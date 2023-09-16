Украинцы, возвращающиеся из-за границы, могут рассчитывать на выплаты для внутренних переселенцев, - Верещук

Граждане Украины, возвращающиеся из-за границы, могут рассчитывать на выплаты для ВПЛ от государства.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, комментируя вопрос возобновления выплат ВПЛ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводили совещание 12 сентября и, собственно, готовим изменения к постановлению №709, которые будут предусматривать срок, после которого людям могут возобновить выплаты. Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить. А также мы имеем еще одно направление. К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться. И таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства", - сообщила Верещук, добавив, что постановление будет принято до конца сентября.

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Также вице-премьер-министр отметила, что в настоящее время количество людей, потерявших выплаты ВПЛ, достаточно незначительно.

"Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1531 проверку фактического места жительства ВПЛ, и как результат этих проверок - 80% сохранили свои выплаты. То есть только около 300 людям такие выплаты не будут дальше выплачивать", - сообщила Верещук.