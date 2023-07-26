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Новости Видео Война
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"Заминировали все взлетные полосы", - офицер спецподразделения "Омега" Игорь об обороне аэродромов в Гостомеле и Жулянах. ВИДЕО

Игорь боец спецподразделения "Омега", который на фронте с начала российско-украинской войны.

Основное направление их работы – это снайпинг, корректировка артиллерии, удары дронами-камикадзе, штурм позиций.

Готовились ли к обороне Гостомеля? Как ждали псковских десантников в аэропорту "Жуляны"? Чем бои за Киевщину отличаются от боев в Донбассе. На эти и другие вопросы корреспондента Цензор.НЕТ Михаила Ухмана Игорь ответил в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

Смотрите: Друзенко о деле против Кривоноса: Власть не может подарить ему не "самовольную" защиту "Жулян", а убедительную критику ее преступного бездействия накануне войны. ФОТО

Жуляны (83) оборона (5206) спецназ (617) Бутусов Юрий (4360) Гостомель (106) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+19
и мы знаем, кто разминировал перешейки и мосты, и это не ВСУ. И маслом Жуляны залил Кривонос , а очкатый резников сейчас докладывает как достижение зепредателей
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26.07.2023 11:59
+14
На Київщині могли підірвати мости набагато раніше, але зелена ОПа не дозволила, через р.Ірпінь один комбат на себе просто взяв....і та річка через яку з розгону перескочити можна було перетворилась на Амазонку. Це врятувало Київ, але вони тоді в Демидові повернули на право і були Гостомель. Буча, Ірпінь....
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26.07.2023 12:29
+14
И разминирования проходов со сдачей левобережья с миллионами украинцев на смерть и пыткирашистам….это тоже прикрытие и хитрый ход Боневтика Наполеона Первого?!))
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26.07.2023 12:32
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і ігор і сестриватовський...з,являються нові імена, які проливають світло на те, що про шашлики велась мова для прикритія...
а насправді всьо нє так рєбята...і пес патрон то для прикритія тоже
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26.07.2023 11:54 Ответить
https://twitter.com/i/status/1683450707918344192 https://twitter.com/i/status/1683450707918344192

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26.07.2023 12:16 Ответить
И разминирования проходов со сдачей левобережья с миллионами украинцев на смерть и пыткирашистам….это тоже прикрытие и хитрый ход Боневтика Наполеона Первого?!))
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26.07.2023 12:32 Ответить
и мы знаем, кто разминировал перешейки и мосты, и это не ВСУ. И маслом Жуляны залил Кривонос , а очкатый резников сейчас докладывает как достижение зепредателей
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26.07.2023 11:59 Ответить
З мальдівів привезли нову версію...
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26.07.2023 12:29 Ответить
На Київщині могли підірвати мости набагато раніше, але зелена ОПа не дозволила, через р.Ірпінь один комбат на себе просто взяв....і та річка через яку з розгону перескочити можна було перетворилась на Амазонку. Це врятувало Київ, але вони тоді в Демидові повернули на право і були Гостомель. Буча, Ірпінь....
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26.07.2023 12:29 Ответить
і чим більше часу проходе тим більше таких "зелених свідків", нас готуют до переговорів з московитами на іх умовах
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26.07.2023 12:54 Ответить
Мені всі ці новиє літса з їх одкровеннями нагадують, як сходила зірка аферіста костіка грішина. Теж починав у балаклаві, а коли зняв всі очумєлі)
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26.07.2023 13:02 Ответить
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26.07.2023 13:24 Ответить
На що разрахована оця брехня зелоха і К невже вони сподіваються що оці зрежесировані їми відосиками допоможуть проітляти після їх зради в результаті якої тисячи жертв руйнувань окупація України ні цього не дозволить народ України цього не дозволять розвідка наших партнерів
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26.07.2023 15:50 Ответить
На кого це розраховано - ще один морський піхотинець, тільки який відповідав за оборону всіх аеродромів?
Його запитують ,чи дійсно 4-та бригада була перекинута з Гостомеля на луганщину, він відповідає,
що на той час так, але зараз Гостомель під надійною охороною. Ведучий повторює питання, відповідь -
це була планова ротація.То чому ж нові частини не зайшли на охорону аєропорту? І головна фраза цього інтерв'ю :
"Міністр оборони сказав, що всі злітні смуги в Жулянах були залиті мастилом", а спецназівець сказав що вони
три дні готувались до оборони Жулян. То що тоді робив в Жулянах генерал Кривонос і за що проти нього відкрили
кримінальну справу? За те саме мастило. І далі - ми не дочекались псковського десанту і вирішили, щоб не сидіти без діла
-подались на житомирську трасу. Як таке може сказати справжній військовий ? Може отримали команду? Та і вся суть цього репортажу
- це відбілення Зе-команди від обвинувачень в повному провалі підготовки до війни, або ще гірше - свідома здача росіянам України.
Зелені вже забрехались по повній і масово запускають фейки , щоб хоч якось відбілити.
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26.07.2023 18:49 Ответить
тому що прийшов час давати відповіді!
неначасі вже не катить!
стовпів вільних багато...які освітлюють добре асфальтовані дороги
можливо скоро прийде час скористатися здобутками нашої влади
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26.07.2023 19:07 Ответить
Теперішні стовпи для ваших цілей не підходять (( краще на перилах мостів .
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26.07.2023 22:07 Ответить
Бачу ніхто не вірить
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26.07.2023 19:22 Ответить
Один ідіот у коментарях знайшовся , шість лайкнуло , так що є ще свідки божневтіка іще на Цензорі.
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26.07.2023 22:09 Ответить
Є і пильнують.
Щойно ми підемо тут буде зелена клоака
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26.07.2023 22:14 Ответить
Дивне інтервʼю. Виникає враження окозамилювання.

ми знали і готувались , але сталося те що сталося …. ????
бригаду вивели але на даний час не вивели ….

тобто питань стає більше ніж було
і взагалі ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МОЖЕ КРИТИЧНО ВИСЛОВЛЮВАТИСЬ ПРО ДЕРЖАВНЕ І ВІЙСЬКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ???? без її згоди ???
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26.07.2023 19:40 Ответить
Ну якщо владою призначений, то чого б і ні ; он сержант Маркус х#ями обклав усе керівництво бригади , і нічого йому , бо владний обранець ((.
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26.07.2023 22:12 Ответить
Таке відчуття, що це правнук відомого російського баснописця Крилова, плюнув і вимкнув.
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26.07.2023 22:51 Ответить
 
 