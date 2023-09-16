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Россияне создали новую ЧВК, которая будет подчиняться Минобороны РФ

вагнер,білорусь,пвк

Российские оккупанты создали новую частную военную компанию, которой будет руководить Министерство обороны РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"МО РФ отправляет своих эмиссаров в Беларусь и африканские страны, в частности Алжир, Мали и Судан. Цель: убедить больше "вагнеровцев" на подписание контракта с ВС РФ через новую частную военную компанию. Ответственным за создание новой ЧВК, по предварительным данным, назначен С .Суровикин.

Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между лукашенковской "ГардСервис" и вновь созданной российской ЧВК", - говорится в сообщении.

Читайте: Британия признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Автор: 

Минобороны рф (924) ЧВК Вагнер (1332) Центр национального сопротивления (559)


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Топ комментарии
+10
ПВК "М'ясокомбінат 200."
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16.09.2023 13:47
+10
Пвк - це приватна військова компанія! Вона може підпорядковуватися власнику-підприємцю...
Якщо ж військова структура підпорядковується і фінансується чиновниками міноборони рф, то це ДВК - державна військова компанія...
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16.09.2023 13:47
+3
В театрі абсурду,який являє собою засрашка вони можуть називатися і ансамблем пісні і танців.
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16.09.2023 13:50
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ПВК "М'ясокомбінат 200."
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16.09.2023 13:47 Ответить
Це як в Україні - приватні олігархічні медіа а керують ними з ОПУ ...
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16.09.2023 15:04 Ответить
Тільки міністерство оборони Рашки - це плоть від плоті імперське державне , а от ОПУ -це антіконстітуційна контора , фікція ПРОдержавної гілки влади .
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16.09.2023 15:07 Ответить
Пвк - це приватна військова компанія! Вона може підпорядковуватися власнику-підприємцю...
Якщо ж військова структура підпорядковується і фінансується чиновниками міноборони рф, то це ДВК - державна військова компанія...
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16.09.2023 13:47 Ответить
В театрі абсурду,який являє собою засрашка вони можуть називатися і ансамблем пісні і танців.
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16.09.2023 13:50 Ответить
Пане Волдемар з язика зняли, саме хотів це написати, як може ПВК підпорядковуватися державі?! Управляє, озброює, використовує держава - значить і несе відповідальність держава! В різних сортах лайна не потрібно розбиратись воно там одне - россосія-імперія зла!🤔
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16.09.2023 14:32 Ответить
Вочевидь це робиться для здійснення військових злочинів.
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16.09.2023 16:10 Ответить
Они придумывают эти ПВК потому что в них проще набирать людей. Армия кажется людям каторгой откуда нет выхода.
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16.09.2023 13:51 Ответить
Азов и Правый Сектор вполне могут стать такими элитными частными миниармиями. Но конечно всё по согласованию с государством.
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16.09.2023 15:17 Ответить
щоб не пропали грошики куйла ,і була створена ця ПВКа
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16.09.2023 16:07 Ответить
 
 