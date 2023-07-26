"Заминировали все взлетные полосы", - офицер спецподразделения "Омега" Игорь об обороне аэродромов в Гостомеле и Жулянах. ВИДЕО
Игорь боец спецподразделения "Омега", который на фронте с начала российско-украинской войны.
Основное направление их работы – это снайпинг, корректировка артиллерии, удары дронами-камикадзе, штурм позиций.
Готовились ли к обороне Гостомеля? Как ждали псковских десантников в аэропорту "Жуляны"? Чем бои за Киевщину отличаются от боев в Донбассе. На эти и другие вопросы корреспондента Цензор.НЕТ Михаила Ухмана Игорь ответил в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.
Топ комментарии
+19 Vi Wa
показать весь комментарий26.07.2023 11:59
+14 Міш Міш
показать весь комментарий26.07.2023 12:29
+14 Серг Серг
показать весь комментарий26.07.2023 12:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а насправді всьо нє так рєбята...і пес патрон то для прикритія тоже
Його запитують ,чи дійсно 4-та бригада була перекинута з Гостомеля на луганщину, він відповідає,
що на той час так, але зараз Гостомель під надійною охороною. Ведучий повторює питання, відповідь -
це була планова ротація.То чому ж нові частини не зайшли на охорону аєропорту? І головна фраза цього інтерв'ю :
"Міністр оборони сказав, що всі злітні смуги в Жулянах були залиті мастилом", а спецназівець сказав що вони
три дні готувались до оборони Жулян. То що тоді робив в Жулянах генерал Кривонос і за що проти нього відкрили
кримінальну справу? За те саме мастило. І далі - ми не дочекались псковського десанту і вирішили, щоб не сидіти без діла
-подались на житомирську трасу. Як таке може сказати справжній військовий ? Може отримали команду? Та і вся суть цього репортажу
- це відбілення Зе-команди від обвинувачень в повному провалі підготовки до війни, або ще гірше - свідома здача росіянам України.
Зелені вже забрехались по повній і масово запускають фейки , щоб хоч якось відбілити.
неначасі вже не катить!
стовпів вільних багато...які освітлюють добре асфальтовані дороги
можливо скоро прийде час скористатися здобутками нашої влади
Щойно ми підемо тут буде зелена клоака
ми знали і готувались , але сталося те що сталося …. ????
бригаду вивели але на даний час не вивели ….
тобто питань стає більше ніж було
і взагалі ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МОЖЕ КРИТИЧНО ВИСЛОВЛЮВАТИСЬ ПРО ДЕРЖАВНЕ І ВІЙСЬКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ???? без її згоди ???