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обстріл (20945) Херсонщина (4216) Берислав (95)

Унаслідок ворожого обстрілу Берислава поранено місцевого мешканця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Через російський обстріл Берислава Херсонської області поранено 55-річного чоловіка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На момент ворожого удару 55-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Попередньо, в нього уламкове поранення ноги. На допомогу потерпілому прямує "швидка"", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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