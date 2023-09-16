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Новости Война
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В Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя, - городской военком Бережной

віталій,бережний

По состоянию на 15 сентября Полтава выполняет 8% от планового задания, установленного Генштабом. Общее выполнение плановой задачи за сентябрь составляет 13%.

Об этом на сессии Полтавского городского совета сообщил и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталий Бережной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издадние "Новини Полтавщини".

По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению Президента Украины, крайне низки. Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военкоматы Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше.

Поэтому Бережный предложил развернуть в микрорайонах 3 участка оповещения, столько же в старостатах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного. На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту.

Читайте: Во время "выборов" на ВОТ россияне собирали данные, которые используют для мобилизации, - Центр нацсопротивления

Кроме того, Бережной сообщил, что вскоре в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов всесторонне помочь этому процессу.

Автор: 

Тахтаулове (763) мобилизация (2736)


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Топ комментарии
+46
люди для них млять план!?!?вы попробуйте через окопы пропустить всех правоохранителей))ротация через 3-4 месяца))и не поверите и закалку получат и свои корочки оправдают))население уменьшилось в разы зачем нам столько мудаков в форме и с оружием на улицах??сидят в новых иномарках рожи отьедают))
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16.09.2023 11:47
+41
А нехай влада і далі гнобить військових: не дає їм гроші на лікування, не дозволяє пораненим відвідувати сім'ї, не випускати за кордон до родин на період відпустки. Тоді буде ще більше доброволців ! Адже так завжди чинили в США по відношенню до учасників війн та бойових дій !
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16.09.2023 11:40
+35
МВС України -200 тис. осіб, з яких 90% нероби.
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16.09.2023 11:54
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В Полтав,і нєт дураков помирати за ЗЄльонского та його банду крадіїв...
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16.09.2023 16:30 Ответить
гнида а коли рашист прийде твою маму гвалтувати і батька вбивати теж будеш срати я за зєльонского не голосував??
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17.09.2023 14:41 Ответить
Моя сестра працює у відділі кадрів великого підприємства у Полтаві. З її підприємства було мобілізовано понад 100 осіб. Лише трьох списали за станом здоров'я. Решта воюють і більшість у піхотних, штурмових батальйонах. Втрат немає. Це все російське ципсо.
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16.09.2023 17:19 Ответить
Ніяк не заспокоюсь.Так може сказати лише істота без розуму.Але ж вища освіта,мабуть,полкан.
Або явний ворог,або гроші відробляє,що теж ворог.
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16.09.2023 17:21 Ответить
Мусорів і воєнкомів відправити щоб було 100% показників
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16.09.2023 18:03 Ответить
Встановите блок-пост на головної вулиці, та за годину буде вам на бригаду, ще й з автотранспортом.
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16.09.2023 19:27 Ответить
А тобі мало блокпостів чи переживаєш, що поліцейським не буде де пересидіти війну? Круті пацани, зростом під метр дев'яносто, повністю екіпіровані ( броніки і шоломи за власний кошт не купували ), так що любий спецназ заздрить, з автоматами наперевіс і пальцем на затворній кришці тобі очі не муляють на блокпостах? Вони вже попухли від кави і скоро в чергу МСЕК стануть як інваліди війни, через той палець на затворі, бо мерзне - холодний метал, автомат курва без підігріву. Зрозумілою є необхідність блокпостів в прифронтовій зоні, а в тилу на них поліцейські тільки народ кошмарять і аварійні ситуації створюють, чому не раз був свідком.
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16.09.2023 21:49 Ответить
Про поліцаїв то окрема пісня, а от круті пацани, зростом під метр дев'яносто, кожен день натовпами ганяють на авто, і ніхто їх в упор не бачить.
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17.09.2023 06:30 Ответить
Якщо ніхто не бачить, то може наснилось? А якщо дійсно ганяють, то це лише підтверджує безкорисність блокпостів і поліцейських в тилу.
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17.09.2023 11:58 Ответить
Їдеш на ВДНГ і два батальони в будній день, половина з яких спортсмени а інша зразу з крутими авто... А в вихідний одразу 5 батальонів і мінімум підготовки потрібно
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17.09.2023 14:44 Ответить
Очі розплющ, наснилось.., ти що з хати носа не висовуєш, чи у глухому селі заховався?
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17.09.2023 17:00 Ответить
Що тобі відповісти? Я точно не в Франції і в моєму місті стрітрейсери після 24-го лютого 22-го стали на паузу. Знаю, бо раніше вони гарцювали неподалік мого будинку.
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17.09.2023 23:36 Ответить
А до чого тут стрітрейсери? Я кажу про натовп автівок з бугаями за кермом серед білого дня. А на прапорець не звертай уваги, це у ЦН такі приколи.
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17.09.2023 23:49 Ответить
Цілими днями мотаюсь по місту, нерви заспокоюю юмором, бо важко їздити серед жінок. Ще трохи пенсіонерів і зовсім мало дорослих чоловіків, в основному на вантажівках. Така ж картина на тротуарах - молодь 18-річна, жінки, діти і пенсіонери. Водії маршруток - пенсіонери або десь під пенсію, тролейбуси - жінки і діди. Чоловіки звичайно є десь на підприємствах, але серед дня їх в місті не видно, навіть доходяги, котрі раніше тинялись по місту в пошуках підробітку, працевлаштувались. Тільки біля військового шпиталю аншлаг, але там військові.
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18.09.2023 01:26 Ответить
Виходить у вас місто таке, унікальне.
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18.09.2023 10:52 Ответить
Так не столиця ж. Сьогодні спеціально звертав увагу - серед дня водіїв середнього віку відсотків 10-20, від 17-ої до опів на сьому відсотків 30-40, біля школи коли забирали першачків ( три класи, десь 80 дітей ) було лише два молодих чоловіки, один з них військовий, помітно, що у відпустці, біля спортшколи та сама картина - одні жінки і два діда, один з них я, лише біля студії танців серед пари дксятків жінок за дітьми приїхали два молодих чоловіка, за одного точно знаю що троє дітей.
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18.09.2023 18:52 Ответить
таке питання,а ворожки "по руках"
- невже не "бачили" шо серед "мол. чєловєков" буде "падьож"?
я просто не наважуюсь гуглити, бо х.з., не знайду. може ти знаєш?
є знайомі ворожки?
а якщо знайдім.те?

