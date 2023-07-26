"Заминировали все взлетные полосы", - офицер спецподразделения "Омега" Игорь об обороне аэродромов в Гостомеле и Жулянах. ВИДЕО

Игорь боец спецподразделения "Омега", который на фронте с начала российско-украинской войны.

Основное направление их работы – это снайпинг, корректировка артиллерии, удары дронами-камикадзе, штурм позиций.

Готовились ли к обороне Гостомеля? Как ждали псковских десантников в аэропорту "Жуляны"? Чем бои за Киевщину отличаются от боев в Донбассе. На эти и другие вопросы корреспондента Цензор.НЕТ Михаила Ухмана Игорь ответил в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

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