В Гостомеле Россия потеряла более 200 элитных специалистов по захвату аэродромов, - ГУР МО
Россия во время боев за Гостомель потеряла более 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями принимавших участие в военных учениях такого типа.
Об этом рассказал Герой Украины, командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что россияне по плану должны были взорвать десант и захватить аэродром "Антонов", что стало бы плацдармом для переброски техники и живой силы для дальнейшей оккупации Киева.
Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверены, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", ― отметил Герой Украины.
Однако, говорит офицер-разведчик, в результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой. Кроме того, противник понес значительные потери.
"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", – заявил Герой Украины.
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и думает, что никто в мире про это больше не знает.
Особенно, Украина.
Украина позволила захватить Крым без стрельбы,
но это позор мы им припомнили в Гостомеле.
А можна було просто написати скільки чорних мішків передали москалям.