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Украинцы, возвращающиеся из-за границы, могут рассчитывать на выплаты для внутренних переселенцев, - Верещук

верещук

Граждане Украины, возвращающиеся из-за границы, могут рассчитывать на выплаты для ВПЛ от государства.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, комментируя вопрос возобновления выплат ВПЛ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводили совещание 12 сентября и, собственно, готовим изменения к постановлению №709, которые будут предусматривать срок, после которого людям могут возобновить выплаты. Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить. А также мы имеем еще одно направление. К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться. И таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства", - сообщила Верещук, добавив, что постановление будет принято до конца сентября.

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Также вице-премьер-министр отметила, что в настоящее время количество людей, потерявших выплаты ВПЛ, достаточно незначительно.

"Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1531 проверку фактического места жительства ВПЛ, и как результат этих проверок - 80% сохранили свои выплаты. То есть только около 300 людям такие выплаты не будут дальше выплачивать", - сообщила Верещук.

Автор: 

беженцы (1638) выплаты (643) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+33
Я извиняюсь, а вот те, кто с 24.02.2022, например не уехал из Киева в Польшу и насыпал мешки песком для баррикад, готовил кушать ТРО, развозил воду и больных на ковид солдат ТРО и т.д., они на выплаты могут не рассчитывать?
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16.09.2023 22:20
+30
************
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16.09.2023 22:24
+27
Вовочка приходить до школи і каже вчительці:

- Марь Іванно! Я більше у вас вчитися не буду - в Америку їду!

- Це як, Вовочко? Чому?

- Та ось лист прийшов - мій дідусь в Америці осліп, а в нього ферма, два заводи, п'ятнадцять магазинів… Важко йому тр**а допомагати.

- А ти напиши дідусеві, щоб продав все, гроші в "Червоний хрест" переказав, а сам сюди приїхав. А ми над ним усім класом шефство візьмемо.

- Маре Іванно, у листі ясно написано - дідусь осліп, а не ** * нувся!
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16.09.2023 22:39
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Можуть, обговорюємо, хочемо, будуть, готуємо….
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16.09.2023 22:15 Ответить
Я извиняюсь, а вот те, кто с 24.02.2022, например не уехал из Киева в Польшу и насыпал мешки песком для баррикад, готовил кушать ТРО, развозил воду и больных на ковид солдат ТРО и т.д., они на выплаты могут не рассчитывать?
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16.09.2023 22:20 Ответить
Добре,що хоч вибачився .Ти ж нікуди не поїхав і в тебе все добре😁
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16.09.2023 22:24 Ответить
Щоб тобі так добре було
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16.09.2023 22:48 Ответить
Ти чув такі слова,як "чорний гумор" та "сарказм"?Якщо ні,то загугли.
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16.09.2023 23:11 Ответить
Если это у тебя такой юмор, я себе уже представляю твой умственный уровень отсталости в своём развитии от сверстников.
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17.09.2023 20:01 Ответить
То есть,сарказм в ТВОЮ поддержку ты посчитал оскорблением?Нууу,тогда извини,но насчёт уровня развития-вопрос не ко мне😁
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17.09.2023 22:53 Ответить
Я з Бучі. В мене випустили 5 чи 6 куль(калібр 5.45), коли я відчинив двері на балкон. А потім лупили з БМП/БМД 30 мм. Після деокупації тим, хто був в окупації, Червоний хрест" виплатив 2200х3=6600грн.
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16.09.2023 23:00 Ответить
Дааааа, досталось вам, слов нет. И попанували вы на эти деньги. И тут главное что бы Красный Крест не разорился.
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17.09.2023 20:02 Ответить
Да, я ни куда не поехал. А ты в Польшу сбежал, оставляя за собой мокрый след, или в Венгрию?
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17.09.2023 19:59 Ответить
Дома я,братан,и жена с ребёнком уже вернулись.
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17.09.2023 22:55 Ответить
Дома? А почему не в ВСУ, а дома?
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18.09.2023 07:39 Ответить
Ты не поверишь,но кто-то и работать должен.Или нет?
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18.09.2023 08:29 Ответить
Хорошая отмазка для трусливых слизняков.
А кто решил, что именно ты, должен работать? Мама или бабушка?
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18.09.2023 09:57 Ответить
Покойный дедушка.Иди броди,чучело.Не выходит у нас с тобой культурное общение.Ты беспросветно туп.
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18.09.2023 10:00 Ответить
Вы некрофил? И поэтому вы видимо считаете себя самым умным закосив от ВСУ под юбкой жены? Или вы нюхаете исподнее мамы и бабушки? Не переоценивайте свои умственные способности, нарцис, наполняющий воздух вокруг себя "ароматом" своего "мужества". Вот ношении таких как вы Пачкуале прав на 101%.
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18.09.2023 12:06 Ответить
И это всё на что у тебя хватило мозга, кроме как откосить притаившись у мамки под юбкой? Не задохнись там. Ну, ползи дальше, по жизни, слизняк.
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18.09.2023 12:39 Ответить
Такие же вопросы задают в Харькове,в частности на Салтовке,кто сидел под обстрелами никакой помощи не получал,а кто уехал выплаты и ВПО, и гуманитарку получал.Тут говорят разве это справедливо?
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17.09.2023 05:58 Ответить
Кур...а іди н.й!
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16.09.2023 22:23 Ответить
здається мені , що в неї морда стала більше за той час , що вона стала зеленой
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17.09.2023 00:47 Ответить
************
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16.09.2023 22:24 Ответить
Тварина зелена!
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16.09.2023 22:25 Ответить
Шатли, чомусь, забула верещучка до Криму…
Ціна у них завелика для Українців, ЖИТТЯ!
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16.09.2023 22:27 Ответить
Я щось не зрозуміла, а схерале платить тим що виїхали і повернулися? Їм вже платили за кордоно
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16.09.2023 22:28 Ответить
це замануха, щоб повертались
треба списати спіжжені гроші, а людей нема
внутрі мертві душі проканають, а на теренах ЄЕСу - зась
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16.09.2023 22:32 Ответить
Эта парашная тварь сначала рассказывала, что никуда ехать не надо, надо только всё разминировать, а теперь предлагает деньги тем, кто возвращается под обстрелы её Ху#ла.
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16.09.2023 22:31 Ответить
На ніч, навіщо?! Ще присниться, не дай Бог, це нікчемне жахіття під паросолькою
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16.09.2023 22:33 Ответить
Якщо людина за кордоном ''знайшла себе'', то їй зараз повертатися немає змісту, хіба що згодом.. може.
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16.09.2023 22:38 Ответить
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16.09.2023 22:39 Ответить
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16.09.2023 22:40 Ответить
Вовочка приходить до школи і каже вчительці:

