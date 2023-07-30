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Унаслідок ворожого обстрілу Берислава поранено місцевого мешканця
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через російський обстріл Берислава Херсонської області поранено 55-річного чоловіка.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На момент ворожого удару 55-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Попередньо, в нього уламкове поранення ноги. На допомогу потерпілому прямує "швидка"", - йдеться в повідомленні.
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