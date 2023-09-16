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Новости Война
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Украинские воины начали подготовку к форсированию Днепра вблизи Херсона, - ISW

зсу

У Херсона украинские защитники начали создавать плацдармы для будущего форсирования Днепра.

Об этом говорится в анализе вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские силы ужесточили свои действия на определенных островах в дельте Днепра вблизи Антоновского моста с целью консолидации позиций для будущего наступления на левый берег Херсонской области", - говорится в материале.

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Эксперты отмечают, что у российских захватчиков, "вероятно, нет необходимого количества войск, чтобы защититься от большого украинского удара в этом секторе фронта, учитывая перемещение нескольких элементов российским командованием из Херсонской в Запорожскую область".

"Российским силам не хватает возможности проведения собственной масштабной операции по форсированию реки в этом регионе, в частности из-за дефицита снарядов для артподготовки", - отмечается в отчете.

Автор: 

Днепр (4399) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+42
Фанфари, літаври! Маестро, врєжьтє туш!

Те що штурм Дніпра це "план А" відомо було всім, у т.ч. й кацапам.
Але навіщо ж зараз кричати про форсування Дніпра, коли воно може реально відбутись?
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16.09.2023 17:31
+18
Это ISW, а у них язык без костей.
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16.09.2023 17:38
+17
Ще треба вказати місце і час десантування.
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16.09.2023 17:45
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Фанфари, літаври! Маестро, врєжьтє туш!

Те що штурм Дніпра це "план А" відомо було всім, у т.ч. й кацапам.
Але навіщо ж зараз кричати про форсування Дніпра, коли воно може реально відбутись?
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16.09.2023 17:31 Ответить
Это ISW, а у них язык без костей.
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16.09.2023 17:38 Ответить
Дійсно , для чого базікати про плани наших воєнних ,
щоби що?

щоби кацапи підготувались ?😠
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16.09.2023 20:55 Ответить
Думаю не зможуть. )) Можливо ідея в тому, щоб москалі почали перерозподіляти сили на лівий берег Дніпра. А порівняйте протяжність діючої смуги зіткнення з береговою смугою окупованого Дніпра ...
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16.09.2023 23:51 Ответить
Кричить тут тільки ви. А в Інституті Вивчення Війни про це ЙДЕТЬСЯ, як зазначено, в аналізі.
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16.09.2023 17:42 Ответить
Кацапорылым неоткуда подгонять резервы, кроме, как снимать с Запорожья или лугондона, или гнать из козломордии, а это долго и особенно нечего. А шобы шота собрать нужно месяца три.
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16.09.2023 17:43 Ответить
Зате у нас дуже багато резервів.
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16.09.2023 17:56 Ответить
Ну так приєднуйся, якщо мало
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16.09.2023 18:49 Ответить
В Німеччину "ПОЦріотів" втекло багатенько, пора створювати там "іноземний легіон" втікачів.
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16.09.2023 20:43 Ответить
Прошел курс обучения на Лео или Мардер?
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16.09.2023 21:59 Ответить
Можливо відволікають увагу, а вдарять в іншому місці?
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16.09.2023 17:46 Ответить
А тут кричи, не кричи, а в ставке говнозекомандующего про это уже знают. А значит знает и Дерьмак. Теперь все понятно?
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16.09.2023 17:47 Ответить
ЗСУ вже неодноразово показували спроможність в "оперативну раптовість". Тож не варто посипати голову чим завгодно з приводу таких от "експертних" вкидів.

Насправді, ЗСУ зараз роблять рівно те саме, що робилося торік з початку червня. Трощать тили/логістику, примушують кацапів спалювати резерви у "дуже важливих місцях наступу ЗСУ". З новенького - масовий забій ворожої арти та ППО/спецтехніки. А потім, у невизначений заздалегідь час та у невизначеному заздалегідь місці - буде зроблений "ривок". Або - місцЯх. Бо, очевидно, кацапи прямо зараз познімали з купи дільниць фронту боєздатні підрозділи, розпатрали і оперативні свої резерви, і стратегічні.

