09/es-opasnost-kitajskih-investitsij/ ЕС увидел опасность китайских инвестиций
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24.06.2021 14:21 Ответить
Зато немцы в упор не замечают. чем может обернуться для всей Европы строительство СП2.
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24.06.2021 14:51 Ответить
даже у сша отрицательное сальдо торговли с кетаем)
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24.06.2021 15:36 Ответить
Блин, быстрее бы уже амеры раздуплялись насчет своих першинг-баз у нас. А то получается полный АБЫРВАЛГ. Дайте селедки зебилам, пусть успокоятся.
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24.06.2021 14:08 Ответить
Они построят тут свои базы сразу же после того как подарят нам штук 200-300 своих ф-22 . Ну и авианосец в Одессу подгонят , дооснастят и снарядят для полноты комплекта .А мы в благодарность споем им гимн США на новогодней елке в Белом доме в ковбойских шляпах и шароварах, ну и откроем пару точек с продукцией ,,рашен,, в Вашингтоне , без этого условия ни баз , ни авианосца нам естессно никто не подарит
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24.06.2021 14:43 Ответить
Этого не будет никогда потому что это не нужно самим америкосам.
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24.06.2021 14:53 Ответить
Штатовские авианосцы, по своим размерам НЕ МОГУТ пройти под мостом через Босфор. Тогда зачем про такое писать.
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24.06.2021 19:47 Ответить
Это был сарказм .Когда я читаю порохоботский бред про американские базы , европейские убойные санкции, скорое членство в НАТО и безвиз с США при условии чтобы вернули барыгу к корыту то не могу отвечать им иначе
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24.06.2021 22:41 Ответить
Більше половини світу об"їздив, в китаї не був і не маю бажання, це всесвітня клоака, що показує останній час!!!!!!!!!!!!
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24.06.2021 14:32 Ответить
Китай ето комуняки, а комуняки не люди.

Спрведливости ради надо отметить, шо есть и нормальные китайцы, те, кого мы называем "Тайвань".
Но мы их не признаём и дипотношениий с ними не имеем шоб комуняки на нас не обиделись недайбоже.
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24.06.2021 14:54 Ответить
на Тайване очень дорого)) увы)
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24.06.2021 15:35 Ответить
Мда. Комменты жесть... Убьете эконумику.... Комуняки... И причем тут безвиз? Как он может убить экономику ?
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24.06.2021 14:37 Ответить
Потужно!
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24.06.2021 14:43 Ответить
Не хватало нам ещё экспансии косоглазых уродов
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24.06.2021 14:52 Ответить
Знайшли друзів. Давайте тепер з КНДР.
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24.06.2021 15:19 Ответить
Китай это кладезь мудрости и самодостаточности
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24.06.2021 15:31 Ответить
Сказка про белого бычка. Кладезь мудрости , когда самодостаточность нищего китайца - вперде.
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24.06.2021 15:36 Ответить
китай это ширма и обман. они показывают только то, что им выгодно.
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24.06.2021 15:37 Ответить
Нам это - нафик не нужно. А китайцам - облегчим экспансию?
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24.06.2021 15:56 Ответить
Теперь украинцы в Украине станут незначительным меньшинством.
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24.06.2021 15:59 Ответить
да прям. каждый китаец спит и видит себя в Украине. бабам нашим китайцы не нравятся, так что все ок.
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24.06.2021 16:07 Ответить
Я дивлюся - ти "нерозбірливий" у "лайках" : "тарас волинянин" - "батрак лахтинський", провокатор, що "косить під "суперхахла", "пропихаючи" брехливу напівправду, а ти його підтримуєш!
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24.06.2021 16:07 Ответить
нахіба ?
після кідка з Мотор Січчю скільки нам тут треба китайських шпійонів ?
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24.06.2021 16:34 Ответить
китайцы обезьяны жёлтые
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24.06.2021 17:05 Ответить
... Китай буде переманювати українських фахівців під видом туристів. А от для чого цей безвіз потрібний самій Україні ?
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24.06.2021 20:00 Ответить
 
 