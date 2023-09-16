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Новости Агрессия России против Украины Война
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За последние сутки на Таврическом направлении россияне потеряли 196 солдат и 19 единиц техники, - Тарнавский

війна,зсу

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о боевой работе ВСУ на южном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и сообщается в его телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Таврическое направление. Всего, за прошедшие сутки враг 15 раз атаковал наши позиции и совершил 535 обстрелов, нанес 15 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.

За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные – 57, раненые – 138).

Уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 13 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

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Автор: 

ВСУ (6548) Тарнавский Александр (222) контрнаступление на Юге (289)


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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.09.2023 23:05 Ответить
 
 