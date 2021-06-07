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США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен

Администрация Джо Байдена настроена выяснить источник происхождения COVID-19, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Самая важная причина, по которой мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению", - сказал он в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Китай до сих пор не "предоставил нам необходимую прозрачность", доступ для международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме реального времени.

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"Это должно произойти. В конце концов, это также и в интересах Китая", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что, если Китай "претендует на роль ответственного международного субъекта", ему придется "сделать все возможное, чтобы предоставить всю имеющуюся у него информацию, чтобы мы могли, надеюсь, предотвратить повторение этого".

Группа экспертов ВОЗ, ранее посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". В то же время Великобритания вместе с США крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.
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Топ комментарии
+6
Тю, а шо там искать? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959

CUI PRODEST; CUI BONO
После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров



Стоимость акций Moderna с февраля 2020 года выросла более чем на 700%, а BioNTech - на 600%. Акции CanSino Biologics выросли примерно на 440% за тот же период.



Наркобароны нервно курят в сторонке США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959
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07.06.2021 09:52
+6
На ********* копайте!!!
Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
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07.06.2021 10:03
+5
Красноярск. Орда.
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07.06.2021 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Началась операция "Злой Китай угроза миру".
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07.06.2021 09:43 Ответить
А чего это ты живешь в США угрозе миру?
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07.06.2021 09:49 Ответить
То есть найти бабусю из поселка Вухань, которая сожрала летючого кажана это значит предотвратить пандемию в будующем? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8854
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07.06.2021 09:44 Ответить
Красноярск. Орда.
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07.06.2021 09:47 Ответить
А може Новосіб?
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07.06.2021 11:25 Ответить
Ищите кому выгодно, кстати Китай меньше всех пострадал от пандемии, а больше всех пострадали США и Индия, есть о чем подумать.
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07.06.2021 09:51 Ответить
США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6863 США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6863 США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6863 ....не прикрывайтесь китайцами с крашенными яйцами. Для того чтобы узнать правду вам надо смотреть на мир....другими глазами. Узнав ее!!!...эту правду, вам хватит смелости сказать ее остальным????
Вы не побоитесь паники, истерики, войн....да просто насмешек о вашей адекватности?????
Вы готовы?....Вы готовы, быть как Данко, который вынул свое сердце и осветил дорогу остальным?????? Вынув ваше сердце, ваше беспечная и уютная жизнь закончится. Вы готовы к этому?????
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07.06.2021 09:51 Ответить
Тю, а шо там искать? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959

CUI PRODEST; CUI BONO
После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров



Стоимость акций Moderna с февраля 2020 года выросла более чем на 700%, а BioNTech - на 600%. Акции CanSino Biologics выросли примерно на 440% за тот же период.



Наркобароны нервно курят в сторонке США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959
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07.06.2021 09:52 Ответить
Там же:
"Журнал Forbes опублікував список найбагатших людей світу за підсумками 2020 року. У 35-му списку опинилися 2 755 мільярдерів, що на 660 більше, ніж за підсумками 2019-го. Загальний статок всіх мільярдерів досяг $13,08 трлн, що є рекордом. Ця цифра на $5,08 трлн більше, ніж у минулорічному рейтингу."
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07.06.2021 11:37 Ответить
На ********* копайте!!!
Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
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07.06.2021 10:03 Ответить
Да суть в том, что США хотят вынюхать, чем это Китай занимается в своих вирусных институтах.

А поскольку Китай занимается не только "мирными" вещами (впрочем как и другие страны, включая США), то Китай совершенно не в восторге, чтобы США совали туда и без того длинный нос.
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07.06.2021 10:23 Ответить
Правильно Штати роблять США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6107
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07.06.2021 11:38 Ответить
Что - в ахинею сивой кобылы про летучих мышей уже и сами перестали верить?
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07.06.2021 10:25 Ответить
"Самая важная причина, по которой мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению"Источник: https://censor.net/ru/n3269808

Факт - ковід, звичайно, не зовсім добре . Але при ньому - низький % смертності !
А якщо вилізе щось подібне до ***** ?
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07.06.2021 10:40 Ответить
В безымянном бункере воздух пропитался тревогой...
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07.06.2021 10:47 Ответить
я правильно думаю?
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07.06.2021 11:03 Ответить
А шо тут шукати? Треба просто одразу карати обох: кєтайців та кацапів.
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07.06.2021 11:27 Ответить
Потрібна доказова база. Але те, що це їх спільне виробництво, було зрозуміло одразу.
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07.06.2021 11:43 Ответить
у каждого в этом деле свои интересы,американцы хотят под шумок разведать че там у китайцев в загашнике, китайцы хотят отморозиться мол мы ни причем. Думаю самый реалистичный сценарий это утечка из лаборатории вируса, который испытывали. При этом вирус не искусственный, но с ним экспериментировали заражая одну особь разными вирусами одновременно из-за чего появился вирус-химера. Об утечке власти китая знали изначально, почему и посадили врача который первый протрубил о катастрофе. Ну и до того, практически факт что китайцы скрывали проблему как минимум с начала декабря 2019г. и признали ее когда уже все вышло из под контроля.
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07.06.2021 13:23 Ответить
 
 