Рашисты вечером обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: Ранены 7 человек, погиб ребенок. ФОТО (обновлено)
Российские захватчики нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего получили ранения 7 человек, в том числе 4 детей. Один ребенок погиб.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
Ранения получили 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии.
"Около 19 часов рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били из РСЗО "Смерч" кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - говорится в сообщении.
Позже Кириленко обновил сообщение и рассказал, что, к сожалению, тяжело раненого ребенка спасти не удалось.
По данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеской атаки погиб 10-летний мальчик.
"Также получили ранения четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет - три девочки и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестренки, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Получили телесные повреждения еще три человека - две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. При обстреле граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", - говорится в сообщении
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"Поки не кажу, що і як, але у підарів кацапських по напрямку Андріївки піздєц. Ми переграли їх стратегічно, вони в шоці."
ждем гуд новостей оффициоз....дней через 5....)
Навіщо перепощувати, не вказуючи джерела?
завтра московити там наженуть біомусору і в шоці будуть наші
Ми ,дорослі ,тебе не вберегли.
зі всім стадом тупих скотиняк