Польша присоединилась к запрету на въезд автомобилей на российских номерах
С 17 сентября в Польше вводится запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Guardian.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что запрет является еще одной частью санкций, введенных против России и ее граждан в связи с войной в Украине.
Пограничная служба Польши отмечает, что запрещается приобретение, импорт или передача в Европейский Союз прямо или косвенно автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки 10 человек, в том числе легковых и грузовых автомобилей (с кузовом универсал) и гоночных автомобилей, если они производятся или экспортируются из России.
Напомним, ранее в Литве сообщили, что будут конфисковать автомобили с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну. Соответствующее решение приняла и Латвия. Позже Эстония запретила въезд автотранспорта с номерами РФ.
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Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні і Польщі!
не прошло и двух лет
вангую
еще через полтора года запретят пересечение границ с российскими паспортами
Москали, кацапские спецслужбисты, могут оборудовать тайники в личных автомобилях, для провоза ОРУЖИЯ, НОВИЧКА, других отравляющих веществ....Как например, наши контрабандисты в приграничных регионах, провозят сигареты, спирт в запасках, бардачках, магнитофонных шахтах...
СвиноСоловьев постоянно орёт, что надо России воссоздать СМЕРШ, чтобы устраивать терракты в Европе и Америке, вот ЕС и закрывается для маскалёфф и другого кацапья....