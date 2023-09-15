ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступательных действиях Сил обороны 15 сентября 2023 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий, Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Артм Воронцов
показать весь комментарий15.09.2023 23:09 Ответить Мне нравится 0
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий16.09.2023 07:32 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль