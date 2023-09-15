Финляндия также планирует запретить въезд авто с российской регистрацией, - Yle
Финляндия запретит въезд автомобиля с российской регистрацией. Ранее такое решение было принято странами Балтии.
Об этом пишет издание Yle, передает Цензор.НЕТ.
Подробности сегодня на пресс-конференции должен сообщить министр иностранных дел Элина Валтонен.
Согласно полученной информации Yle, пересекать границу больше не смогут транспортные средства на российских номерах, рассчитанных менее чем на 10 пассажиров. В запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат впоследствии.
О том, когда запрет вступит в силу, пока нет точной информации.
Ранее сообщалось, что все страны Балтии запретили въезд для автомобилей с российской регистрацией.
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+6 Сірий
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почекайте ше зо два роки.....
Перший раз він приїхав інкогніто, а не як цар. Заселився в хату і почав бухати як свиня і дойобуватися до місцевих. Місцеві дали йому кизди і Пєтруха тутже побіг до місцевого короля (чи хто там тоді був) з жалобами "а у вас тут русофобія, царям морди бʼють". І все інкогніто розвалилося. А потім втік, не заплативши хазяїну хати за проживання.
Але через деякий час виявилося, шо за бухлом і гульками він ніфіга не навчився, тож Пєтруха пакує манатки і їде назад. Приїзджає знову на те саме місце, але хазяїн хати посилає його нахєр, бо той ще за минулий раз не заплатив. Пєтруха знову біжить до місцевої влади нити про русофобію. І якось той скандал владнали за участю короля.