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Китай ждет международная изоляция в случае отказа сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19, - советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Китай ждет международная изоляция в случае отказа сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19, - советник Байдена Салливан

Китай столкнется с изоляцией в международном сообществе, если не будет сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения COVID-19.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Именно эта дипломатическая работа - объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это (COVID-19 - ред.) взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", - сказал Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

По его словам, президент США Джо Байден смог побудить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии.

Салливан подчеркнул, что американский лидер получил поддержку, и по итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором отмечается, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.

Ранее Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Также читайте: США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

В то же время глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках прошедшего в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.
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Топ комментарии
+8
только полный кацап будет уверен, что китай выживет в международной изоляции!!
китай зарабатывает на производстве огромного количества барахла, которое покупает ВЕСЬ мир! одна только московия не осилит всё это выкупить и восполнить китаю потерю МИРОВОГО рынка!
в полной изоляции китай вернётся к своему натуральному хозяйству через пару лет
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21.06.2021 09:11
+8
без рынков сбыта - китаю кездец
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21.06.2021 09:25
+6
Може то москалі китайозам підсунули.
Тепер сидять і ржуть у бороди.
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21.06.2021 08:45
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А тебе без Китая кездецц - круг замкнулся На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 4831
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23.06.2021 17:29 Ответить
с чего мне без кетая кездецц? ты совсем дурное?! или просто забыл что значит работать, а не барыжить кетайским дешёвым хламом! иди работать, дурное!
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23.06.2021 22:51 Ответить
китаю дали 90 дней,хуйлу дали 6 месяцев... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 3351
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21.06.2021 09:38 Ответить
Имхо, это "ж-ж-ж" неспроста. Позволю себе повторить вчерашний копипаст:

Политический комментатор телеканала Fox News Грэг Джаррет и издание The Daily Beast утверждают, что заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй cбежал в США, прихватив с собой сведения об Уханьской лаборатории.

The Daily Beast сообщает, что побег Дун Цзинвэя состоялся еще в феврале, когда чиновник прибыл в США со своей дочерью.

Предполагается, что Цзинвэй предоставил Соединенным Штатам информацию об Уханьском институте вирусологии, «которые изменили позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19». Дун долгое время работал в Министерстве государственной безопасности Китая, известном как Гоанбу.

Если слухи о дезертирстве окажутся правдой, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. В общедоступной биографии Дуна говорится, что в ведомстве он «отвечает за контрразведку на территории КНР»

Как пишет издание Red State, по словам доктора Хань Лянчао, бывшего сотрудника министерства иностранных дел Китая, вопрос о беглеце поднимался китайской стороной во время китайско-американского саммита на Аляске весной этого года.

В своем твите Хан со ссылкой на неназванный источник заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И и ответственный в КПК за международные дела Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули Дуна, но госсекретарь США Энтони Блинкен им отказал.

Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес, автор книги «Китайский шпионаж: операции и тактика», назвал эти сообщения «слухами» и отметил, то такое происходит постоянно в информационной войне между Пекином и китайскими антикоммунистами за границей.

Молли Салтског, старший аналитик в The Soufan Group, также призвала к осторожности, заявив, что слухи о дезертирстве появляются регулярно.

«Хотя это важно и, безусловно, полезно для нашей разведки, одно бегство на высоком уровне не изменит радикально нашего понимания или подхода к Китаю. Короче говоря, если это правда, это потенциально важно, но не меняет правила игры», - добавила она.

Госдепартамент США не ответил на запросы СМИ о комментарии и обычно в ведомстве не комментируют тему перебежчиков. Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.

Как сообщает Red State, в материалах китайскоязычной прессы также утверждается, что дочь Дуна Ян - якобы являющаяся женой высокопоставленного руководителя Alibaba Цзян Фаня, бежала вместе с ним из Гонконга 10 февраля.

Источники говорят, что уровень доверия к информации перебежчика - это то, что привело к внезапному кризису доверия к доктору Энтони Фаучи, добавив, что персонал Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), направленный в DIA, подтвердил технические детали информации, которая предоставлена перебежчиком, - утверждается в публикации

Между тем, на официальной веб-странице Государственного совета Китая, на которой перечислены высшие должностные лица Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством министра МГБ Чэнь Вэньцина.

В разделе «Развитие персонала» отмечается расследование коррупции в отношении другого бывшего вице-министра Ма Цзяня, приговоренного к пожизненному заключению в 2018 году. Раздел «Вице-министр» остается пустым.

