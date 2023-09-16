Российские оккупанты снова обстреляли Казачью Лопань Харьковской области

В результате российских обстрелов в Казачьей Лопани повреждены дома, магазины и линии электропередач.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько часов назад вражеские войска нанесли около 15 ударов (предварительно - из артиллерии) по поселку, повредив по меньшей мере 5 частных домов, магазины и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Профильные службы работают на месте с целью ликвидации последствий обстрелов и возобновления электроснабжения.

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