РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6481 посетитель онлайн
Новости Война
3 671 2

ВСУ продолжают наступательные операции вблизи Бахмута, тактическая ситуация для россиян ухудшилась, - ISW

війна,зсу

После освобождения Андреевки украинские военные продолжили наступление вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 14 сентября украинские силы освободили Андреевку и в то же время достигли частичного успеха вблизи Клещиевки Донецкой области.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады РФ ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская третья десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

Читайте: Враг безуспешно пытался прорвать оборону на Бахмутском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения, - Генштаб

Российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для российской армии ухудшается. В России выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

Автор: 

армия РФ (19079) боевые действия (3950) Бахмут (1601) ISW (493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що є? Що нам доповість розвідник Бубенко?
показать весь комментарий
16.09.2023 10:10 Ответить
 
 