За последние сутки на Таврическом направлении россияне потеряли 196 солдат и 19 единиц техники, - Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о боевой работе ВСУ на южном направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и сообщается в его телеграм-канале.
В сообщении отмечается: "Таврическое направление. Всего, за прошедшие сутки враг 15 раз атаковал наши позиции и совершил 535 обстрелов, нанес 15 авиаударов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.
За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные – 57, раненые – 138).
Уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 13 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 1 единица специальной техники.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!