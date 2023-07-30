Вследствие вражеского обстрела Берислава ранен местный житель

Из-за российских обстрелов Берислава Херсонской области ранен 55-летний мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На момент вражеского удара 55-летний мужчина находился во дворе дома. Предварительно, у него обломочное ранение ноги. На помощь пострадавшему следует "скорая", - говорится в сообщении.

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