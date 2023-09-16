Главу штаба ВС Италии Драгоне избрали следующим главой Военного комитета НАТО

Начальника главного штаба ВС Италии Джузеппе Каво Драгоне избрали следующим главой Военного комитета НАТО. Через полгода он вступит в должность.

Глава военного Комитета НАТО адмирал Роб Бауэр объявил имя своего преемника, уже через полгода им станет руководитель обороны Итальянской Республики адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом адмирал Роб Бауэр объявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи руководителей обороны стран Альянса в Осло (Норвегия), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня руководители обороны решили продлить мой мандат как главы Военного комитета, на дополнительные шесть месяцев, и выбрать итальянского руководителя обороны адмирала Драгоне, как моего преемника, на период в 2,5 года. Точные даты передачи полномочий будут согласованы между нами с адмиралом Драгоне. Я поздравляю адмирала Драгоне с избранием на эту должность", - сказал Роб Бауэр, являющийся лейтенант-адмиралом Королевского флота Нидерландов.

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Этот офицер подчеркнул, что следующие полгода он посвятит продолжению укрепления оборонного потенциала НАТО и его способности эффективно защищать около миллиарда людей, проживающих на территориях стран-союзниц, от текущих и будущих угроз.

По открытым данным, адмирал Джузеппе Каво Драгоне является опытным военно-морским офицером, назначенным на должность руководителя обороны Италии в октябре 2021 года. До этого с 2019 года он служил начальником штаба итальянского ВМФ, а также командующим Объединенного оперативного командования и Объединенного штаба сил специальных операций.