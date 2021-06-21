Китай ждет международная изоляция в случае отказа сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19, - советник Байдена Салливан
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Китай столкнется с изоляцией в международном сообществе, если не будет сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения COVID-19.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Именно эта дипломатическая работа - объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это (COVID-19 - ред.) взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", - сказал Салливан.
По его словам, президент США Джо Байден смог побудить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии.
Салливан подчеркнул, что американский лидер получил поддержку, и по итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором отмечается, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.
Ранее Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней.
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.
В то же время глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках прошедшего в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.
"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.
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Политический комментатор телеканала Fox News Грэг Джаррет и издание The Daily Beast утверждают, что заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй cбежал в США, прихватив с собой сведения об Уханьской лаборатории.
The Daily Beast сообщает, что побег Дун Цзинвэя состоялся еще в феврале, когда чиновник прибыл в США со своей дочерью.
Предполагается, что Цзинвэй предоставил Соединенным Штатам информацию об Уханьском институте вирусологии, «которые изменили позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19». Дун долгое время работал в Министерстве государственной безопасности Китая, известном как Гоанбу.
Если слухи о дезертирстве окажутся правдой, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. В общедоступной биографии Дуна говорится, что в ведомстве он «отвечает за контрразведку на территории КНР»
Как пишет издание Red State, по словам доктора Хань Лянчао, бывшего сотрудника министерства иностранных дел Китая, вопрос о беглеце поднимался китайской стороной во время китайско-американского саммита на Аляске весной этого года.
В своем твите Хан со ссылкой на неназванный источник заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И и ответственный в КПК за международные дела Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули Дуна, но госсекретарь США Энтони Блинкен им отказал.
Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес, автор книги «Китайский шпионаж: операции и тактика», назвал эти сообщения «слухами» и отметил, то такое происходит постоянно в информационной войне между Пекином и китайскими антикоммунистами за границей.
Молли Салтског, старший аналитик в The Soufan Group, также призвала к осторожности, заявив, что слухи о дезертирстве появляются регулярно.
«Хотя это важно и, безусловно, полезно для нашей разведки, одно бегство на высоком уровне не изменит радикально нашего понимания или подхода к Китаю. Короче говоря, если это правда, это потенциально важно, но не меняет правила игры», - добавила она.
Госдепартамент США не ответил на запросы СМИ о комментарии и обычно в ведомстве не комментируют тему перебежчиков. Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.
Как сообщает Red State, в материалах китайскоязычной прессы также утверждается, что дочь Дуна Ян - якобы являющаяся женой высокопоставленного руководителя Alibaba Цзян Фаня, бежала вместе с ним из Гонконга 10 февраля.
Источники говорят, что уровень доверия к информации перебежчика - это то, что привело к внезапному кризису доверия к доктору Энтони Фаучи, добавив, что персонал Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), направленный в DIA, подтвердил технические детали информации, которая предоставлена перебежчиком, - утверждается в публикации
Между тем, на официальной веб-странице Государственного совета Китая, на которой перечислены высшие должностные лица Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством министра МГБ Чэнь Вэньцина.
В разделе «Развитие персонала» отмечается расследование коррупции в отношении другого бывшего вице-министра Ма Цзяня, приговоренного к пожизненному заключению в 2018 году. Раздел «Вице-министр» остается пустым.
Как заявил Байден на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся 11-13 июня, власти КНР должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус. Байден подтвердил, что власти США пока не пришли из-за блокирования Китаем к однозначному выводу относительно происхождения этой инфекции и продолжают расследовать возможную утечку.
Миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.
На днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Я полагаю, что попередники кончились раньше - в январе.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/reports-chinese-defector-shielded-fbi-cia-agencies-concerns-possess-chinese-spies__trashed-2/
..
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/reports-chinese-defector-shielded-fbi-cia-agencies-concerns-possess-chinese-spies__trashed-2/
воруют западные технологии и продает дешевую подделку врагам-империалистам
пока рынки открыты, потребитель будет поддерживать идеи мао
Почитай і вивчи наукові дослідження тематики, а тоді пиши.
https://itif.org/publications/2021/02/18/moores-law-under-attack-impact-chinas-policies-global-semiconductor?fbclid=IwAR3VwdhnxdI-2gm4Mcum5JvpvwTMFPldgx2WD7Ic8DATqiAH8Jj6zyg02QA
https://gcn.com/articles/2021/06/08/covid-microchip-shortage.aspx
Якщо це не переконало, вбий в гугл global microchip shortage і читай. Коли ви вже, тупоглові, навчитесь поважати думку іншої людини...
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою»,- предостерегает Библия от бездумных, безответственных и пустых разговоров (Притчи 21:23).
Semiconductors, or chips, are integral in automobile automation, digital connectivity and security, among other things - powering items from brakes to windshield wipers. They're also used in
onboard computer and infotainment systems, anti-lock brakes and stability control, and windshield wipers.
На всё иное (напр., оборудование сетей мобильной связи, NSN) никто и не покушался.
Хоть прогуглил бы ты, прежде чем гадать.
И была (оказалось, MS продал в 2016)
и снова MS собирается её прикупить в этом 2021м.
In 2016, Microsoft sold the Nokia smartphone business for $350 million to a subsidiary of Hon Hai/Foxconn Technology Group and HMD Global, led by former Nokia and Microsoft mobile executives.
www.forbes.com › 2020/10/05
Microsoft In The Frame To Buy Nokia (Again)
2) В этом году Микрософт хочет купить Нокию.
3) Умейте признавать ошибки, исправлятся и держите себя в руках. Не нужно оскорблять и переходить на личности - это не культурно.
- ты писало?