Хлопці, які торік йшли вночі, на хамві, на Куп'янськ, навіть не здогадувались, що вдасться дійти майже до Сватово. Впевнений, цього не очікувало і українське командування. Але саме так (як виявилося) і працює ефект "розм'якшення оборони" - ЗСУ зупинилось, бо транспортне плече постачання передових підрозділів стало зовсім довге. Всі резерви кацапи кинуло на правобережжя херсонщини і під Балаклією в кацапів "фронт тримали" якісь зовсім кінчені менти-собр-івці.
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16.09.2023 19:51 Ответить
Это заслуга Залужного, кторый знает что такое ставка зеледента и не докладывает о своих решениях на ведение боевых действий. Только в таком случае мы имеем успех.
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16.09.2023 20:14 Ответить
Ти при штабі Залужного, чи під жінчиною спідницею?
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16.09.2023 20:44 Ответить
это ты, рашотроллик, под юбкой Бортникова Тебе уже в рупиях платят, или еще в фублях?
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16.09.2023 20:50 Ответить
Або не відбудеться і галасують щоб кацапи бігли на південь із сходу , їм туди-сюди бігати корисно , більше бігають - швидше дохнуть ((
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16.09.2023 20:05 Ответить
Аналітики вже в курсах ?
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16.09.2023 17:35 Ответить
Подсохло.
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16.09.2023 17:36 Ответить
Дідько - зняти б з тих аналітиків штани, і набити морди за таке!
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16.09.2023 17:42 Ответить
Це так не працює.

Якщо сторонні аналітики роблять шкідливі для нас висновки через висвітлення того що не треба, то аналітики нашого противника (у яких явно більше інформації чим в сторонніх людей) точно вже зрозуміли що ми намагались приховати. А отже ми щось робимо не так.

Що не так? Не існує ТИШІ в інформаційну епоху. Треба спамити чим побільше варіантів, заспамлювати інформаційний простір.
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16.09.2023 18:22 Ответить
Якщо б їхні аналітики були б такі розумні, то московія ніколи б не напала на Україну.

Тож не бачу далі сенсу обговорювати їхню нібито розумність і далекоглядність!
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16.09.2023 18:43 Ответить
Та пофіг на скільки вони дурні бо факт в тому що у них достатньо грошей, а на планеті мільярди населення серед яких є прекрасні аналітики та осінтери вже не кажучи за тих хто цим займається безкоштовно як хобі.
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16.09.2023 18:53 Ответить
Про Інститут вивчення війни нічого сказати не можу (чи добрі, чи погані там аналітики).

А от війни б не було, якби світом керували не бізнесмени, для яких слова "геополітика" та "екологія" - лайливі.
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16.09.2023 21:11 Ответить
Хай би пані зробила ласку - припинила займатися спамуванням.
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16.09.2023 18:04 Ответить
Ще треба вказати місце і час десантування.
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16.09.2023 17:45 Ответить
Ага, надрукувати карту з відповідними позначками.
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16.09.2023 18:49 Ответить
то до луки,він покаже звідки атака
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16.09.2023 21:39 Ответить
Якщо війна буде продовжуватися фактично "в прямому ефірі" типу цього пи₴діжа,то толку не буде.
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16.09.2023 17:47 Ответить
Буде в прямому ефірі тому що такі ЗАКОНИ ФІЗИКИ!

Але на жаль у нас дофіга бездарностей які думають що можна піти проти ЗАКОНІВ ВСЕСВІТУ та не бути покараним за це. Все буде в прямому ефірі хочемо ми цього чи ні, но якщо все робити правильно то прямий ефір не є такою вже великою проблемою. Головне правильно подавати інформацію, створювати інфоприводи, хвилі та перевантажувати ними аналітичні можливості противника і заодно обманювати осінтерів.

Інакше якщо бути неуком і просто приховувати не заповнюючи уявну пустоту чимось, то про все що відбувається знатимуть всі. Тому що в кожного смартфони, відеокамери, соцмережі із відеоканалами, на орбіті тьма супутників які бачать все та кожного, у вільному доступі слабкі ші і персональні комп'ютери та ліцензії на сервери з достатньою потужністю щоб за хвилини аналізувати те на що простій людині треба десятки років життя.
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16.09.2023 18:17 Ответить
В епоху інформатизації це неминуче.
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16.09.2023 18:30 Ответить
Ну а нафига цензор это публикует?
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16.09.2023 17:48 Ответить
Бо москалі вже про це давно знають. Агентурна мережа в них хороша
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16.09.2023 17:55 Ответить
Тіпа всякого падла, як на приклад, шуфрічей.
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16.09.2023 20:47 Ответить
Якщо що то цензор з щапізненням публікує майже все... інші ресурси це ще вранці опублікували
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16.09.2023 17:55 Ответить
А як же ТИША? Нас же переконують що має бути ТИША!
Як бачимо ТИША фізично не можлива в інформаційну епоху. Треба побільше накидів, дизінформації, зміни акцентів та відвертання уваги щоб ніхто не розумів що та де насправді відбувається.
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16.09.2023 18:03 Ответить
А чого ви??,,Хай тепер оркі думають собі -- де воно там буде,),чи то поблизу Херсона,чи то ні,), або зовсім не там,),у будь-якому випадку, нехай збудеться як задумано, і нехай Господь допомагає,,та береже наші ЗСУ!,
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16.09.2023 18:27 Ответить
Звісно, кацапський генштаб розробляє свої плани тощо на основі аналізу наших ЗМІ... Попуститься. Наші ЗМІ в них використовуються тільки для одного - аби посварити нас між собою. Ніякої загрози чи іншої користі від наших ЗМІ для кацапів ніколи не було і немає.
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16.09.2023 19:55 Ответить
навіщо так голосно про таємниці??Чи "ето так нада"??
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16.09.2023 18:30 Ответить
Їм Залужний чи Сирський особисто подзвонили і доповіли, що там і для чого готується, очевидно.

