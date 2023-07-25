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Поранена під час обстрілу Костянтинівки дівчинка померла у лікарні, - ОВА

костянтинівка

Дівчинка, яку було поранено під час обстрілу Костянтинівки 24 липня, померла у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Він зазначив: "У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці.

Таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини; 6 людей поранено".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти ввечері обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: Поранено 7 осіб, загинула дитина. ФОТО (оновлено)

Автор: 

діти (5064) обстріл (28428) смерть (6746) Костянтинівка (271)


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пуйло ж казали, що вони не застосовують касетні **********? знову збрехала, сабака бєшена...
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25.07.2023 22:01 Відповісти
Ски... Вторая армия мира... А по факту деблы воюющие с детьми, храмами и здравым смыслом.
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25.07.2023 22:02 Відповісти
Що б ви здохли : путін , твоя сім'я і твій нікчемний дибільний народ ,тільки найогидніша мерзота воює з дітьми ,це викликає тільки ненависть і прокльони до цієї імперії зла.Будь проклята росія і огидний "русский мир".
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25.07.2023 22:13 Відповісти
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25.07.2023 22:14 Відповісти
Кремлівське падло , застрелись суч@ра та дай всім спокій😡
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25.07.2023 23:31 Відповісти
Прийми, господи, світлу дитячу душу до Царства Небесного!
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26.07.2023 06:58 Відповісти
 
 