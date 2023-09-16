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Новости Война
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В Гостомеле Россия потеряла более 200 элитных специалистов по захвату аэродромов, - ГУР МО

гостомель,мрія

Россия во время боев за Гостомель потеряла более 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями принимавших участие в военных учениях такого типа.

Об этом рассказал Герой Украины, командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что россияне по плану должны были взорвать десант и захватить аэродром "Антонов", что стало бы плацдармом для переброски техники и живой силы для дальнейшей оккупации Киева.

Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверены, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", ― отметил Герой Украины.

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Однако, говорит офицер-разведчик, в результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой. Кроме того, противник понес значительные потери.

"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", – заявил Герой Украины.

Автор: 

разведка (4170) Гостомель (105)


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Топ комментарии
+43
Пропонували напередодні зеботінку мрію перебазувати на більш віддалені дроми. Ні, *****, шашличок був апріорі.
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16.09.2023 18:38
+41
Слава генералу Кривоносу !
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16.09.2023 18:37
+31
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16.09.2023 18:54
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грады решили вопрос, правда вместе с мрией
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16.09.2023 20:13 Ответить
Если руководство готовило "Мрию" к сдаче, то пусть лучше сгорит.
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16.09.2023 20:23 Ответить
Московитская ********* выучила один трюк с захватом аэродрома,
и думает, что никто в мире про это больше не знает.
Особенно, Украина.
Украина позволила захватить Крым без стрельбы,
но это позор мы им припомнили в Гостомеле.
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16.09.2023 20:20 Ответить
Це значить соняшники там будуть вищі і ширщі????
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16.09.2023 20:39 Ответить
На OBOZREVATEL це повідомлення подається в дусі зермаковської пропоганди, де червоною стрічкою зустрічі була присутність і важність там єрмака. А чи не дочекаємося ми ,коли виявиться, що якраз кротоферма і була керівною силою тих подій. А чого доброго, ще і арестович з ворованого гранатомета там кацапів валив
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16.09.2023 22:42 Ответить
АМоже й сотень....
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17.09.2023 00:35 Ответить
"Росія під час боїв за Гостомель втратила понад 200 елітних бойових фахівців ...."
А можна було просто написати скільки чорних мішків передали москалям.
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17.09.2023 00:34 Ответить
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