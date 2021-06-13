РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4733 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 519 29

Нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в рамах саммита G7 заявил, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, обвинив Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

По его словам, установить происхождение вируса следует "из уважения" к 175 млн заразившихся и 3,7 млн скончавшихся от связанных с ним заболеваний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что знать, откуда этот вирус произошел, следует из уважения, которого эти люди заслуживают, а также для того, чтобы мы могли предотвратить его повторение", - приводит Daily Mail слова Гебрейесуса.

"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.

Глава ВОЗ отметил, что на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества".

Ранее президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охват вакцинацией далеко не достаточен для защиты Европы от новой вспышки COVID-19, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (777) исследование (567) карантин (16729) Китай (2910) Гебрейесус (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Ого, как запел. Неужели юани за прошлый месяц до сих пор на счет не зашли?
показать весь комментарий
13.06.2021 10:30
+7
Так уже ж давно всё раскопали и про аварию в лаборатории под новосибирском, и про совместные учения химвойк поблизости, с участием уханьских военных специалистов...
показать весь комментарий
13.06.2021 10:43
+4
Уверена, что это дело рук рашистов, но не в силу жопорукости, а совершенно осознанное. Чтобы впоследствии предложить свой сраный SPUTNIK V в качестве безальтернативного средства от заразы. Бабло-то надо как-то зарабатывать!
показать весь комментарий
13.06.2021 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого, как запел. Неужели юани за прошлый месяц до сих пор на счет не зашли?
показать весь комментарий
13.06.2021 10:30 Ответить
Суки продажні. Так і будуть шмарки по склу розтягувать
показать весь комментарий
13.06.2021 10:34 Ответить
Так уже ж давно всё раскопали и про аварию в лаборатории под новосибирском, и про совместные учения химвойк поблизости, с участием уханьских военных специалистов...
показать весь комментарий
13.06.2021 10:43 Ответить
Обозвали очередную разновидность гриппа коронавирусом и устроили вокруг этого танцы с бубнами . Вот и весь секрет возникновения "пандемии". Теперь ни у кого нет смелости признать шо эта хрень сплошной разводняк. Бо ухерачили и распистили под этим соусом всё шо токо можно.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:51 Ответить
Нет, нельзя отрицать, что это все от вышек 5G и чипов от Б.Гейтса! Ну и Дж. Сорос опять постарался.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:26 Ответить
и Земля таки натолкнется на небесную ось (C)
показать весь комментарий
13.06.2021 11:41 Ответить
она же плоская.. войдёт в щель, как диск двд..на компьютере
показать весь комментарий
13.06.2021 20:49 Ответить
Когда в 1918 году была пандемия гриппа- испанки, то это была совсем не безопасная болезнь , а со смертельным исходом. И погибло тогда приблизительно 50 -100 млн человек больше чем в войне. Наверно тогда это была новая болезнь для людей. Так что не надо пренебрежительно относиться ни к гриппу, ни к короновирусу.
показать весь комментарий
13.06.2021 14:01 Ответить
Королева громко сказала - Сделайте вид что нам всем это приятно )))
Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 429

...
показать весь комментарий
13.06.2021 11:16 Ответить
Уверена, что это дело рук рашистов, но не в силу жопорукости, а совершенно осознанное. Чтобы впоследствии предложить свой сраный SPUTNIK V в качестве безальтернативного средства от заразы. Бабло-то надо как-то зарабатывать!
показать весь комментарий
13.06.2021 11:23 Ответить
Звичайно що його зробили штучно.
А хто - так про це ще в 2015 році писав журнал Nature.
показать весь комментарий
13.06.2021 11:34 Ответить
не привирайте - в Nature была статья, что это _можно_ сделать и описан эксперимент
показать весь комментарий
13.06.2021 11:43 Ответить
Война азитоидов и европеоидов только начинается.
показать весь комментарий
13.06.2021 12:24 Ответить
Кто против кого? Кстати тогда были запущены слухи, что короновирусом болеют только азиаты. Это когда ещё только в Китае обнаружили болезнь. Я вот думаю - откуда такая уверенность была? Может и правда в РФ этот ковид против азиатов разрабатывался? Как рассовое оружие?
показать весь комментарий
13.06.2021 14:06 Ответить
А вы уже переболели? Вот у моих знакомых такая же теория была - что ковида нет. А когда переболели, (кстати легко переболели, но осложнения ещё месяца три были ), то сразу свое мнение поменяли.
показать весь комментарий
13.06.2021 14:10 Ответить
Может я неправильно понимаю вашу мысль? Я знаю, что есть такая гипотеза, что ковида нет, а есть очередная разновидность гриппа, а правительство воспользовалась маленьким гриппом, чтобы заставить всех одеть маски, разворовать ковидный фонд и госказну , а корпорации хотят навязать свою вакцину, которая якобы не нужна. Ну или чипировать людей. Это вы хотели сказат
показать весь комментарий
13.06.2021 14:27 Ответить
Так а это и есть единственная адекватная версия.
В Ухане ковид-19 юзали несколько лет ученые косорылые.
И первый поциент - как раз косорылый СОИТРУДНИК института вирусологии Уханя, где ковид юзали.
Промычеть что это все совпадения - это только законченные имбецил может.
показать весь комментарий
13.06.2021 14:09 Ответить
Нет, это был далеко не первый пациент. Китайцы утверждают, что уже нашли более ранние случаи.
показать весь комментарий
13.06.2021 14:13 Ответить
Тебе косорылые на приват-карту деньги закидывают за впряжение в их версию?
показать весь комментарий
13.06.2021 14:29 Ответить
Кто-кто утверждает?? КИТАЙЦЫ?
Ну а ты как думаешь, они, чтобы след от института вирусологии отвести, что-от другое мычеть будут? Нужно же хоть элементарной логикой дружить - там с косорылыми все прозрачно и ясно с самого начала - их косяк 100% т. к. амеры за пару лет до пандемии проверяли меры безопа в этом институте, куда их вирус переехал из США, через Австралию и в КНР, и заключили официально, что там проходной двор совкового образца.
показать весь комментарий
13.06.2021 14:19 Ответить
Было бы правильно пустить комиссию по изучению и в Новосибирск. Может там ещё более ранних пациентов обнаружат. Но кто ж их туда пустит?
показать весь комментарий
13.06.2021 16:32 Ответить
зачем искать какой-то вирус у 89-летнего старика-китайца умершего от пневмонии
показать весь комментарий
13.06.2021 15:16 Ответить
Пришли к тому, о чем говорилось в самом начале пандемии. Уж слишком много нестыковок с этими летучими мышами. Особенно , если учесть, что китайцы тысячелетиями употребляли это сырым и ничего. Конечно, обвинить мышь легче, чем найти реальных виновников распространения вируса
показать весь комментарий
14.06.2021 08:25 Ответить
 
 