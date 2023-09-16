В Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя, - городской военком Бережной
По состоянию на 15 сентября Полтава выполняет 8% от планового задания, установленного Генштабом. Общее выполнение плановой задачи за сентябрь составляет 13%.
Об этом на сессии Полтавского городского совета сообщил и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталий Бережной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издадние "Новини Полтавщини".
По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению Президента Украины, крайне низки. Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.
Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военкоматы Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше.
Поэтому Бережный предложил развернуть в микрорайонах 3 участка оповещения, столько же в старостатах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного. На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту.
Кроме того, Бережной сообщил, что вскоре в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов всесторонне помочь этому процессу.
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Або явний ворог,або гроші відробляє,що теж ворог.
- невже не "бачили" шо серед "мол. чєловєков" буде "падьож"?
я просто не наважуюсь гуглити, бо х.з., не знайду. може ти знаєш?
є знайомі ворожки?
а якщо знайдім.те?
ну реально. вон навіть мольфар тут на сайті помню відео - сказав колись шо нападуть.
правда ..... ну, може я додумав, але кривувата вроді усмішка була. тобто може чимось запустять?
давай, дай мені відповідь бо я за(в)дав тобі нормальні вопроси!
Цей дивіз нашої влади успішно підхопили всі.
Адже ми всі президенти.
Правда, бубочка?
Це прямо вказує що країну хочуть здати!