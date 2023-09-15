США ввели санкции против пяти турецких компаний, помогающих России, - Reuters

США ввели санкции против пяти турецких компаний и гражданина Турции, обвинив их в помощи России в уклонении от санкций и поддержке Москвы в ее войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"В четверг администрация Байдена ввела санкции против пяти турецких компаний и гражданина Турции, обвинив их в помощи России в уклонении от санкций и поддержке Москвы в ее войне против Украины", - сообщает агентство.

Речь идет о судоходных и торговых компаниях, обвиняемых в помощи в ремонте подсанкционных судов, связанных с Министерством обороны России, и содействии передаче "товаров двойного назначения".

Reuters также отмечает, что решение о введении санкций было реализовано в деликатный для отношений США и Турции момент, когда Вашингтон надеется на ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО, когда турецкий парламент снова соберется в начале октября.

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