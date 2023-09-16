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Враг обстрелял Ольговку на Херсонщине, повреждены дома и объекты критической инфраструктуры

херсонщина

Ночью русская армия атаковала Ольговку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Крыли огнем гражданские объекты. Повреждены семь частных домов и объекты критической инфраструктуры, из-за чего временно прекращено водоснабжение населенного пункта. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26942) Херсонская область (4724)


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