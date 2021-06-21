Китай ждет международная изоляция в случае отказа сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19, - советник Байдена Салливан

Китай столкнется с изоляцией в международном сообществе, если не будет сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения COVID-19.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Именно эта дипломатическая работа - объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это (COVID-19 - ред.) взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", - сказал Салливан.

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По его словам, президент США Джо Байден смог побудить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии.

Салливан подчеркнул, что американский лидер получил поддержку, и по итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором отмечается, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.

Ранее Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

В то же время глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках прошедшего в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.