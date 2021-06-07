США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен
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Администрация Джо Байдена настроена выяснить источник происхождения COVID-19, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Самая важная причина, по которой мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению", - сказал он в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, Китай до сих пор не "предоставил нам необходимую прозрачность", доступ для международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме реального времени.
"Это должно произойти. В конце концов, это также и в интересах Китая", - отметил Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что, если Китай "претендует на роль ответственного международного субъекта", ему придется "сделать все возможное, чтобы предоставить всю имеющуюся у него информацию, чтобы мы могли, надеюсь, предотвратить повторение этого".
Группа экспертов ВОЗ, ранее посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". В то же время Великобритания вместе с США крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.
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После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров
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Наркобароны нервно курят в сторонке
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Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
А поскольку Китай занимается не только "мирными" вещами (впрочем как и другие страны, включая США), то Китай совершенно не в восторге, чтобы США совали туда и без того длинный нос.
Факт - ковід, звичайно, не зовсім добре . Але при ньому - низький % смертності !
А якщо вилізе щось подібне до ***** ?
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR0uSi2XddEGRcKIGIdpV-10SQU7YVsIRUFwZZGmo2tWEgpfMzLKPcaVj04