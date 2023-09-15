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Новости
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Финляндия также планирует запретить въезд авто с российской регистрацией, - Yle

авто

Финляндия запретит въезд автомобиля с российской регистрацией. Ранее такое решение было принято странами Балтии.

Об этом пишет издание Yle, передает Цензор.НЕТ.

Подробности сегодня на пресс-конференции должен сообщить министр иностранных дел Элина Валтонен.

Согласно полученной информации Yle, пересекать границу больше не смогут транспортные средства на российских номерах, рассчитанных менее чем на 10 пассажиров. В запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат впоследствии.

О том, когда запрет вступит в силу, пока нет точной информации.

Ранее сообщалось, что все страны Балтии запретили въезд для автомобилей с российской регистрацией.

Читайте также: Литва будет конфисковать авто с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну, несмотря на запрет

Автор: 

авто (4201) Финляндия (956)


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Топ комментарии
+6
Тому що всмокчуть бояри і їдуть аби як.
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15.09.2023 11:23
+6
тепер кацапам залишиться один шлях на Європу - "огородами" через Норвегію 😂👍
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15.09.2023 11:24
+3
Нєх шастать
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15.09.2023 11:32
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Тому що всмокчуть бояри і їдуть аби як.
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15.09.2023 11:23 Ответить
Нєх шастать
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15.09.2023 11:32 Ответить
е нє, тарапіцсанєнада, тарапіцсаненада... ©

почекайте ше зо два роки.....
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15.09.2023 11:24 Ответить
тепер кацапам залишиться один шлях на Європу - "огородами" через Норвегію 😂👍
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15.09.2023 11:24 Ответить
Нові запчастини на іномарки в ********** закінчились. Тому кацапи стали масово їздити "на ремонт" в сусідні країни.
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15.09.2023 11:25 Ответить
Ідіоти, петруха перший прорубав форточку в європейську цивілізацію, а вони знову полізли до монголо-китайців
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15.09.2023 11:26 Ответить
Щодо Пєтрухи - тут поруч є музей, де Пєтруха жив, коли приїзжав в Нідерланди вчитися будувати кораблі. Там можна почитати як це відбувалося.
Перший раз він приїхав інкогніто, а не як цар. Заселився в хату і почав бухати як свиня і дойобуватися до місцевих. Місцеві дали йому кизди і Пєтруха тутже побіг до місцевого короля (чи хто там тоді був) з жалобами "а у вас тут русофобія, царям морди бʼють". І все інкогніто розвалилося. А потім втік, не заплативши хазяїну хати за проживання.
Але через деякий час виявилося, шо за бухлом і гульками він ніфіга не навчився, тож Пєтруха пакує манатки і їде назад. Приїзджає знову на те саме місце, але хазяїн хати посилає його нахєр, бо той ще за минулий раз не заплатив. Пєтруха знову біжить до місцевої влади нити про русофобію. І якось той скандал владнали за участю короля.
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15.09.2023 11:45 Ответить
Там вот она какая сруцькая широкая душа.
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15.09.2023 12:09 Ответить
Так это же прекрасно!
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15.09.2023 11:30 Ответить
Т.е пешком можно ?
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15.09.2023 11:38 Ответить
Ось цим муляжем укропи дурять лаптєй.
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15.09.2023 11:39 Ответить
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15.09.2023 11:39 Ответить
Лапті йдуть нахєр, добре
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15.09.2023 11:51 Ответить
Нехай навідуються до своїх справжніх, щирих друзів на... сході)))
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15.09.2023 12:04 Ответить
На Ишаках можно без номерных знаков или по трубе газовой раком.
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15.09.2023 12:08 Ответить
Мавзолейные обезьяны Вермахта нападали в 20 веке 4 раза... пытались товаристча Куусинена сделать начальником Финского ГУЛАГа...но маршал Финляндии Маннергейм опустил краснопузых Шариковых круто...🇫🇮🇫🇮🇫🇮 особенно осенью 1944 года...🇫🇮💪✊ Слава Финляндии и маршалу Маннергейму 🇫🇮🇫🇮🇫🇮🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦и генералу Залужному Потужному Гетьману України 💪✊🔱❤️🖤🔱
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15.09.2023 12:09 Ответить
Русофоби😁😁😁
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15.09.2023 12:26 Ответить
Когда уже цивилизованный мир запретит не только пересекать свои границы на авто с кацапской регистрацией, а с паспортом лаптеного лепрозория? Это бы было вообще великолепно. К этому потихоньку все идет https://www.youtube.com/watch?v=FeIjDxbAZeM
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15.09.2023 12:58 Ответить
Вчора, Катька з Дождя дуже турбувалася за *обычных россиянцев*, авто яких не пускають до країн Балтії, з 16 вересня і Фінляндія ввела таку заборону. Чекаємо ридання на Дожде...
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15.09.2023 15:10 Ответить
Уявляю, яке хрю-скавуління знову трапиться на болотах...
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15.09.2023 15:57 Ответить
 
 