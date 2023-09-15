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В Украине 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, – ООН

оон,резолюция

ООН планирует оказать помощь не менее 11 миллионам людей в Украине, нуждающимся в поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" рассказал спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) в Украине Савиано Абреу.

Он отметил, что полномасштабное вторжение привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и раньше существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас.

"18 миллионов человек, нуждающихся в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", - отметил Абреу.

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Абреу отметил, что в 2022 году ООН резко нарастила объемы предоставления гуманитарной помощи. Речь идет о воде, продуктах, помощи на восстановление жилья, подготовке мест компактного проживания, предоставлении медицинских и образовательных услуг, а также денежной помощи. Была оказана помощь 16 миллионам человек в Украине.

"Мы планируем с октября по март оказать конкретную помощь на зимний период около 1,3 миллиона человек в районах, не расположенных вблизи линии фронта. К примеру, это оплата аренды жилья для внутренне перемещенных лиц или оплата коммунальных услуг, отопление."

Гражданам, живущим вблизи линии фронта, ООН поможет преимущественно в экстренном ремонте жилья, чтобы зимой люди находились в тепле", - рассказал Абреу.

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Автор: 

ООН (4162) гуманитарная помощь (1259)


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А Зе.для чего?Опять бесполезная ООН всех кормить должна,а Зе им пенсии по 3 тыщ.гривен.
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15.09.2023 13:45 Ответить
За 2022-23 года в Украине зарегистрировано новых авто класса Ренж больше, чем суммарно во всей Европе. Это ещё вопрос кто кому гуманитарка.
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15.09.2023 14:45 Ответить
Я став зараз обнищений вже вкрай, мені вже 68 років но такої бідноти не бачив і при тому тотально всі знайомі У ВЕЛИКІ НУЖДІ.

Ми ВПО але нам не платять вже другий рік, бо держави і правди нема , вони ярдами крадуть з нас. Не віру що Є якась норма для існування, А война для наживи ВЛАДИ і Америки бо вони в зговорі наживаються на крові, а молодь...Господи молодь нікомуне потрібнакроми поля бою.... умови тільки для винищення всіх українців,
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15.09.2023 15:36 Ответить
 
 