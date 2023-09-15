Финляндия также планирует запретить въезд авто с российской регистрацией, - Yle

Финляндия запретит въезд автомобиля с российской регистрацией. Ранее такое решение было принято странами Балтии.

Об этом пишет издание Yle, передает Цензор.НЕТ.

Подробности сегодня на пресс-конференции должен сообщить министр иностранных дел Элина Валтонен.

Согласно полученной информации Yle, пересекать границу больше не смогут транспортные средства на российских номерах, рассчитанных менее чем на 10 пассажиров. В запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат впоследствии.

О том, когда запрет вступит в силу, пока нет точной информации.

Ранее сообщалось, что все страны Балтии запретили въезд для автомобилей с российской регистрацией.

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