Унаслідок ворожого обстрілу Берислава поранено місцевого мешканця

Через російський обстріл Берислава Херсонської області поранено 55-річного чоловіка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На момент ворожого удару 55-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Попередньо, в нього уламкове поранення ноги. На допомогу потерпілому прямує "швидка"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ завдала удару по Новодмитрівці на Херсонщині, поранено жінку