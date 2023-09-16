Польша присоединилась к запрету на въезд автомобилей на российских номерах

С 17 сентября в Польше вводится запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что запрет является еще одной частью санкций, введенных против России и ее граждан в связи с войной в Украине.

Пограничная служба Польши отмечает, что запрещается приобретение, импорт или передача в Европейский Союз прямо или косвенно автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки 10 человек, в том числе легковых и грузовых автомобилей (с кузовом универсал) и гоночных автомобилей, если они производятся или экспортируются из России.

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Напомним, ранее в Литве сообщили, что будут конфисковать автомобили с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну. Соответствующее решение приняла и Латвия. Позже Эстония запретила въезд автотранспорта с номерами РФ.