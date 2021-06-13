Нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в рамах саммита G7 заявил, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, обвинив Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.
По его словам, установить происхождение вируса следует "из уважения" к 175 млн заразившихся и 3,7 млн скончавшихся от связанных с ним заболеваний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что знать, откуда этот вирус произошел, следует из уважения, которого эти люди заслуживают, а также для того, чтобы мы могли предотвратить его повторение", - приводит Daily Mail слова Гебрейесуса.
"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.
Глава ВОЗ отметил, что на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества".
Ранее президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.
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А хто - так про це ще в 2015 році писав журнал Nature.
В Ухане ковид-19 юзали несколько лет ученые косорылые.
И первый поциент - как раз косорылый СОИТРУДНИК института вирусологии Уханя, где ковид юзали.
Промычеть что это все совпадения - это только законченные имбецил может.
Ну а ты как думаешь, они, чтобы след от института вирусологии отвести, что-от другое мычеть будут? Нужно же хоть элементарной логикой дружить - там с косорылыми все прозрачно и ясно с самого начала - их косяк 100% т. к. амеры за пару лет до пандемии проверяли меры безопа в этом институте, куда их вирус переехал из США, через Австралию и в КНР, и заключили официально, что там проходной двор совкового образца.