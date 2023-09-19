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Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой "Гром-Е1", шесть гражданских погибли (обновлено). ФОТОрепортаж

купянск

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянску. В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия обстрела Купянского района Харьковщины: Ракета упала на территорию учебного заведения. ФОТОрепортаж

В 18:02 Офис Генпрокурора Украины обновил информацию:

"По данным следствия, 19 сентября около 13:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Купянск. В это время по мосту двигался автомобиль с волонтерами, которые эвакуировали мирное население.

По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четыре мужчины и две женщины. В настоящее время количество жертв уточняется.

Прокуроры и следователи провели осмотр места происшествия и изъяли обломки ракеты. Тела погибших осмотрены и направлены в ХОБСМЕ.

Также Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграме:

"По состоянию на данный момент известно, что российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракетой "Грим-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38".

Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой Гром-Е1, шесть гражданских погибли (обновлено) 01
Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой Гром-Е1, шесть гражданских погибли (обновлено) 02
Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой Гром-Е1, шесть гражданских погибли (обновлено) 03
Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой Гром-Е1, шесть гражданских погибли (обновлено) 04

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577) Купянск (631)


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Топ комментарии
+40
Чи є щось огидніше і мерзеніше здичавілої рашиської орди? ні.
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19.09.2023 14:53
+30
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19.09.2023 14:27
+13
Поки за кожного вбитого цивільного українця не буде вбито трьох цивільних кацапів (як мінімум, виходячи зі співвідношення населення рашкі і України 3:1) - українцям немає сенсу чогось позитивного очикувати в війні
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19.09.2023 20:06
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19.09.2023 14:27 Ответить
Чи є щось огидніше і мерзеніше здичавілої рашиської орди? ні.
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19.09.2023 14:53 Ответить
Ви бачили фронтові відео, де українські побратими говорять російською? Що ви про них скажете?
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19.09.2023 21:08 Ответить
Воно опорожнилося. Це все, на що воно здатне
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19.09.2023 21:17 Ответить
Воно - це такі якарізничні істоти як ти. Ганяєш пітона на рюзгамирових істот?
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19.09.2023 21:33 Ответить
З фронту пишеш, істота?
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19.09.2023 23:08 Ответить
А ти, істота, звідки пишеш?
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19.09.2023 23:10 Ответить
Що цікаво для багатьох, попри все зло яке нам вчинили кацапи за всю історію, до 22 року кацапи були братушками, а тут раптом щось змінилось, війни, голодомори, репресії, що тільки кацапи нам не зробили і всеодно були любими друзями-братами, а тепер вони чомусь стали огидними.
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19.09.2023 21:29 Ответить
Є, єрмак наприклад, або зеленський які цю орду сюди привели
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19.09.2023 21:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BpyYWVrMGe4 Про російськомовних українців .
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19.09.2023 21:46 Ответить
Не існує такого поняття кацапомовний українець в жодному міднародному законі чи хартії. В українців рідна мова - українська у кацапів - кацапська. За міжнародними законами частиною яких є й Україна, ти той чиєю мовою говориш, тобто якщо тобі рідна словацька, то ти словак і т.д.
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19.09.2023 22:01 Ответить
Я русский по национальности. Родился и живу в Украине. И при этом я украинец по гражданству! Имею проукраинскую позицию. Половина ВСУ разговаривают! Посмотри это https://videos.cnscdn.com/video/3/180923_shi.mp4, не поленись, как воюет Самара. В чем проблема с языком? Есть Закон и Конституция. Меня все устраивает.
Не надо крайностей! Украина прекрасная страна уже тем, что она всегда была толерантна ко всем национальностям. В этом ее ценность! В Украине мирно живут многие национальности. А вы, требуя от всех разговаривать только на украинском языке, ничего не добьетесь. Это как раз и не по Закону! Это как раз рашисты и хотят использовать в своих целях. Это и есть нацизм.
Я прекрасно понимаю, что язык - основа нации. И украинский язык нужно защищать, чтобы Украина сохранила сою идентичность! Но для этого есть другие, более умные методы, не такие грубые, все взять и запретить. Мои дети розмовляють. И внуки, надеюсь, тоже будут розмовлять. Все буде Україна!
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20.09.2023 13:00 Ответить
Вот еще https://www.youtube.com/shorts/i_HR7AViqic?feature=share пример настоящего украинца.
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20.09.2023 13:28 Ответить
Поки за кожного вбитого цивільного українця не буде вбито трьох цивільних кацапів (як мінімум, виходячи зі співвідношення населення рашкі і України 3:1) - українцям немає сенсу чогось позитивного очикувати в війні
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19.09.2023 20:06 Ответить
А ти зможеш вбивати цивільних? Я б їх просто замурував...
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19.09.2023 20:11 Ответить
просто замурувати - це теж непогано((:
а якщо серьозно, то британці і американці стерли велики міста в Німмеччині за бомбордування Британії - інших варіантів ніхто не вигадав.
