ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступательных действиях Сил обороны 15 сентября 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий, Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области".

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