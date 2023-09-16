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Россияне атаковали многоквартирный дом в Бериславе, пострадала женщина. ФОТО

берислав

Оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине. Вследствие обстрела пострадала местная жительница.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе. В собственной квартире ранение получила 63-летняя женщина. В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, предварительно, оккупанты нанесли по Бериславу авиаудар. Повреждены около 15 частных домов.

Россияне атаковали многоквартирный дом в Бериславе, пострадала женщина 01
Россияне атаковали многоквартирный дом в Бериславе, пострадала женщина 02

Автор: 

обстрел (26942) Берислав (139) Херсонская область (4724)


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16.09.2023 16:24 Ответить
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16.09.2023 17:30 Ответить
 
 