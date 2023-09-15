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Украина наращивает средства противодействия российским "шахедам", - Игнат

бпла,дрон,беспилотник,шахед,шахед

Украина наращивает способы противодействия российским "шахедам". Наиболее рациональным методом являются мобильные огневые группы.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", - заявил Игнат.

Он отметил, что мобильные огневые группы являются наиболее рациональным методом борьбы с "шахедами", а зенитно-ракетные войска – основным уничтожителем дронов-камикадзе.

Также Игнат добавил, что Россия продолжает наращивать производство беспилотников. На территории страны-террориста готовятся к открытию специальных заводов. Украина, со своей стороны, также наращивает производство БПЛА, поскольку это эффективное оружие, чью важность нельзя преуменьшать.

"Если этот беспилотник, баражирующий боеприпас попадет точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезные. Именно поэтому сейчас наращиваются все средства, способные уничтожать эту цель как днем, так и ночью. У противника есть определенная стратегическая задача. Безусловно, они понимают, что мы будем отрабатывать все доступные средства. Это также - расход боекомплектов и истощение нашей ПВО. Они ставят такую цель", - подытожил Игнат.

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Автор: 

ПВО (2715) дроны (3848) Игнат Юрий (591)


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Топ комментарии
+1
це ігнати, багато мобільних ігнатів
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15.09.2023 17:31
+1
Таку повільну і дуже крихку ціль, як шахед, можна збивати будь-чим. Головне - виключити людський фактор з процесу спостереження, розрахунку точки прицілювання та самого наведення. Я не спец, але ж цю задачу в світі досить якісно вирішили вже давно. Якщо укроборонпром за стільки часу не спромігся, то чому їх не розігнати, а за экономлені кошти не найняти якихось чехів, чи корейців, щоб зробили прості комплекси під цю задачу? Без броні, без складних фазованих решіток, просто оптика з тепловізійним каналом, та лазерним далекоміром, обчислювальний блок і легка гармата, чи спарений кулемет.

Не стоїть задача збивати щось швидке, чи десь високо, чи пережити ядерний удар. Тому все може бути зі звичайних компонентів, далеко не military grade.
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15.09.2023 17:42
+1
Коли до Неньки,гніда?🤣🤣🤣
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15.09.2023 17:58
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Это немецкие Гепарды и американские Патриоты?
Так вот как нарощування происходит.
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15.09.2023 17:21 Ответить
це ігнати, багато мобільних ігнатів
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15.09.2023 17:31 Ответить
Коли до Неньки,гніда?🤣🤣🤣
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15.09.2023 17:58 Ответить
Таку повільну і дуже крихку ціль, як шахед, можна збивати будь-чим. Головне - виключити людський фактор з процесу спостереження, розрахунку точки прицілювання та самого наведення. Я не спец, але ж цю задачу в світі досить якісно вирішили вже давно. Якщо укроборонпром за стільки часу не спромігся, то чому їх не розігнати, а за экономлені кошти не найняти якихось чехів, чи корейців, щоб зробили прості комплекси під цю задачу? Без броні, без складних фазованих решіток, просто оптика з тепловізійним каналом, та лазерним далекоміром, обчислювальний блок і легка гармата, чи спарений кулемет.

Не стоїть задача збивати щось швидке, чи десь високо, чи пережити ядерний удар. Тому все може бути зі звичайних компонентів, далеко не military grade.
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15.09.2023 17:42 Ответить
ігнат Вам усе пояснить, спитайте його)
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15.09.2023 18:00 Ответить
То чого ти тут, підняв зад від компа і пішов збивати шахеди!!!
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15.09.2023 18:00 Ответить
За хорошую зарплату даже любой пенс аж побежит.А их в возрасте до 60 лет навалом.
Но великий лидер за 1,5 года не додумался ,есть дела поважнее-зернова угода с кацами например.
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15.09.2023 18:31 Ответить
Локатор плюс автоматическая пушка - это уже получается Гепард
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15.09.2023 18:57 Ответить
Також це може бути літак і катер і - і багато чого ще .
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15.09.2023 19:22 Ответить
Найраціональніше знищувати виробничі потужності.
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15.09.2023 18:12 Ответить
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать менее половины голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и разрушения.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее выдворить агрессора с нашей земли.
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15.09.2023 18:23 Ответить
Шукайте виробництво.
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15.09.2023 18:30 Ответить
 
 