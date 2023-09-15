В Украине 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, – ООН
ООН планирует оказать помощь не менее 11 миллионам людей в Украине, нуждающимся в поддержке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" рассказал спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) в Украине Савиано Абреу.
Он отметил, что полномасштабное вторжение привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и раньше существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас.
"18 миллионов человек, нуждающихся в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", - отметил Абреу.
Абреу отметил, что в 2022 году ООН резко нарастила объемы предоставления гуманитарной помощи. Речь идет о воде, продуктах, помощи на восстановление жилья, подготовке мест компактного проживания, предоставлении медицинских и образовательных услуг, а также денежной помощи. Была оказана помощь 16 миллионам человек в Украине.
"Мы планируем с октября по март оказать конкретную помощь на зимний период около 1,3 миллиона человек в районах, не расположенных вблизи линии фронта. К примеру, это оплата аренды жилья для внутренне перемещенных лиц или оплата коммунальных услуг, отопление."
Гражданам, живущим вблизи линии фронта, ООН поможет преимущественно в экстренном ремонте жилья, чтобы зимой люди находились в тепле", - рассказал Абреу.
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Ми ВПО але нам не платять вже другий рік, бо держави і правди нема , вони ярдами крадуть з нас. Не віру що Є якась норма для існування, А война для наживи ВЛАДИ і Америки бо вони в зговорі наживаються на крові, а молодь...Господи молодь нікомуне потрібнакроми поля бою.... умови тільки для винищення всіх українців,