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Новости Фото Война
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Рашисты вечером обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: Ранены 7 человек, погиб ребенок. ФОТО (обновлено)

Российские захватчики нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего получили ранения 7 человек, в том числе 4 детей. Один ребенок погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Ранения получили 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии.

"Около 19 часов рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били из РСЗО "Смерч" кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Позже Кириленко обновил сообщение и рассказал, что, к сожалению, тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеской атаки погиб 10-летний мальчик.

"Также получили ранения четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет - три девочки и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестренки, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Получили телесные повреждения еще три человека - две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. При обстреле граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", - говорится в сообщении

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Рашисты вечером обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: Ранены 7 человек, погиб ребенок 01
Рашисты вечером обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: Ранены 7 человек, погиб ребенок 02

Автор: 

обстрел (27165) Константиновка (1743)


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Топ комментарии
+19
кацапи ********...
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24.07.2023 20:57
+16
Рашиські варвари воюють з дітьми ,що б ви всі виздихали тупе кацапське бидло.
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24.07.2023 21:09
+11
Констянтинівка в 30 км від фронту, туди долітає і Ураган і Смерч, про що думають батьки, з дітей то що спитати, куди дивиться військова адміністрація, чому діти не можуть хочаб на літо поїхати хочаб в Карпати в якийсь табір на оздоровлення і від війни подальше, купа питань, кацапи звичайно підри але може пора це вже знати і брати це до уваги.
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24.07.2023 21:27
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кацапи ********...
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24.07.2023 20:57 Ответить
Да, детей во время войны на ковёр нельзя. Их сразу в окопы, война же.
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24.07.2023 21:11 Ответить
Скоро им дадут пи..
.
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24.07.2023 21:01 Ответить
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24.07.2023 21:04 Ответить
БД
"Поки не кажу, що і як, але у підарів кацапських по напрямку Андріївки піздєц. Ми переграли їх стратегічно, вони в шоці."

ждем гуд новостей оффициоз....дней через 5....)
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24.07.2023 21:06 Ответить
Source: https://t.me/bahshiddemon/566

Навіщо перепощувати, не вказуючи джерела?
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24.07.2023 21:08 Ответить
нащо чекати аж цілих 5 днів.
завтра московити там наженуть біомусору і в шоці будуть наші
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24.07.2023 21:16 Ответить
Рашиські варвари воюють з дітьми ,що б ви всі виздихали тупе кацапське бидло.
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24.07.2023 21:09 Ответить
Зате у нас в місті сьогодні тротуарну плитку вигружали,гектарів на 2... І це тільки в центрі...Козли,чорт возьми !!!
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24.07.2023 21:11 Ответить
причем в данном случаи плитка и обстрел кассетниками....хоть по месту тулите ту плитку и стадионы
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24.07.2023 21:14 Ответить
Ангеле, вибачь.
Ми ,дорослі ,тебе не вберегли.
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24.07.2023 21:17 Ответить
нехай та московія проклята навіки буде.
зі всім стадом тупих скотиняк
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24.07.2023 21:20 Ответить
По пляжу ударили с отдыхающими.
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24.07.2023 21:24 Ответить
какой нах пляж с отдыхающими может быть на линии фронта. Дебилы бухали возле ставка и детей собой притащили
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24.07.2023 21:30 Ответить
Констянтинівка в 30 км від фронту, туди долітає і Ураган і Смерч, про що думають батьки, з дітей то що спитати, куди дивиться військова адміністрація, чому діти не можуть хочаб на літо поїхати хочаб в Карпати в якийсь табір на оздоровлення і від війни подальше, купа питань, кацапи звичайно підри але може пора це вже знати і брати це до уваги.
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24.07.2023 21:27 Ответить
По-идее, ООН обязан собраться...
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24.07.2023 21:50 Ответить
 
 