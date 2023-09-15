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ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступательных действиях Сил обороны 15 сентября 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий, Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области".

Читайте также: ВСУ взяли под контроль Андреевку и имеют успехи вблизи Клищиевки Донецкой области, - Генштаб

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Генштаб ВС (6202) Мелитополь (613) наступление (204)


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Штурм це ***** смерть, лють і дитяча віра у найщиріше….
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15.09.2023 23:09 Ответить
Щодо Мелітопольського напрямку, то військова агенція deepstate ніякого просування ЗСУ не відображає на своїй мапі вже майже тиждень! На відміну від Бахмутського, де чітко видно просування наших військ у бік позицій рашистів! Он і Андріївка відбита, практично звільнено від ворога Кліщіївку!
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16.09.2023 07:32 Ответить
 
 