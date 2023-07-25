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Раненая во время обстрела Константиновки девочка скончалась в больнице, - ОВА

костянтинівка

Девочка, раненая во время обстрела Константиновки 24 июля, скончалась в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил: "В больнице скончалась девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке".

Таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка, 6 человек ранены".

Смотрите также: Рашисты вечером обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: Ранены 7 человек, погиб ребенок. ФОТО (обновлено)

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пуйло ж казали, що вони не застосовують касетні **********? знову збрехала, сабака бєшена...
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25.07.2023 22:01 Ответить
Ски... Вторая армия мира... А по факту деблы воюющие с детьми, храмами и здравым смыслом.
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25.07.2023 22:02 Ответить
Що б ви здохли : путін , твоя сім'я і твій нікчемний дибільний народ ,тільки найогидніша мерзота воює з дітьми ,це викликає тільки ненависть і прокльони до цієї імперії зла.Будь проклята росія і огидний "русский мир".
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25.07.2023 22:13 Ответить
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25.07.2023 22:14 Ответить
Кремлівське падло , застрелись суч@ра та дай всім спокій😡
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25.07.2023 23:31 Ответить
Прийми, господи, світлу дитячу душу до Царства Небесного!
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26.07.2023 06:58 Ответить
 
 