ну реально. вон навіть мольфар тут на сайті помню відео - сказав колись шо нападуть.
правда ..... ну, може я додумав, але кривувата вроді усмішка була. тобто може чимось запустять?
давай, дай мені відповідь бо я за(в)дав тобі нормальні вопроси!
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22.09.2023 16:41 Ответить
Так 10 чи 20?
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16.09.2023 22:31 Ответить
Правда в тому що після поранення і звільнення не всі мають можливість на лікування,реабілітацію,навіть компенсації не виплачують,а щоб отримати належний статус потрібно пройти каб.бюрократизм і не завжди вдається....воював від початку,, поранення, контузії,каліцтва і все списали на проходження ВС...добре шо не визнали дезертиром,або зрадником...
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17.09.2023 11:59 Ответить
Так всі поставали СТуДЕНТАМИ ,закони потрібно міняти .
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17.09.2023 12:37 Ответить
Інвалід армії 2гр.довічно з 2014р..а тепер пів року воював і весь час на нолю....який закон для мене потрібно змінити і що я зробив не так,чому не можу дивитись в очі людям що мене оточують???
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17.09.2023 13:45 Ответить
Янелох.
Цей дивіз нашої влади успішно підхопили всі.
Адже ми всі президенти.
Правда, бубочка?
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17.09.2023 14:58 Ответить
Це яким ідіотом потрібно бути щоб сказати що 200000 чоловік загинуло і 600000 тяжкопоранених!?
Це прямо вказує що країну хочуть здати!
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17.09.2023 15:42 Ответить
Ідіот чи порохобот ?
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18.09.2023 01:44 Ответить
Пам'ятаю як у 2015 році на полігон Шрі-Ланка вночі приперлись ******** полЬтавські воєнкоматівці десь із сто рил. Мене заставили серед ночі видать їм матраци ,подушки і одіяла. Не могли ***** до ранку переночувати як всі на голих сітках.
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17.09.2023 15:45 Ответить
Ви впевнеі що цей Бережний так і сказав ? І не знає 10 чи 20, скільки людей загинуло, скільки отримали поранення і скільки списано саме через поранення і хвороби? Чи може "журналісти" все перекрутили? Бо якщо дійсно він так сказав ,то йому не можна довірити таку важливу справу... тільки лопату і земляни роботи під керівництвом досвідченого солдата.. Іще. Невже ніхто із присутніх у залі не попросив назвати конкретні цифри ?
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17.09.2023 15:47 Ответить
Такого роду пости шкодять України і демореалізують населення, військових...
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17.09.2023 15:52 Ответить
З якою метою оприлюднили цю інформацію,? Таке міг зробити лише повний дурень, або ворог України...це на мій погляд...Воекома за таку роботу і оприлюднення понизити в званні і геть з посади...
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17.09.2023 19:01 Ответить
Спробуйте зменшити кількість чиновників- дармоїдів. Країна воює, а штат як був до війни так і залишився, а в деяких галузях ще й збільшили. Для чого воюючій країні стільки чинуш які роблять вигляд що щось роблять. Скоротити до мінімуму, відразу знайдуться мобілізовані. А ментів- пенсіонерів , з фіктивними УБД, 40 річних слабо призвати? КУРВА МАТЬ, дістали
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17.09.2023 20:08 Ответить
На 100 мобілізованих припадає 50 тих, хто за 10т.$ купив довідку ВЛК або виїхав за кордон (за ті ж 10т.$).
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17.09.2023 20:26 Ответить
Тому що в керівництві , управлінні знаходяться під ..ри,Тай стільки загиблих і поранених,а ті хто вижили, в більшості своїй ті хто були близько біля керівництва.Країна з самого початку почала неправильно проводити мобілізацію,а зараз то зовсім капець якийсь,і ви ще думаєте люди захочуть йти воювати ,після того що побачили ,як влада і президент і їх посіпаки відносяться до народу?
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18.09.2023 08:57 Ответить
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