Російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Костянтинівці на Донеччині
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Російські окупанти після обіду обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними боєприпасами.
Про це Суспільному повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після обіду росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці касетними боєприпасами. Попередньо станом на 14:00 без постраждалих. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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