Враг безуспешно пытался прорвать оборону на Бахмутском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", все уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Авиационные удары получили населенные пункты Леоновка, Гремяч Черниговской области; Стрелечья, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Богдановка, Нью-Йорк, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврія" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Одеса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.