Как заявил Байден на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся 11-13 июня, власти КНР должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус. Байден подтвердил, что власти США пока не пришли из-за блокирования Китаем к однозначному выводу относительно происхождения этой инфекции и продолжают расследовать возможную утечку.

Миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.

На днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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21.06.2021 09:54 Ответить
А хто поховав розслідування при попередній адмігістрації ?
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21.06.2021 09:57 Ответить
*адміністрації
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21.06.2021 09:57 Ответить
что побег Дун Цзинвэя состоялся еще в феврале, когда чиновник прибыл в США со своей дочерью.

Я полагаю, что попередники кончились раньше - в январе.
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21.06.2021 11:24 Ответить
перебежчик находиться под контролем американской военной разведки DIA . информация о нем тщательно скрываеться от ФБР и ЦРУ . Военная разведка полагает что китайцы имеют свою резидентуру в выше упомянутых организациях .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/reports-chinese-defector-shielded-fbi-cia-agencies-concerns-possess-chinese-spies__trashed-2/

..
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21.06.2021 20:12 Ответить
перебежчик находиться под контролем американской военной разведки . информация о нем тщательно скрываеться от ФБР и ЦРУ . Военная разведка полагает что китайцы имеют свою резидентуру в выше упомянутых организациях .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/reports-chinese-defector-shielded-fbi-cia-agencies-concerns-possess-chinese-spies__trashed-2/
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21.06.2021 20:15 Ответить
Сила Сибири спасет РАБссию....,а Северное дерьмо позволит РАБЮссии встать с каленак...,потому как гибель РАБссиянской Вампирии в феврале 1917 года,и дохлого Совка в августе 1991 года,ждет третьего Захода...БОГ любит ТРОИЦУ.... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 7176 На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 7176
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21.06.2021 10:00 Ответить
кетай не покупает радиоактивный газ - путинхЪ засрал радиацией всю сибирь.
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21.06.2021 11:27 Ответить
Смешные. На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 4800
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21.06.2021 10:13 Ответить
Как он себе это поедстовляет ,если куда не посмотришь , кругом китайские товары 🤔🤦😂🤣
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21.06.2021 10:28 Ответить
красный китай давно живет в другом измерении
воруют западные технологии и продает дешевую подделку врагам-империалистам
пока рынки открыты, потребитель будет поддерживать идеи мао
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21.06.2021 10:30 Ответить
Представляет
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21.06.2021 10:31 Ответить
Опять треп. Парашу они изолируют уже семь лет. А тут целый Китай, от которого они практически во всем зависят. Сейчас в США опустели автосалоны, а все из-за одного маленького чипа, который китаёзы производят. И это всего лишь ОДИН маленький чип.
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21.06.2021 10:38 Ответить
що ти мелеш? Китай відстає у виробництві чіпів від США на 4-5 поколінь, займає лише декілька відсотків на світовому ринку виробництва чіпів.
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21.06.2021 22:20 Ответить
Быдло, сначала ситуацию изучи, а потом будешь незнакомым людям тыкать и обвинять в некомпетентности. Об этом рассказывают люди, которые живут в США.
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21.06.2021 22:35 Ответить
Це ти бидло, тебе ніхто не обзивав. Я вивчив, а ти плітки на базарі збираєш і ще доводиш їх сюди.
Почитай і вивчи наукові дослідження тематики, а тоді пиши.
https://itif.org/publications/2021/02/18/moores-law-under-attack-impact-chinas-policies-global-semiconductor?fbclid=IwAR3VwdhnxdI-2gm4Mcum5JvpvwTMFPldgx2WD7Ic8DATqiAH8Jj6zyg02QA
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22.06.2021 00:08 Ответить
Типове хохляцьке зарозуміле бидло, яке вважає себе дуже розумним, а насправді обмежене і тупе. На, читай:

