ВСУ продолжают наступательные операции вблизи Бахмута, тактическая ситуация для россиян ухудшилась, - ISW

После освобождения Андреевки украинские военные продолжили наступление вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 14 сентября украинские силы освободили Андреевку и в то же время достигли частичного успеха вблизи Клещиевки Донецкой области.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады РФ ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская третья десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

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Российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для российской армии ухудшается. В России выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.