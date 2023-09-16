Враг безуспешно пытался прорвать оборону на Бахмутском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", все уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.
Авиационные удары получили населенные пункты Леоновка, Гремяч Черниговской области; Стрелечья, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Богдановка, Нью-Йорк, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврія" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Одеса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.
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15 вересня увійде в історію як блискуча перемога українських військ та розгром росіян у битві за село Андріівка під Бахмутом, яка розпочалась у травні цього року.
Підтверджені втрати росіян тільки за останній місяць, які згодом будуть продемонстровані - командир 85-і мотострілецькоі бригади, начальник розвідки 72-і мотострілецькоі бригади, три командира батальонів 72-і бригади, сотні солдат та офіцерів. Ворог чинив шалений спротив - ціла російська бригада обороняла одне село з двох вулиць та півсотні будинків, кожного дня росіяни з Андріівки виносили 200-х та 300-х, присилали поповнення, направляли штурмові групи для контратак. Фланги 72-і бригади прикривали 85-та та 57-ма мотострілецькі та 31-ша десантно-штурмові бригади. У складі російського угруповання в районі Андріівки діяли окремі підрозіди - кадирівська гвардія «Ахмат», 10-та бригада спецназ ЗС РФ, окремий розвідувальний батальйон ВДВ «Еспаньола», озброєний великою кількістю FPV дронів. Росіян підтримували значні сили авіаціі.
Але 3-тя штурмова бригада ЗСУ під командуванням полковника Андрія Білецького продемонструвала перевагу над росіянами в боєздатності, організації, управлінні. Це стало перемогою саме якості над кількістю. Перемога була б неможлива без ефективних дій приданих 3-й штурмовій підрозділів - частин 92-і механізованої бригади, прикордонників, стрілецького батальону, кількох підрозділів ударних дронів, артилерийськоі підтримки сусідніх бригад та артилерії ОТУ.
Ось так досягається прорив та знищення вузлів ешелонованоі оборони ЗС РФ - треба уважно вивчити принципи організації та застосування військ 3-й штурмовоі бригади у битві за Андріівку.
У цих боях загинуло, на жаль, багато справжніх героів і патріотів України. Ворог був потужний та не поступався ні у кількості військ ні у кількості ***********. Але втрати росіян в рази вище. Чому? 3-тя штурмова не проводила «м'ясні штурми», а навпаки, створювала перевагу у маневрі вогнем, постійно покращувала ситуаційну обізнаність, ретельно будувала взаємодію та злагодженість, перегравала противника у тактиці та швидкості ухвалення рішень. Головним принципом було уникнути значних жертв особового складу та зберігати високий темп втрат противника.
Вітаю з цим справжнім успіхом воїнів, які взяли участь у жорстоких боях за Андріівку - уся ваша важка праця дала результат.
Вічна слава усім героям, хто наближав цю перемогу ціною свого життя.