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Новости Санкции против России
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США ввели санкции против пяти турецких компаний, помогающих России, - Reuters

санкції

США ввели санкции против пяти турецких компаний и гражданина Турции, обвинив их в помощи России в уклонении от санкций и поддержке Москвы в ее войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"В четверг администрация Байдена ввела санкции против пяти турецких компаний и гражданина Турции, обвинив их в помощи России в уклонении от санкций и поддержке Москвы в ее войне против Украины", - сообщает агентство.

Речь идет о судоходных и торговых компаниях, обвиняемых в помощи в ремонте подсанкционных судов, связанных с Министерством обороны России, и содействии передаче "товаров двойного назначения".

Reuters также отмечает, что решение о введении санкций было реализовано в деликатный для отношений США и Турции момент, когда Вашингтон надеется на ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО, когда турецкий парламент снова соберется в начале октября.

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Автор: 

санкции (11258) Турция (3372)


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Топ комментарии
+7
нарешті, хитровиї...им туркоманам хвоста прищемили
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15.09.2023 21:37
+3
О,Зе.друзей нагнули.Где ж он теперь обалденные зимние куртки будет покупать?
Кроме Турции никто ж зимних курток не производит.
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15.09.2023 21:37
+3
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15.09.2023 22:16
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нарешті, хитровиї...им туркоманам хвоста прищемили
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15.09.2023 21:37 Ответить
О,Зе.друзей нагнули.Где ж он теперь обалденные зимние куртки будет покупать?
Кроме Турции никто ж зимних курток не производит.
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15.09.2023 21:37 Ответить
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15.09.2023 21:41 Ответить
Красота . На хитрую хо..пу , найдётся прибор с компасом.
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15.09.2023 21:42 Ответить
це на кінчику голки
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15.09.2023 21:42 Ответить
Это если Анкара ратифицирует членство Швеции в НАТО, то санкции отменят? Веселые санкции, как картинки.
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15.09.2023 21:56 Ответить
нічого дивного , якщо і "турецький асвальтоукладчиків"США звинуватять у відмиванні через них ,фінансів українського народу "зеленими дорожниками"
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15.09.2023 22:11 Ответить
Запроваджувати санкції - це добре. Але ще краще - контролювати їх дотримання.
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15.09.2023 22:12 Ответить
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15.09.2023 22:16 Ответить
А гражданин Турции это Эрдоган?)))
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15.09.2023 22:22 Ответить
О почали хитрожопих чпонькати
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15.09.2023 22:37 Ответить
Дело не в том что ввели и против кого. Дело в том как эти санкции будут применяться и контролироваться. А с этим огромные проблемы.
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15.09.2023 22:38 Ответить
 
 