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Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем IRIS-T

iris-t

Германия обсуждает со Швецией и Египтом временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии зеленых, заместителя председателя комитета по обороне Омида Нурипура в эфире ZDF.

Конечно, Украине нужно больше систем ПВО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - сказал он.

Как отмечается, политик не назвал страны, с которыми Германия ведет переговоры. Однако известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов.

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Также в 2019 году Швеция получила от Германии первую систему IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.

Напомним, Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Автор: 

Германия (6930) ПВО (2715)


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Топ комментарии
+10
Можно і тимчасово, але як можна швидше будь ласка.
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15.09.2023 14:42
+8
Хай німцям щастить у добрих справах, а якщо ще й погодяться надати окрім захисту від ракет і ракети для атак по рашистам, то буде ще краще!
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15.09.2023 14:55
+6
Кусати руку що надає допомогу то не найкраще що може робити людина!!! Може тобі "Oleksiy Burchak" переглянути свої погляди, бо із такими навряд хто забажає тобі допомагати, т.я. тобі все буде "мало", а замість подяки почують від тебе хамство. Ти часом не є прихильником Зеленського котрий дуже любить саме так робити???!!!
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15.09.2023 14:59
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Можно і тимчасово, але як можна швидше будь ласка.
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15.09.2023 14:42 Ответить
++++++++
Временно это на прокат?
Когда мы в кацапами ещё не разосрались, я в Новосибирске видел как в сетевом магазине водку на прокат давали.
Вы подписываете типовой договор, платите залог, и берёте на прокат (на сутки) бутылку спиртного. Ясное дело: никто его (спиртное) назад не приносит. Залог остаётся магазину. Идиоты?
После 20 часов магазин спиртным не торгует. Аренда и прокат не подпадают под запрет.
В Москве в МАФах запрещено продавать пиво. Было. Продаётся пустой пакет, или чипсы по 300 рублей. В подарок вам дают баллон пива.
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15.09.2023 18:50 Ответить
Чув про таке )) Скорше за все комплекси підуть по типу лендліза, якщо будуть пошкоджені то не повернуться. Якісь благодійні або державні структури викуплять їх, а на заміну власнику поставлять потім нові ))
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16.09.2023 08:52 Ответить
Так це ж *перша в світі партія, аналогів ще не було*, прям на шкоду собі від серця відривали. Я дуже добре пам'ятаю цю хрінь, що вішали на вуха. І саме тому нам ще не поставляли більше, хоча законтрактовано. Просто порекламували систему в бойових умовах і почали пиляти грошики на замовленнях. Їм це IRIS-T вже десятикратно відбився, але будуть лити хрінь в вуха, що це від чистого серця на допомогу.
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15.09.2023 14:44 Ответить
Кусати руку що надає допомогу то не найкраще що може робити людина!!! Може тобі "Oleksiy Burchak" переглянути свої погляди, бо із такими навряд хто забажає тобі допомагати, т.я. тобі все буде "мало", а замість подяки почують від тебе хамство. Ти часом не є прихильником Зеленського котрий дуже любить саме так робити???!!!
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15.09.2023 14:59 Ответить
Так подивіться на дату його регестрації! Цих клоунів понаплодили подоляківські бото-ферми, що люба стрічка ними зараз просто кишить.
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15.09.2023 15:13 Ответить
Чувак, я на цензорі вже 10+ років. Дата **** реєстрації тобі не подобається. Ти це скажи твіттеру та Ілону Маску, що тепер інколи не дозволяє авторизуватись на сайті, що мені прийшлось через Фейсбук реєстрацію зробити повторну.
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15.09.2023 16:15 Ответить
Этот таварищ специализируется на поливании дерьмом наших союзников. Работа такая...
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15.09.2023 17:13 Ответить
Здається плюшки з Європи починають закінчуватись, якщо вже тільки дають поганяти тимчасово.
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15.09.2023 14:46 Ответить
Коли тобі щось здається "Parranoid" хрестись, може завдяки цьому якось себе кращім зробиш?! А інформація виключно про те, що німці розуміють що ППО й побільше й поякісніше потрібно ЗАРАЗ, а вироблення їх займає час котрий вони хочуть скоротити таким чином. Якщо це тобі не зрозуміло, то мені тебе жаль!
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15.09.2023 15:02 Ответить
Не сумніваюся, що ти завжди здатний й у гімні знайти ізмумруд, Танчик.
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15.09.2023 15:09 Ответить
Він все правильно тобі зауважив! Перш ніж комусь щось закидувати - подивись на себе, якщо здатен. Бо плювати в руку, що допомогає - це або дика тупість, або...праця на ворога.
І що ти вибереш?
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15.09.2023 15:15 Ответить
Де ти взагалі побачив "закидання", адвокат недороблений?
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15.09.2023 15:20 Ответить
Ну, то що ти хамИло, було очікувано. Але ж з твоїх же коментів виходить, що ти навіть і не вкурюєш, що і про що ти пишеш, клоун "дороблений"! Почитай уважно свій перший комент і може тоді ти зрозумієш, що ти тупо бикуєш зі своїм "тільки дають поганяти тимчасово."
Ви вже так звикли до хамства ЗЕбуїнів, що вже й не помічаєте свого бикування.
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15.09.2023 15:45 Ответить
А не треба було ярлики навішувати, щоб потім не нити про хамство. Зрозуміло, клоун дороблений?
"Тільки дають поганяти тимчасово" - це не бикування, а констатація факту, викладеного в цієй статті.
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15.09.2023 16:17 Ответить
Хай німцям щастить у добрих справах, а якщо ще й погодяться надати окрім захисту від ракет і ракети для атак по рашистам, то буде ще краще!
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15.09.2023 14:55 Ответить
ОДЕНДОРФ, Германия, 5 сентября (Рейтер) - Немецкий производитель оружия Diehl Defence намерен значительно увеличить производство своей системы ПВО IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос в связи с войной России на Украине, заявил во вторник главный директор по программам Харальд Бушек.
В 2025 году частная компания планирует построить не менее восьми систем по сравнению с тремя-четырьмя системами в этом году, сказал он журналистам на авиабазе в Тодендорфе на севере Германии.
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15.09.2023 15:15 Ответить
 
 