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Враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову, ранены 5 гражданских

харків

Оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет.

Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

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Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


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16.09.2023 15:16 Ответить
 
 