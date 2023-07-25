Раненая во время обстрела Константиновки девочка скончалась в больнице, - ОВА

Девочка, раненая во время обстрела Константиновки 24 июля, скончалась в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил: "В больнице скончалась девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке".

Таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли 3 человека, в том числе 2 ребенка, 6 человек ранены".

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