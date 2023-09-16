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Польша присоединилась к запрету на въезд автомобилей на российских номерах

кордон,польща

С 17 сентября в Польше вводится запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что запрет является еще одной частью санкций, введенных против России и ее граждан в связи с войной в Украине.

Пограничная служба Польши отмечает, что запрещается приобретение, импорт или передача в Европейский Союз прямо или косвенно автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки 10 человек, в том числе легковых и грузовых автомобилей (с кузовом универсал) и гоночных автомобилей, если они производятся или экспортируются из России.

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Напомним, ранее в Литве сообщили, что будут конфисковать автомобили с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну. Соответствующее решение приняла и Латвия. Позже Эстония запретила въезд автотранспорта с номерами РФ.

Автор: 

авто (4201) запрет (1705) Польша (8403)


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Топ комментарии
+13
Когда уже дойдут до запрета на рязанские морды вообще...
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16.09.2023 15:55
+8
Это очень правильные решения наших союзников. Козломордое лапотное быдло должно сидеть на своих болотах, жрать, как их предки, дохлых лягушек, а в Европе этим дикарям нечего делать.
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16.09.2023 16:17
+7
Правильно, "нехай шастать", на мордорі найкраще жити, а вони, чомусь, в "проклятую гейрону" лізуть, як таргани. Підтримуєте неофюрера - сидіть вдома, на своїй помийниці.
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16.09.2023 16:09
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Когда уже дойдут до запрета на рязанские морды вообще...
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16.09.2023 15:55 Ответить
Skoro!
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16.09.2023 20:02 Ответить
Подивившись на слуг урода та їх чад,родичей,знайомих,друзів вони вірішили обмежатись тіки авто бо можуть переплутати.
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16.09.2023 16:09 Ответить
Лапоть, руССкую нахабну рожу ні з ким не сплутаєш.
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16.09.2023 16:11 Ответить
Правильно, "нехай шастать", на мордорі найкраще жити, а вони, чомусь, в "проклятую гейрону" лізуть, як таргани. Підтримуєте неофюрера - сидіть вдома, на своїй помийниці.
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16.09.2023 16:09 Ответить
Russisches Schwein.
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16.09.2023 16:13 Ответить
Это очень правильные решения наших союзников. Козломордое лапотное быдло должно сидеть на своих болотах, жрать, как их предки, дохлых лягушек, а в Европе этим дикарям нечего делать.
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16.09.2023 16:17 Ответить
Катюзі, по заслузі!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні і Польщі!
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16.09.2023 16:20 Ответить
Чекаємо на Болгарію та Грецію бо пацюки та щюри зараз лізуть через Турцію
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16.09.2023 16:38 Ответить
17 вересня - символична дата,коли у 1939 році совєцкие війська розпочали війну проти Польщі.Тепер Польща разом з країнами Балтії та Фінляндією заборонила в*їзд росіянцам на авто. Позавчора Катя з Дождя так турбувалася за звичайних росіянцев,*они ни в чем не виноваты*, а як їх відрізняти - они обычные или небычные идут убивать украинцев, а тут их не пускают в Европу...
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16.09.2023 17:48 Ответить
поздравляю
не прошло и двух лет
вангую
еще через полтора года запретят пересечение границ с российскими паспортами
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16.09.2023 17:57 Ответить
Тимчасово дозволити оркам перетин кордону на самокатах(тіпа гуляйнога), без косметичок
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16.09.2023 18:02 Ответить
Не нужно отбрасывать фактор безопасности...

Москали, кацапские спецслужбисты, могут оборудовать тайники в личных автомобилях, для провоза ОРУЖИЯ, НОВИЧКА, других отравляющих веществ....Как например, наши контрабандисты в приграничных регионах, провозят сигареты, спирт в запасках, бардачках, магнитофонных шахтах...

СвиноСоловьев постоянно орёт, что надо России воссоздать СМЕРШ, чтобы устраивать терракты в Европе и Америке, вот ЕС и закрывается для маскалёфф и другого кацапья....
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16.09.2023 20:17 Ответить
 
 