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Новини Фото Війна
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Рашисти ввечері обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: Поранено 7 осіб, загинула дитина. ФОТО (оновлено)

Російські загарбники завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого дістали поранення 7 осіб, зокрема 4 дітей. Одна дитина загинула.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Поранення дістали 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані.

"Близько 19-ї години рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Кириленко оновив допис та розповів, що на жаль, важко поранену дитину врятувати не вдалося.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки загинув 10-річний хлопчик.

"Також зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років - троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Отримали тілесні ушкодження ще троє людей - дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Рашисти ввечері обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: Поранено 7 осіб, загинула дитина 01
Рашисти ввечері обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: Поранено 7 осіб, загинула дитина 02

Автор: 

обстріл (28486) Костянтинівка (274)


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Топ коментарі
+19
кацапи ********...
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24.07.2023 20:57
+16
Рашиські варвари воюють з дітьми ,що б ви всі виздихали тупе кацапське бидло.
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24.07.2023 21:09
+11
Констянтинівка в 30 км від фронту, туди долітає і Ураган і Смерч, про що думають батьки, з дітей то що спитати, куди дивиться військова адміністрація, чому діти не можуть хочаб на літо поїхати хочаб в Карпати в якийсь табір на оздоровлення і від війни подальше, купа питань, кацапи звичайно підри але може пора це вже знати і брати це до уваги.
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24.07.2023 21:27
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кацапи ********...
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24.07.2023 20:57 Відповісти
Да, детей во время войны на ковёр нельзя. Их сразу в окопы, война же.
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24.07.2023 21:11 Відповісти
Скоро им дадут пи..
.
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24.07.2023 21:01 Відповісти
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24.07.2023 21:04 Відповісти
БД
"Поки не кажу, що і як, але у підарів кацапських по напрямку Андріївки піздєц. Ми переграли їх стратегічно, вони в шоці."

ждем гуд новостей оффициоз....дней через 5....)
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24.07.2023 21:06 Відповісти
Source: https://t.me/bahshiddemon/566

Навіщо перепощувати, не вказуючи джерела?
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24.07.2023 21:08 Відповісти
нащо чекати аж цілих 5 днів.
завтра московити там наженуть біомусору і в шоці будуть наші
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24.07.2023 21:16 Відповісти
Рашиські варвари воюють з дітьми ,що б ви всі виздихали тупе кацапське бидло.
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24.07.2023 21:09 Відповісти
Зате у нас в місті сьогодні тротуарну плитку вигружали,гектарів на 2... І це тільки в центрі...Козли,чорт возьми !!!
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24.07.2023 21:11 Відповісти
причем в данном случаи плитка и обстрел кассетниками....хоть по месту тулите ту плитку и стадионы
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24.07.2023 21:14 Відповісти
Ангеле, вибачь.
Ми ,дорослі ,тебе не вберегли.
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24.07.2023 21:17 Відповісти
нехай та московія проклята навіки буде.
зі всім стадом тупих скотиняк
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24.07.2023 21:20 Відповісти
По пляжу ударили с отдыхающими.
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24.07.2023 21:24 Відповісти
какой нах пляж с отдыхающими может быть на линии фронта. Дебилы бухали возле ставка и детей собой притащили
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24.07.2023 21:30 Відповісти
Констянтинівка в 30 км від фронту, туди долітає і Ураган і Смерч, про що думають батьки, з дітей то що спитати, куди дивиться військова адміністрація, чому діти не можуть хочаб на літо поїхати хочаб в Карпати в якийсь табір на оздоровлення і від війни подальше, купа питань, кацапи звичайно підри але може пора це вже знати і брати це до уваги.
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24.07.2023 21:27 Відповісти
По-идее, ООН обязан собраться...
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24.07.2023 21:50 Відповісти
 
 