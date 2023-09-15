Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на импорт украинского зерна

Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

"Еврокомиссия после анализа данных о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС пришла к выводу, что благодаря временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли", - говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Соответственно, была достигнута договоренность о том, что все меры по ограничению на импорт украинской сельскохозяйственной продукции теряют силу сегодня.

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Кроме того, Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать всплеска цен на зерно.

В Еврокомиссии подчеркивают, что с 16.09.2023 г. Украина также должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах.

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"Украина должна подать План действий на платформу не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 г. ЕС и Украина будут осуществлять мониторинг ситуации через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации", - отмечают в Еврокомиссии.