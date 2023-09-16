Украинские воины начали подготовку к форсированию Днепра вблизи Херсона, - ISW
У Херсона украинские защитники начали создавать плацдармы для будущего форсирования Днепра.
Об этом говорится в анализе вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинские силы ужесточили свои действия на определенных островах в дельте Днепра вблизи Антоновского моста с целью консолидации позиций для будущего наступления на левый берег Херсонской области", - говорится в материале.
Эксперты отмечают, что у российских захватчиков, "вероятно, нет необходимого количества войск, чтобы защититься от большого украинского удара в этом секторе фронта, учитывая перемещение нескольких элементов российским командованием из Херсонской в Запорожскую область".
"Российским силам не хватает возможности проведения собственной масштабной операции по форсированию реки в этом регионе, в частности из-за дефицита снарядов для артподготовки", - отмечается в отчете.
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Те що штурм Дніпра це "план А" відомо було всім, у т.ч. й кацапам.
Але навіщо ж зараз кричати про форсування Дніпра, коли воно може реально відбутись?
щоби що?
щоби кацапи підготувались ?😠
Насправді, ЗСУ зараз роблять рівно те саме, що робилося торік з початку червня. Трощать тили/логістику, примушують кацапів спалювати резерви у "дуже важливих місцях наступу ЗСУ". З новенького - масовий забій ворожої арти та ППО/спецтехніки. А потім, у невизначений заздалегідь час та у невизначеному заздалегідь місці - буде зроблений "ривок". Або - місцЯх. Бо, очевидно, кацапи прямо зараз познімали з купи дільниць фронту боєздатні підрозділи, розпатрали і оперативні свої резерви, і стратегічні.
Хлопці, які торік йшли вночі, на хамві, на Куп'янськ, навіть не здогадувались, що вдасться дійти майже до Сватово. Впевнений, цього не очікувало і українське командування. Але саме так (як виявилося) і працює ефект "розм'якшення оборони" - ЗСУ зупинилось, бо транспортне плече постачання передових підрозділів стало зовсім довге. Всі резерви кацапи кинуло на правобережжя херсонщини і під Балаклією в кацапів "фронт тримали" якісь зовсім кінчені менти-собр-івці.
Якщо сторонні аналітики роблять шкідливі для нас висновки через висвітлення того що не треба, то аналітики нашого противника (у яких явно більше інформації чим в сторонніх людей) точно вже зрозуміли що ми намагались приховати. А отже ми щось робимо не так.
Що не так? Не існує ТИШІ в інформаційну епоху. Треба спамити чим побільше варіантів, заспамлювати інформаційний простір.
Тож не бачу далі сенсу обговорювати їхню нібито розумність і далекоглядність!
А от війни б не було, якби світом керували не бізнесмени, для яких слова "геополітика" та "екологія" - лайливі.
Але на жаль у нас дофіга бездарностей які думають що можна піти проти ЗАКОНІВ ВСЕСВІТУ та не бути покараним за це. Все буде в прямому ефірі хочемо ми цього чи ні, но якщо все робити правильно то прямий ефір не є такою вже великою проблемою. Головне правильно подавати інформацію, створювати інфоприводи, хвилі та перевантажувати ними аналітичні можливості противника і заодно обманювати осінтерів.
Інакше якщо бути неуком і просто приховувати не заповнюючи уявну пустоту чимось, то про все що відбувається знатимуть всі. Тому що в кожного смартфони, відеокамери, соцмережі із відеоканалами, на орбіті тьма супутників які бачать все та кожного, у вільному доступі слабкі ші і персональні комп'ютери та ліцензії на сервери з достатньою потужністю щоб за хвилини аналізувати те на що простій людині треба десятки років життя.
Як бачимо ТИША фізично не можлива в інформаційну епоху. Треба побільше накидів, дизінформації, зміни акцентів та відвертання уваги щоб ніхто не розумів що та де насправді відбувається.
З тим же рівнем впевненості можна сказати, що ЗСУ демонстративно готується до великого десантування/форсування через Дніпро для того, аби ще більше розтягати і так вже порепані резерви кацапів по довжині фронту, аби "тонко" стало в інших, більш перспективних місцях.
Ну а якщо кацапи не звернуть увагу на ці приготування... То гірше для них. Приготування можуть виявитися зовсім не "демонстративними". А від Нової Каховки до Армянська лише 70 кілометрів. І майже немає рокадних доріг, окрім Т2206 - лише якісь ледь не грунтовки. І БДК для термінового постачання чи евакуації з трикутника Кінбурська коса, Нова Каховка, Каланчак - вже немає справних...
Зрозумійте - військовим все це однозначно каже - супротивник готує щось на цій дільниці. Бо рубити "просто так" - ніхто не буде. І "зменшимо загрозу суднам із зерном" - це лише "приємний бонус", що отримується просто безкоштовно
А може - все це мої та ISW вигадки. І ніякої підготовки немає. Тож кацапам НЕ треба стягувати резерви до Олешок та Нової Каховки.