Украина наращивает средства противодействия российским "шахедам", - Игнат

Украина наращивает способы противодействия российским "шахедам". Наиболее рациональным методом являются мобильные огневые группы.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", - заявил Игнат.

Он отметил, что мобильные огневые группы являются наиболее рациональным методом борьбы с "шахедами", а зенитно-ракетные войска – основным уничтожителем дронов-камикадзе.

Также Игнат добавил, что Россия продолжает наращивать производство беспилотников. На территории страны-террориста готовятся к открытию специальных заводов. Украина, со своей стороны, также наращивает производство БПЛА, поскольку это эффективное оружие, чью важность нельзя преуменьшать.

"Если этот беспилотник, баражирующий боеприпас попадет точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезные. Именно поэтому сейчас наращиваются все средства, способные уничтожать эту цель как днем, так и ночью. У противника есть определенная стратегическая задача. Безусловно, они понимают, что мы будем отрабатывать все доступные средства. Это также - расход боекомплектов и истощение нашей ПВО. Они ставят такую цель", - подытожил Игнат.

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