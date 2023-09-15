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В Раде зарегистрировали проект госбюджета на 2024 год
Законопроект о государственном бюджете на 2024 год обнародован на сайте Верховной Рады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона зарегистрирован в украинском парламенте под номером 10000 в пятницу, 15 сентября.
Согласно Регламенту Верховной Рады Кабинет Министров Украины ежегодно вносит в парламент проект закона о госбюджете на следующий год не позднее 15 сентября текущего года. В первом чтении Верховная Рада должна рассмотреть главный финансовый документ страны не позднее 20 октября, а окончательно – не позднее 1 декабря.
Законопроект о госбюджете на следующий год предоставляется народным депутатам и Счетной палате не позднее чем за четыре дня до его представления в Верховной Раде.
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От попали. Кацапи хочуть нас убити, а влада пограбувати.
- А ви не можете відрізнити?
- Уявіть собі - ні!
- То яка вам різниця?