Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, цех підприємства, торговельний комплекс, водогін, лінію електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також Нацполіція інформує, що протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню.

Три авіаудари керованими бомбами "ФАБ-250" окупанти завдали по Нью-Йорку. 4 особи загинули, ще 3 зазнали поранень. Зруйновано 3 приватні оселі.















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Внаслідок артилерійського обстрілу села Дружба Торецької громади загинули двоє дітей - 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра. Травмовано жінку. Пошкоджено 2 приватних будинки.

"Градами" окупанти накрили Костянтинівку. Внаслідок обстрілу вбито 2 цивільних осіб, ще одну - поранено. Руйнувань зазнали 20 приватних осель, автомобілі, газопровід.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Ізмайлівка Курахівської громади знищено 5 га пшениці.

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Раніше повідомлялося, що ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.

Також Цензор.НЕТ писав, що 21 липня внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.