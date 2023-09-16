Россияне атаковали многоквартирный дом в Бериславе, пострадала женщина. ФОТО
Оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине. Вследствие обстрела пострадала местная жительница.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе. В собственной квартире ранение получила 63-летняя женщина. В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, предварительно, оккупанты нанесли по Бериславу авиаудар. Повреждены около 15 частных домов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий16.09.2023 16:24 Ответить Мне нравится 4
Чайка Київ
показать весь комментарий16.09.2023 17:30 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль