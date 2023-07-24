Рашисты вечером обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: Ранены 7 человек, погиб ребенок. ФОТО (обновлено)

Российские захватчики нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего получили ранения 7 человек, в том числе 4 детей. Один ребенок погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Ранения получили 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии.

"Около 19 часов рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били из РСЗО "Смерч" кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Позже Кириленко обновил сообщение и рассказал, что, к сожалению, тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеской атаки погиб 10-летний мальчик.

"Также получили ранения четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет - три девочки и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестренки, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Получили телесные повреждения еще три человека - две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. При обстреле граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", - говорится в сообщении

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