За последние сутки на Таврическом направлении россияне потеряли 196 солдат и 19 единиц техники, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о боевой работе ВСУ на южном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и сообщается в его телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Таврическое направление. Всего, за прошедшие сутки враг 15 раз атаковал наши позиции и совершил 535 обстрелов, нанес 15 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.

За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные – 57, раненые – 138).

Уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 13 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Читайте также: На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 41 оккупанта, уничтожили 25 единиц военной техники и 2 склада боеприпасов врага, - Тарнавский