https://gcn.com/articles/2021/06/08/covid-microchip-shortage.aspx

Якщо це не переконало, вбий в гугл global microchip shortage і читай. Коли ви вже, тупоглові, навчитесь поважати думку іншої людини...
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22.06.2021 06:13 Ответить
дибілкуватий москаль, який не знає що забув в Україні
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25.06.2021 10:09 Ответить
Перед тем как что-то сказать, спроси себя: «Уверен ли я, что это так? Почему я хочу об этом рассказать? Как мои слова повлияют на мою репутацию?» Последний вопрос очень важен, ведь, прослыв сплетником, ты больше повредишь своей репутации, чем репутации того, о ком говоришь.
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою»,- предостерегает Библия от бездумных, безответственных и пустых разговоров (Притчи 21:23).
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22.06.2021 07:14 Ответить
Мда... Тяжелый случай...
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22.06.2021 09:34 Ответить
Это ваши слова? "Сейчас в США опустели автосалоны, а все из-за одного маленького чипа, который китаёзы производят. И это всего лишь ОДИН маленький чип."
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22.06.2021 16:57 Ответить
Вы отдаете себе отчет в том что основываетесь на локальных субъективных новостях из Алабамы??? Хорошо ли вы знакомы с проблемой? О какой микросхеме идет речь? Какие модели машин задерживаются или точнее могут задерживаться?
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22.06.2021 19:53 Ответить
Послушайте, рафинированный интеллектуал, Вы хотя бы потрудились посмотреть до конца ролик, размещенный в начале статьи (начиная с 1.05). Там четко говорится: "Since the demand for microchips is high, and we have a limited supply, we've seen shortages in new cars ALL AROUND THE COUNTRY. The manufacturers don't have the materials they need to cintinue to produce.". Не в Алабаме, как Вы изволили выразиться, а ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Надеюсь, какой именно, Вам не нужно объяснять? Все остальные вопросы, заданные Вами (т.е. какая именно микросхема и какие именно модели), относится к категории "второстепенные" и никак не влияют на смысл сказанного мною. Но если Вы так настаиваете, то вот:



Semiconductors, or chips, are integral in automobile automation, digital connectivity and security, among other things - powering items from brakes to windshield wipers. They're also used in
onboard computer and infotainment systems, anti-lock brakes and stability control, and windshield wipers.

На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 3108
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23.06.2021 06:10 Ответить
Логистика находится в кризисе из-за COVID-19. Технологии разрабатываются в штатах, но производство уже несколько лет налажено в Ю. Корее и Тайване из-за торговыз войн с Китаем и из-за воровства технологий.
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22.06.2021 20:07 Ответить
Да, Тайвань и Южная Корея (а точнее, TSMC и Samsung) действительно два крупнейших производителя микрочипов. Но - surprise, surprise - их заводы (не все, конечно) тоже находятся в континентальном Китае. В частности, у TSMC есть завод по производству полупроводников в Нанкине, который они собираются расширять (об этом было объявлено совсем недавно). У Samsung также имеются два производственных центра в Сиань и Сучжоу. В Сиане компания собирается открыть второй завод, который, как ожидается, будет производить до 100 000 единиц ежемесячно. Из-за COVID-19 все эти предприятия вынуждена были приостановить работу, что в том числе привело к нехватке микрочипов в Северной Америке.
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23.06.2021 06:37 Ответить
Зачем вы спорите о предмете, о котором знаете только с интернета? К тому же перешли на личные оскорбление из-за нехватки культуры и образования. Я недавно видел собственными глазами что автомобильные салоны как были забиты, так и сейчас. Даже салоны обанкротившихся брэндов никогда не пустовали в штатах. СМИ всегда ищут сенсации, поэтому преувеличивают проблемы. В данном случае они смешали в кучу торговую войну с Китаем, кризис из-за Ковид и поддержку TPM.
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23.06.2021 08:12 Ответить
Все ясно с Вами. Когда Вам аргументированно отвечают, Вы начинаете обвинять собеседника в некомпетентности (да еще и американские СМИ приплели сюда же). Вы сами невежда, сударь. Общение с Вами прекращаю ввиду Вашей полной невменяемости и неадекватности.
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23.06.2021 12:25 Ответить
Китай, конечно, круто поднялся за последние десятилетия, но явление это временное. В Китае за эти годы выросла оплата труда и стоимость ресурсов, а поэтому снизилась конкурентоспособность перед тем тем же Вьетнамом, Бангладеш и другими рынками дешевой рабсилы. Так или иначе китайский рынок ждет длительная стагнация. Поэтому изоляция выглядит уже не таким уж фантастическим сценарием.
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21.06.2021 10:48 Ответить
97% запасов редкоземельных металлов под Китаем . Производство электронных компонентов под ним же . Прекурсоры для антибиотиков США может купить только в Китае . Какая изоляция ? Нужно обьяснять какие отрасли эта зависимость покрывает ?
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21.06.2021 20:04 Ответить
Це який саме металів у Китаї 97% світових запасів? Які прекурсори можна виготовити і купити лише в Китаї?
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21.06.2021 22:22 Ответить
Senator S 01a656ec Ваши слова да Богу в уши , мы уже заждалис падения третьего московского хамства ,,😠
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21.06.2021 10:55 Ответить
Какая такая изоляция? А айфоны с макбуками вы де брать будете? Сказочники.
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21.06.2021 11:15 Ответить
Товаров Типа "Made in USA" в продаже давно нет...,только Джавелины для Мавзолейных Хмырей... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 5196Зато наши КраЗы Пентагон закупил по полному тарифу,причем четырех модификаций включая для "морских котиков" США,типа спецназа...,Договор заключен на 3 года...,на РАБссии паника... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 5196миллиардный контракт в империалистических доллярах... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 2245
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21.06.2021 11:48 Ответить
Финская компания "Nokia" выпускает смарфоны круче Маодзедуновских...,чувак проснись и пой Интернационал... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 7823
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21.06.2021 11:52 Ответить
Nokia - подразделение Microsoft (уж лет 18).
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21.06.2021 23:33 Ответить
Не верно. Микрософт всего лишь купили у Нокии бизнес по мобильным телефонам.
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22.06.2021 07:20 Ответить
Так речь и шла о выпуске смартфонов.
На всё иное (напр., оборудование сетей мобильной связи, NSN) никто и не покушался.
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22.06.2021 10:33 Ответить
Nokia никогда не была подразделением Microsoft. Тем более 18 лет.
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22.06.2021 16:59 Ответить
Что ты, мля, несёшь?
Хоть прогуглил бы ты, прежде чем гадать.

