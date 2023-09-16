Враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову, ранены 5 гражданских

Оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет.

Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Читайте: Враг обстрелял Ольговку на Херсонщине, повреждены дома и объекты критической инфраструктуры