З тим же рівнем впевненості можна сказати, що ЗСУ демонстративно готується до великого десантування/форсування через Дніпро для того, аби ще більше розтягати і так вже порепані резерви кацапів по довжині фронту, аби "тонко" стало в інших, більш перспективних місцях.

Ну а якщо кацапи не звернуть увагу на ці приготування... То гірше для них. Приготування можуть виявитися зовсім не "демонстративними". А від Нової Каховки до Армянська лише 70 кілометрів. І майже немає рокадних доріг, окрім Т2206 - лише якісь ледь не грунтовки. І БДК для термінового постачання чи евакуації з трикутника Кінбурська коса, Нова Каховка, Каланчак - вже немає справних...
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16.09.2023 20:05 Ответить
Обязательно всё надо кацапам рассказать.
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16.09.2023 18:49 Ответить
Думаєте, кацапи не помітили постійно діючого плацдарму на лівому березі Дніпра, який ЗСУ під Олешками тримає вже 3 місяці? Чи не помітили рейдів на Козачі Лагері? Не помітили посилення контрбатарейної боротьби через Дніпро? Не помітили очищення "поля" від РЕР на "вишках Бойко" та забитих вже чи не десятках РЛС як у гирлі Дніпра чи на узбережжі Чорного моря, так і рейдів (в т.ч. фізично - припливали десантники) на кримські РЛС?!?

Зрозумійте - військовим все це однозначно каже - супротивник готує щось на цій дільниці. Бо рубити "просто так" - ніхто не буде. І "зменшимо загрозу суднам із зерном" - це лише "приємний бонус", що отримується просто безкоштовно

А може - все це мої та ISW вигадки. І ніякої підготовки немає. Тож кацапам НЕ треба стягувати резерви до Олешок та Нової Каховки.
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16.09.2023 20:11 Ответить
Помітили чи не помітили, не Ваша справа! Не пи@діть своїми дурними язиками і все буде гарно! Треба мовчки спостерігати, і нехай наш генеральний штаб вирішує, що можна розповідати а що не можна! А хто такий дуже розумний, гайда на фронт і там будеш розумнічати!
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16.09.2023 20:33 Ответить
Конечно вредно недооценивать противника, но переоценивать тоже не следует. Тупорылость свинособак не имеет предела.
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16.09.2023 20:55 Ответить
Хто їх за язик тягне?
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16.09.2023 19:18 Ответить
Очевидний набір та розвиток подій останні 3 місяці. Менше дивіться "єдиного марафону" - більше будете обізнані.
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16.09.2023 20:13 Ответить
звиздун- находка для шпиона !
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16.09.2023 20:15 Ответить
А про це треба всім повідомляти?!
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16.09.2023 20:17 Ответить
Эти ***** из ISW, это что специально для рассейских СОБАК сообщают, чтобы они меры предпринимали???
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16.09.2023 20:24 Ответить
Ви, що там всі дебіли? Чому ви розповідаєте про майбутнеі дії ЗСУ? Ви не розумієте, що так ви працюєте на ворога? Чи ви спеціально це робите щоб нашкодити ЗСУ? Піаритесь на крові наших воїнів?
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16.09.2023 20:24 Ответить
Типо, а почему вы не думаешь, шо это деза для врага? ХМЫ...
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16.09.2023 22:03 Ответить
Та вже хєр зна коли казали що наші на лівому...WTF ???
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16.09.2023 21:39 Ответить
Теперь не только гуси знают, но и жители роZZии.
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16.09.2023 22:03 Ответить
 
 