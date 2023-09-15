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Новости Бюджет-2024
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В Раде зарегистрировали проект госбюджета на 2024 год

деньги,кредит,бюджет,помощь

Законопроект о государственном бюджете на 2024 год обнародован на сайте Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона зарегистрирован в украинском парламенте под номером 10000 в пятницу, 15 сентября.

Согласно Регламенту Верховной Рады Кабинет Министров Украины ежегодно вносит в парламент проект закона о госбюджете на следующий год не позднее 15 сентября текущего года. В первом чтении Верховная Рада должна рассмотреть главный финансовый документ страны не позднее 20 октября, а окончательно – не позднее 1 декабря.

Законопроект о госбюджете на следующий год предоставляется народным депутатам и Счетной палате не позднее чем за четыре дня до его представления в Верховной Раде.

Читайте также: Телемарафон продолжится: Правительство выделило 1,7 млрд грн на финансирование в 2024 году иновещания, канала "Рада" и "Голосу України"

Автор: 

бюджет (4835) ВР (29228) законопроект (3219)


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Топ комментарии
+7
Дасть. Але будуть контролювати. Тому українців грабуватимуть активніше.
От попали. Кацапи хочуть нас убити, а влада пограбувати.
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15.09.2023 19:18
+6
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15.09.2023 19:13
+4
- Це проект бюджету чи якась фількіна грамота?
- А ви не можете відрізнити?
- Уявіть собі - ні!
- То яка вам різниця?
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15.09.2023 19:05
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15.09.2023 19:02 Ответить
В бюджеті видатки вдвічі більші за надодження, тому сподіваюсь, Захід просто не дасть цим виродкам грошей.
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15.09.2023 19:13 Ответить
Дасть. Але будуть контролювати. Тому українців грабуватимуть активніше.
От попали. Кацапи хочуть нас убити, а влада пограбувати.
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15.09.2023 19:18 Ответить
a little patience
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15.09.2023 19:24 Ответить
- Це проект бюджету чи якась фількіна грамота?
- А ви не можете відрізнити?
- Уявіть собі - ні!
- То яка вам різниця?
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15.09.2023 19:05 Ответить
Коля Каклета изучает бюджет на таиландских фронтах.
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15.09.2023 19:07 Ответить
План бюджету такий: українці воюють, захід дає на це гроші, а зеленский ******* ці гроші. Віддавать борги (а держборг України зріс з 90 млдр з 2019р. до 140 млрд доларів в 2023р) будуть наші діти, онуки і багато наступних поколінь.
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15.09.2023 19:10 Ответить
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15.09.2023 19:10 Ответить
На серіали в зєлібоб завжди буде хватати 100-ні мільйонів бюджетного бабла,а на дрони для нас завжди буде "цей день настав".Так і живем
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15.09.2023 19:15 Ответить
Бюджет?? Ми наче граємся, а не б'ємся за своє майбутнє, за свою незалежність, за своє життя..
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15.09.2023 19:12 Ответить
Про "єдиниймарафон" для зомбування бидла головне не забули.
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15.09.2023 19:13 Ответить
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15.09.2023 19:13 Ответить
Вот теперь начнется самое интересное. Критика оппозицией бюджета. Хотя их в свое время тоже критиковала оппозиция, но они мало обращали на это внимание.
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15.09.2023 19:14 Ответить
Яка ще опозиція, яка критика? В Раді 27 депутатів у фракції ЕС і 20 з Голосу проти 300+ Слуг+ОПЗЖ+позафрагційних олігархічних, що контролюются з ОП. Думка опозиції ні на що не впливає, а виступи з трибуни при Раді просто не мають значення, оскільки трансляція засідань заборонена.
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15.09.2023 19:21 Ответить
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15.09.2023 19:23 Ответить

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15.09.2023 19:47 Ответить
А грошей на вибори катма. Бояться відпов відповідальності з те що натворили.
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15.09.2023 19:28 Ответить
Отже виборів не буде! Зелені і далі будуть грабувати-руйнувати Україну! Відчуваю що багато зеленого гнилоття винесуть ''вперед ногами''. Українці оте зелене ****ство ще п'ять років не терпітимуть!
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15.09.2023 19:32 Ответить
якщо "зе поцріоти " бояться сунутися із урнами на передову до захисників України,котрі як громадяни України мають право вибору в Україні і, котру вони боронять власним життям,кровью, каліцтвами,то не виключено,що до"зе поцріотів" захисники прийдуть самі, все ж з тією зброєю,котрою боронять Неньку Україну від ворогів-рашистів
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15.09.2023 20:05 Ответить
 
 