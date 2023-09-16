Россияне обстреливают Херсон. В городе раздаются взрывы

Войска РФ обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега, в городе раздаются взрывы.

Об этом начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" - написал он.

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