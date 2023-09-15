Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем IRIS-T
Германия обсуждает со Швецией и Египтом временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии зеленых, заместителя председателя комитета по обороне Омида Нурипура в эфире ZDF.
Конечно, Украине нужно больше систем ПВО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - сказал он.
Как отмечается, политик не назвал страны, с которыми Германия ведет переговоры. Однако известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов.
Также в 2019 году Швеция получила от Германии первую систему IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.
Напомним, Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
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Временно это на прокат?
Когда мы в кацапами ещё не разосрались, я в Новосибирске видел как в сетевом магазине водку на прокат давали.
Вы подписываете типовой договор, платите залог, и берёте на прокат (на сутки) бутылку спиртного. Ясное дело: никто его (спиртное) назад не приносит. Залог остаётся магазину. Идиоты?
После 20 часов магазин спиртным не торгует. Аренда и прокат не подпадают под запрет.
В Москве в МАФах запрещено продавать пиво. Было. Продаётся пустой пакет, или чипсы по 300 рублей. В подарок вам дают баллон пива.
І що ти вибереш?
Ви вже так звикли до хамства ЗЕбуїнів, що вже й не помічаєте свого бикування.
"Тільки дають поганяти тимчасово" - це не бикування, а констатація факту, викладеного в цієй статті.
В 2025 году частная компания планирует построить не менее восьми систем по сравнению с тремя-четырьмя системами в этом году, сказал он журналистам на авиабазе в Тодендорфе на севере Германии.