В Раде зарегистрировали проект госбюджета на 2024 год

Законопроект о государственном бюджете на 2024 год обнародован на сайте Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона зарегистрирован в украинском парламенте под номером 10000 в пятницу, 15 сентября.

Согласно Регламенту Верховной Рады Кабинет Министров Украины ежегодно вносит в парламент проект закона о госбюджете на следующий год не позднее 15 сентября текущего года. В первом чтении Верховная Рада должна рассмотреть главный финансовый документ страны не позднее 20 октября, а окончательно – не позднее 1 декабря.

Законопроект о госбюджете на следующий год предоставляется народным депутатам и Счетной палате не позднее чем за четыре дня до его представления в Верховной Раде.

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