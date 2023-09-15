РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6135 посетителей онлайн
Новости
1 681 11

Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на импорт украинского зерна

зерно,угода,зернова

Европейская комиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

"Еврокомиссия после анализа данных о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС пришла к выводу, что благодаря временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли", - говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Соответственно, была достигнута договоренность о том, что все меры по ограничению на импорт украинской сельскохозяйственной продукции теряют силу сегодня.

Читайте также: Польша продлила запрет на импорт украинского зерна, - Моравецкий

Кроме того, Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать всплеска цен на зерно.

В Еврокомиссии подчеркивают, что с 16.09.2023 г. Украина также должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах.

Читайте также: Украина обратится в арбитраж ВТО по поводу запрета Польши на импорт украинской агропродукции, - Шмыгаль

"Украина должна подать План действий на платформу не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 г. ЕС и Украина будут осуществлять мониторинг ситуации через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации", - отмечают в Еврокомиссии.

Автор: 

Еврокомиссия (1444) зерно (1070) импорт (559)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Орбану і полякам не сподобається.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:19
+1
ніфіга не зрозумів.
африка більше не голодує?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:29
+1
Польща продовжить в односторонньому порядку заборону на імпорт українського зерна, попри дозвіл ЄС - Моравецький

Ну і нехай з ними розбирається ЄС.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбану і полякам не сподобається.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:19 Ответить
Таке могло статися навіть якби ми були в ЄС. Головне що європейська комісія прийняла рішення не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції
показать весь комментарий
15.09.2023 21:25 Ответить
ніфіга не зрозумів.
африка більше не голодує?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:29 Ответить
Голодает не больше чем пенсы в Украине на 3000 гривен.
Туда никогда Украина зерно и не продавала,25% в Азию.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:39 Ответить
азіати голодують?
вони ж тарганів та сіфілісних тушканчиків жруть. на фіга їм пшениця?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:48 Ответить
То ты Зе. спроси,нахера он лапшу про негров вешал,а сам с друзьями Ху@ла год пшеницей торговал.
Это ты про Японию или Южную Корею,где зарплаты в день как в Украине в месяц?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:59 Ответить
Голодаючим Сомалі та КНДР наше зерно покупає у міжнародних трейдеров та постачає безкоштовно як гуманітарну поміч IFP (International Food Program)Флоренція.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:47 Ответить
Польща продовжить в односторонньому порядку заборону на імпорт українського зерна, попри дозвіл ЄС - Моравецький

Ну і нехай з ними розбирається ЄС.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:36 Ответить
Дякуємо !
показать весь комментарий
15.09.2023 21:23 Ответить
Прилетел пендель из Вашингтона.
показать весь комментарий
15.09.2023 22:29 Ответить
Польський уряд вже продовжнив заборону на імпорт до Польщі зернових з України.
показать весь комментарий
16.09.2023 00:06 Ответить
 
 