И была (оказалось, MS продал в 2016)
и снова MS собирается её прикупить в этом 2021м.

In 2016, Microsoft sold the Nokia smartphone business for $350 million to a subsidiary of Hon Hai/Foxconn Technology Group and HMD Global, led by former Nokia and Microsoft mobile executives.

www.forbes.com › 2020/10/05
Microsoft In The Frame To Buy Nokia (Again)
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22.06.2021 23:01 Ответить
1) В 2013-ом году Микрософт купили у Нокии бизнес по мобильным телефонам.
2) В этом году Микрософт хочет купить Нокию.
3) Умейте признавать ошибки, исправлятся и держите себя в руках. Не нужно оскорблять и переходить на личности - это не культурно.
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22.06.2021 23:56 Ответить
MicroSW dbaNokia никогда не была подразделением Microsoft

- ты писало?
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23.06.2021 01:29 Ответить
Вы парашу изолируйте, там простче, а Китай не выйдет. Просто Китай не сырьем торгует а товаром. Причем высококачественным. Да, да, росказни про дешёвый китайский хлам остались в 90тых.
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21.06.2021 11:59 Ответить
Штаб-квартира компании Nokia расположена в городке Эспоо,там же работает и мой племянник,сын моей сестры... На Китай чекає міжнародна ізоляція в разі відмови співпрацювати в розслідуванні походження COVID-19, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 9562Дятел свали на....
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21.06.2021 12:00 Ответить
Яка ізоляція? Китай це світовий виробник майже усього. Ви,говоруни, спочатку виробництва звідта приберіть.
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21.06.2021 13:18 Ответить
Пустоберех Салливан . Китай не раисся . Он сам может санции на байдена наложить . Где будешь редкоземельные металлы брать на свои безумные проекты электрических авто ?
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21.06.2021 19:57 Ответить
издание The Daily Beast.. допускают факт бегства из Китая птицы очень высокого полета. Речь идет об уходе в США заместителе министра государственной безопасности Дун Цзинвэя и его дочери... в феврале этого года .. получить максимум информации, проверить по другим источникам, систематизировать и выдать президенту в виде аналитической справки.. . По этим же данным, кроме всего прочего Дун Цзинвэй прихватил исчерпывающую информацию по военным программам, осуществлявшимся в Уханьском институте микробиологии. Видимо, данные были настолько важными, что их достоверность проверяли через собственные профильные научные центры и выводы оказались такими, что сам президент США уже сложил свое представление о пандемии, а плюс к тому, был составлен какой-то закрытый меморандум для партнеров и союзников. Если это обстоит именно таким образом, то понятно, почему европейцы выступили единым фронтом за то, чтобы окончательно выявить причины возникновения вируса и того, как он довел мир до пандемии .... на официальной веб-странице Государственного совета Китая, на которой перечислены высшие должностные лица Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министра, работавшие под руководством министра МГБ Чэнь Вэньцина, включая и беглеца.
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21.06.2021 23:46 Ответить
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