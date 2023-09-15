Украина наращивает средства противодействия российским "шахедам", - Игнат
Украина наращивает способы противодействия российским "шахедам". Наиболее рациональным методом являются мобильные огневые группы.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "шахеды". Имея локатор, имея радиолокационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его", - заявил Игнат.
Он отметил, что мобильные огневые группы являются наиболее рациональным методом борьбы с "шахедами", а зенитно-ракетные войска – основным уничтожителем дронов-камикадзе.
Также Игнат добавил, что Россия продолжает наращивать производство беспилотников. На территории страны-террориста готовятся к открытию специальных заводов. Украина, со своей стороны, также наращивает производство БПЛА, поскольку это эффективное оружие, чью важность нельзя преуменьшать.
"Если этот беспилотник, баражирующий боеприпас попадет точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезные. Именно поэтому сейчас наращиваются все средства, способные уничтожать эту цель как днем, так и ночью. У противника есть определенная стратегическая задача. Безусловно, они понимают, что мы будем отрабатывать все доступные средства. Это также - расход боекомплектов и истощение нашей ПВО. Они ставят такую цель", - подытожил Игнат.
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Так вот как нарощування происходит.
Не стоїть задача збивати щось швидке, чи десь високо, чи пережити ядерний удар. Тому все може бути зі звичайних компонентів, далеко не military grade.
Но великий лидер за 1,5 года не додумался ,есть дела поважнее-зернова угода с кацами например.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее выдворить агрессора с нашей земли.