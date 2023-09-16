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Новости Война
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Россияне обстреливают Херсон. В городе раздаются взрывы

вибух

Войска РФ обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега, в городе раздаются взрывы.

Об этом начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" - написал он.

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Автор: 

обстрел (26942) Херсон (2796)


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Дай Боже всій кацапні передохнути!
Слава Україні!
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16.09.2023 22:49 Ответить
А що обстрілюють українці у кацапстані ???!
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16.09.2023 22:54 Ответить
В Токмак прилетіла бавовна
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16.09.2023 22:56 Ответить
А как насчёт ответного удара? Там же вроде ещё и более выгодное положение у ВСУ, сверху вниз наверно удобнее стрелять.
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16.09.2023 22:58 Ответить
 
 