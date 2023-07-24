Рашисти ввечері обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: Поранено 7 осіб, загинула дитина. ФОТО (оновлено)
Російські загарбники завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого дістали поранення 7 осіб, зокрема 4 дітей. Одна дитина загинула.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
Поранення дістали 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані.
"Близько 19-ї години рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Кириленко оновив допис та розповів, що на жаль, важко поранену дитину врятувати не вдалося.
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки загинув 10-річний хлопчик.
"Також зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років - троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Отримали тілесні ушкодження ще троє людей - дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм", - йдеться в повідомленні.
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"Поки не кажу, що і як, але у підарів кацапських по напрямку Андріївки піздєц. Ми переграли їх стратегічно, вони в шоці."
ждем гуд новостей оффициоз....дней через 5....)
Навіщо перепощувати, не вказуючи джерела?
завтра московити там наженуть біомусору і в шоці будуть наші
Ми ,дорослі ,тебе не вберегли.
зі всім стадом тупих скотиняк