Враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову, ранены 5 гражданских
Оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет.
Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.
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Moshe Dayan #551172
показать весь комментарий16.09.2023 15:16 Ответить Мне нравится 0
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