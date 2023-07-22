УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10897 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 973 8

Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, цех підприємства, торговельний комплекс, водогін, лінію електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також Нацполіція інформує, що протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню.

Три авіаудари керованими бомбами "ФАБ-250" окупанти завдали по Нью-Йорку. 4 особи загинули, ще 3 зазнали поранень. Зруйновано 3 приватні оселі.

Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 01
Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 02
Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 03
Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 04
Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 05
Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 06
Ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено будинки, цех підприємства та ЛЕП 07

Також читайте: ​​4 людини загинули та 3 зазнали поранень унаслідок обстрілу Нью-Йорка на Донеччині

Внаслідок артилерійського обстрілу села Дружба Торецької громади загинули двоє дітей - 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра. Травмовано жінку. Пошкоджено 2 приватних будинки.

"Градами" окупанти накрили Костянтинівку. Внаслідок обстрілу вбито 2 цивільних осіб, ще одну - поранено. Руйнувань зазнали 20 приватних осель, автомобілі, газопровід.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Ізмайлівка Курахівської громади знищено 5 га пшениці.

Також читайте: Росіяни минулої доби вбили 6 цивільних на Донеччині, ще 5 осіб зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.

Також Цензор.НЕТ писав, що 21 липня внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28449) Донецька область (8453) Костянтинівка (274)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як би ж бамбаси знали що з цього вийде, то не перешкоджали б ЗСУ знищити заколот в зародку.
показати весь коментар
22.07.2023 11:20 Відповісти
Хотів тебе удрічить... Але не буду.
Я тебе краще похвалю-за те що хоть постиш на українській-маладец.
А дирявим данбасянам... чесно кажучи габлі... Ні Хрущова ні Брежніва їм вже нІвадать.
Дікоє поле-Богом забуда земля-Зімбабве..
показати весь коментар
22.07.2023 12:01 Відповісти
За шо удрічіть? Хіба це не правда? А тепер скажи що було не так. Краматорськ.16.04.2014.
показати весь коментар
22.07.2023 12:07 Відповісти
Там ще мали бути самкі з дітьйонишамі які тримали ікони...
Потім сильно радавалісь що разаружІлІ ЗСУ.
Прийшов час відплати, злиднів, гонінь і поневірянь.
До прикладу. Моя дружина в аптеці... не продають ліки рашІстагаварящім їх культурно посилають...
показати весь коментар
22.07.2023 12:19 Відповісти
Хрущьов там ні в пачьотє...сталін, брєжнєв, путін-лукашенка.
показати весь коментар
22.07.2023 12:10 Відповісти
Брежнєва вони теж ненавидять то му що був українцем.
показати весь коментар
22.07.2023 12:26 Відповісти
Чтоб сыночок у Королевской был здоров, падла, депутат краматорский...
показати весь коментар
22.07.2023 12:05 Відповісти
 
 