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Российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Константиновке на Донетчине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси,касетні

Российские оккупанты после обеда обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами.

Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда россияне нанесли ракетный удар по Константиновке кассетными боеприпасами. Предварительно по состоянию на 14:00 без пострадавших. Информация о последствиях обстрела уточняется", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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