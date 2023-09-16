Россияне создали новую ЧВК, которая будет подчиняться Минобороны РФ

Российские оккупанты создали новую частную военную компанию, которой будет руководить Министерство обороны РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"МО РФ отправляет своих эмиссаров в Беларусь и африканские страны, в частности Алжир, Мали и Судан. Цель: убедить больше "вагнеровцев" на подписание контракта с ВС РФ через новую частную военную компанию. Ответственным за создание новой ЧВК, по предварительным данным, назначен С .Суровикин.

Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между лукашенковской "ГардСервис" и вновь созданной российской ЧВК", - говорится в сообщении.

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