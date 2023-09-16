Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж
Полиция зафиксировала 22 военных преступления российской армии на правобережье Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, по мирным жилым кварталам противник совершил 69 обстрелов и выпустил 325 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и сбросил боеприпасы из БПЛА. Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Кизомыс, Софиевка, Никольское, Гавриловка и Томарино.
Зафиксированы повреждения частных и многоэтажных домов, а также имущества агрофирмы в Софиевке, где артиллерийским обстрелом побиты сады и система капельного орошения.
"Ночью военнослужащие России атаковали Херсон из артиллерии и РСЗО. Мощные взрывы раздавались в центре, Днепровском и Корабельном районах. Местные жители не пострадали, однако повреждения получили многоэтажные и частные дома, расположенные вдоль береговой линии. Также под ударом вражеской армии находились городская набережная и территория завода. В результате попадания снарядов произошли пожары в частных домах, работники ГСЧС оперативно ликвидировали последствия вражеских атак. На местах происшествия работали все профильные службы", - говорится в сообщении.
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