США и Канада объявили о новых санкциях против Ирана

США и Канада ввели новые санкции против Ирана накануне годовщины смерти иранской девушки курдского происхождения Махсы Амини, повлекшей многомесячные антиправительственные протесты, часто подвергавшиеся жестокому подавлению.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство финансов США в отдельном заявлении сообщило, что ввело санкции против более двух десятков человек и организаций, связанных с "насильственным подавлением" протестов после смерти Амини, давлением на инакомыслие и ограничением доступа к интернету.

По данным ведомства, санкции направлены против 29 человек и групп, включая 18 ключевых членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и правоохранительных органов Ирана, а также руководителя тюремных организаций страны. Санкции направлены и против чиновников, причастных к интернет-блокаде Ирана, а также ряду СМИ.

"Соединенные Штаты будут продолжать принимать коллективные меры против тех, кто подавляет реализацию иранцами своих прав человека", - говорится в заявлении замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.

Читайте: Иран намерен передать РФ ракеты малой и большой дальности, - глава Моссада Барнеа

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что в ближайшие дни Вашингтон введет еще больше санкций.

"Мы продолжим вводить санкции по поведению Ирана, независимо от того, пренебрежение ли это основными нормами прав человека, содержащимися во Всеобщей декларации, или это связано с работой, которую Иран проводит по предоставлению оружия России для убийства украинских гражданских, и мы будем иметь больше определений по этому поводу в ближайшие дни", - отметил Салливан.

США принимают меры, направленные на поставку иранских беспилотников в Россию, что отражает их обеспокоенность военным сотрудничеством Тегерана и Москвы.

Также читайте: Послов РФ, Беларуси и Ирана не будут приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии

В новом пакете санкций Канады, ставшего четырнадцатым с октября прошлого года против Ирана, перечислены ограничения против шести человек. Среди них – члены КСИР и Высшего совета по вопросам культурной революции.