Поранена під час обстрілу Костянтинівки дівчинка померла у лікарні, - ОВА

Дівчинка, яку було поранено під час обстрілу Костянтинівки 24 липня, померла у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив: "У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці.

Таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини; 6 людей поранено".

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