- Марь Іванно! Я більше у вас вчитися не буду - в Америку їду!

- Це як, Вовочко? Чому?

- Та ось лист прийшов - мій дідусь в Америці осліп, а в нього ферма, два заводи, п'ятнадцять магазинів… Важко йому тр**а допомагати.

- А ти напиши дідусеві, щоб продав все, гроші в "Червоний хрест" переказав, а сам сюди приїхав. А ми над ним усім класом шефство візьмемо.

- Маре Іванно, у листі ясно написано - дідусь осліп, а не ** * нувся!
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16.09.2023 22:39 Ответить
Так це стосуєтся і уклоністів які втекли від мобілізації ? що ця проросійська консерва може сказати.
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16.09.2023 22:41 Ответить
Цікаво хто повернеться?)))
Пишу лагідно, бо за правду банять!
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16.09.2023 23:01 Ответить
Тільки Українці в Україні нічого не отримують.. хто не збіг, хто робе за копійки і хто б'ється, хто як може за Перемогу...
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16.09.2023 23:04 Ответить
А хто воював в батальоні " Монте-Карло" ,або в барделях Паріжа,
теж отримують виплати ?
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16.09.2023 23:13 Ответить
Бажаю подохнути цій зеленій тварі і всім іншим зеленим тварям, включно із самою зеленою.
Амінь.
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16.09.2023 23:17 Ответить
а"тварі" інших кольорів мають і далі розповсюджуватись і зростати? ви напевно не читали ст. 161 ККУ.
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16.09.2023 23:34 Ответить
Покарання штраф 8.5 тис гривень ...
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17.09.2023 00:56 Ответить
Давненько цієї потвори нашої Мері Дупінс не було чутно. Певно, десь далеко на мітлі парасолі літала.
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17.09.2023 01:01 Ответить
Степанов, Венедіктова, Резніков і Ко уже зібрались і їдуть додому 🤣
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17.09.2023 01:01 Ответить
Це ж який довб...б проміняє 1700 євро чистими мінімальної зарплатні в ЄС на 2000 грн в Україні? Верещук ми звісно розуміємо і співчуваємо твоєму IQ = 50. Але твоя пропозиція мабуть розрахована на людей з нижчим IQ. Але вони хіба що в дурці знаходяться.
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17.09.2023 01:09 Ответить
А ті що не звалили і були на місті коли Київ був в облозі ті на що мають розраховувати,як завжди - *** без солі?
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17.09.2023 01:45 Ответить
Ти ******* маєш бути під трибуналом, бо через твої в тому числі злочиніі дії розміновували Чонгар, дволика тварина😡
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17.09.2023 02:49 Ответить
У дупу ,собі засунь цю виплату ,***** .
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17.09.2023 03:56 Ответить
Щось тут не так, Боневтік нічого не отримає.
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17.09.2023 06:24 Ответить
І твій синок, якого ти заховала - отримає?
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17.09.2023 06:51 Ответить
дебилка, кто на те гроши может прожить и работы нет, так что не расчитывайте
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17.09.2023 07:15 Ответить
Ηαεбуть знову !
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17.09.2023 07:27 Ответить
Пани верещук про 2 тыс грн? Ну-ну... Так выплатите их тем, кто в Украине был все это время, тем кто остался без работы. Сюр какой-то. Тем, кто заграницей 50 евро (это не деньги). Увеличьте на эту сумму выплаты, тем кто в Украине. Ладно, чего это я разбушевался.
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17.09.2023 08:06 Ответить
Дай би нашому теляті да вовка зїсти або дурень думкою багатіє
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17.09.2023 08:08 Ответить
Не іронізуйте, все розраховано, гроші будуть виплачені тисячам віртуальних українців і підуть куди треба
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17.09.2023 10:21 Ответить
Что хотите мне пишите..., а я хочу увидеть ее справку от психиатра....!!!!!

Уж очень я сомневаюсь в её психическом здоровье ...!!!!
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18.09.2023 14:47 Ответить
 
 