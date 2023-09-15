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Новости Война
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ВСУ взяли под контроль Андреевку и имеют успехи вблизи Клищиевки Донецкой области, - Генштаб

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Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку. Они продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Также, вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Стрелка, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Клещиевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также: Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Там, за прошедшие сутки враг предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны во время наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, - Генштаб

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербовой Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов противника.

Автор: 

Генштаб ВС (6202) освобождение (564)


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Топ комментарии
+16
Рузрушенный Бахмут никуда не денется. Только силы на него тратить. Нам позарез нужно перерезать сухопутный коридор и зайти в крым чтобы ни у кого больше на Западе небыло вопросов нужно ли Украине возвращать крым.
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15.09.2023 08:42
+5
Основний вузел сполучення-- Мелітополь.
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15.09.2023 08:48
+5
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.09.2023 09:18
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Правила форума Совет форумчан
За зимову компанію було б добре звільнити фортецю Бахмут та Дап щоб весною перекинути всі сили на південь.
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15.09.2023 08:18 Ответить
Якщо вже так робити як ви пишите, то треба звільняти не лише Бахмут, а Світлодарськ разом з його ТЕС. Тоді відновимо Світлодарську дугу.
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15.09.2023 08:37 Ответить
Рузрушенный Бахмут никуда не денется. Только силы на него тратить. Нам позарез нужно перерезать сухопутный коридор и зайти в крым чтобы ни у кого больше на Западе небыло вопросов нужно ли Украине возвращать крым.
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15.09.2023 08:42 Ответить
І Горлівку!
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15.09.2023 11:33 Ответить
У Бахмуті - угруповання кацапів, яким віддано наказ заради "легендарного Артемовска", "стоять насмерть", знаходиться у програшному становищі. То чому їхне знищити?
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15.09.2023 10:38 Ответить
Ну и пускай стоят там насмерть до конца войны. Не будут мешать нам на других направлениях освобождать нашу землю. Или ты предлогаешь нашим бойцам штурмовать руины где рашисты насмерть стоят? Потери при штурме городов в 10 раз выше чем на ровной местности. Еще раз говорю, возьмем крым и рашисты с дамбаса сами уйдут, еще и нас просить будут чтобы мы его забрали.
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15.09.2023 10:44 Ответить
Ніхто ті руїни штурмувати не буде. Їх беруть в оточення і з пануючих висот будуть обробляти артою.
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15.09.2023 10:48 Ответить
Основний вузел сполучення-- Мелітополь.
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15.09.2023 08:48 Ответить
От і добре. А то з вчорашні повідомлення про Андріївку заставляли нервувати.
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15.09.2023 09:08 Ответить
Важко нашим хлопцям, але крок за кроком вони звільняють нашу землю. Слава ЗСУ!
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15.09.2023 09:13 Ответить
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.09.2023 09:18 Ответить
А вчера тут на Маляр тонны дерьма вылили. А оно правдой оказалось. Ну, такие тут коментуны диванные, строгие.
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15.09.2023 11:40 Ответить
 
 