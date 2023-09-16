Украинские воины начали подготовку к форсированию Днепра вблизи Херсона, - ISW

У Херсона украинские защитники начали создавать плацдармы для будущего форсирования Днепра.

Об этом говорится в анализе вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские силы ужесточили свои действия на определенных островах в дельте Днепра вблизи Антоновского моста с целью консолидации позиций для будущего наступления на левый берег Херсонской области", - говорится в материале.

Смотрите также: "Взяли с боем трех мотивированных россиян и важную позицию", – атака 10-го батальона 59-й бригады. ВИДЕО

Эксперты отмечают, что у российских захватчиков, "вероятно, нет необходимого количества войск, чтобы защититься от большого украинского удара в этом секторе фронта, учитывая перемещение нескольких элементов российским командованием из Херсонской в Запорожскую область".

"Российским силам не хватает возможности проведения собственной масштабной операции по форсированию реки в этом регионе, в частности из-за дефицита снарядов для артподготовки", - отмечается в отчете.