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19.09.2023 20:15 Ответить
про асфальт жартувати не буду. але якби й мали достатньо ракет, то краще їх на полі бою використовувати і нищити кацапів зі зброєю, коли похоронки приїдуть в кожну кацапську сім'ю, ні вони не задумаються, воювати там не буде кому.
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19.09.2023 20:47 Ответить
дурилка картонна,похоронки й так йдуть вже 2,5 сотнями тисяч і що?
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19.09.2023 21:09 Ответить
якби були ракети і використані по кацапських військах, то було би не овер 270 тисяч, а 500+, тоді було б і що, а так для кацапів це ніщо.
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19.09.2023 21:22 Ответить
Уже писали-казали, що коли буде 100к. то вони сколихнутся, зрозуміють і піднімуться проти влади та війни, як бачимо їх і 300 не зупинить...
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19.09.2023 22:05 Ответить
хто писав, казав - люся обдристович? кацапів лям вбий їм пофіг, тільки тотальна анігіляція.
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19.09.2023 22:18 Ответить
Ну вот все не можу зрозуміти, я теж за це, хочу щоб наші дітки жили у мирі та спокої, але питання, як це повна(тотальна), яким чином? Саме у цих покидьків є "я.з." Саме вона може зробити "Тотальне", але в даному випадку її запустимо не ми...
То як це ви бачите?
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19.09.2023 23:31 Ответить
нажаль у них є я.з. і це зупинить, щоб вони могли відпочити, зібратись силами і знову напасти. могла б допомогти хімічна чи бактеріологічна зброя, але це заборонено.
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19.09.2023 23:37 Ответить
Головне - не пускати туди так званих "журналістів" Нью-Йорк Таймс.
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19.09.2023 20:28 Ответить
де ж наш Грім ?
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19.09.2023 20:36 Ответить
Під асфальтом...
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19.09.2023 20:39 Ответить
кацапа не петросянь. і без тебе всі знають, що шмаркля зрадник.
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19.09.2023 20:48 Ответить
Це на каналі єдиних новин сказали?
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19.09.2023 20:54 Ответить
що саме? чи ти з секти боневтіка найвечнішого оманського? і віриш тільки бидломарафону?
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19.09.2023 21:24 Ответить
Як показала практика - невеликі річки на час війни легко можна долати по дамбам. На р. Ірпінь, Трубіж були покладені труби і засипані грунтом. Такі "мости" працювали майже рік і спокійно справлялись з поставленою задачею. Єдине, що було зроблено дивно - дамби були вузькі, через що получались звуження на дорозі і зменшення пропускної здатності. Навіщо так робилось - незрозуміло. Адже можна було покласти або довші труби, або поруч 2 дамби. Тоді взагалі не було б проблем із переїздом річок. Але як би тоді пояснили "необхідність" побудови нових грандіозних мостів за сотні мільйонів?
Оскіл там трохи більший, але однаково можна зробити зараннє кілька резервних таких дамб-мостів із труб, щоб кацапи не могли так легко зробити шкоду в постачанні наших військ на східному березі. Якщо в таку дамбу прилетить навіть ФАБ-500, один бульдозер за пару годин зможе відновити проїзд. А скільки часу потратять на ремонту мостів?
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19.09.2023 20:41 Ответить
треба будувати МОСТИ вздож вздовж рiчки
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19.09.2023 20:53 Ответить
а про наш Грім ні слуху ні духу....як і про все інше,в тч і удари по рашці у відповідь
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19.09.2023 21:08 Ответить
Називайте речі як вони є, не потрібно перекладати на мову те що не потрібно перекладати.
Це Х-38 в модифікації «Гром-Э1» простими словами керована ракето-бомба авіаційна, малого радіусу дії, досить потужна. Загальна вага хрєні цієї близько 520 кг...
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19.09.2023 21:10 Ответить
Иронизируешь, мразь конченная.
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19.09.2023 23:00 Ответить
Забавно. Писал с итальянской впн, а тут украинский флаг у меня)
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20.09.2023 00:31 Ответить
Кацапи підораси, а ти клоун і надалі залишай Татарова на своєму місці як і всю кремлівську агентуру в твоєму оточені.
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19.09.2023 22:48 Ответить
Кацапи - ви тварюки і кончені істоти 😠
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20.09.2023 01:16 Ответить
Чому тварі які зарускали ракети по Дніпру,Чернігову,Одесі ,пілоти стратегічної авіації досі топчуть цю землю??? Адже вже на суд божий відправили командира хто стріляв по Вінниці.В гур,сбу,ссо є всі засоби знищити воєнних злочинців. Тихо без зайвого шуму в пресі -утонув ,попав в аварію, п'яним вистрибнув з вікна тощо.
Росія ніколи не видає цих тварей,а міжнародний суд може лише пальчиком погрозити " всі повинні дотримуватися правил, ми стурбовані,і іншою блювотою"
А тепер стосовно глобальної відповіді України,УКРАЇНА ЗАНАДТО ДОВГО ТОЛЕРАНТНА ДО ВСІХ ПРАВИЛ І КОНВЕНЦІЙ ЯКІ **** НАВІТЬ НЕ ПИСКНУЛИ КОЛИ ПІДІРВАЛИ ГЕС,ЯКІ ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ КОЛИ НА КАМЕРУ СМАКУЮЧИ ВБИВАЛИ ВІДРІЗАЛИ ГОЛОВУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛОНЕНОМУ,ЯКІ ПРОКОВТНУЛИ МАСОВЕ ВБИВСТВО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ОЛЕНІВЦІ!!!!!!ТОЩО . Життя українця стало на рівні якоїсь тваринки в лісі,вбивати не можна,а вбили, ну що ж шкода.!!!!

Зараз є можливості бити безпілотниками по підстанціям,є можливості бити по казармам і військовим ліцеям тощо на росії,є можливість бити командним пунктам не лише на окупованих територіях і й на росії.!!!!
А тепер стосовно заходу,не можна було відключити нафтопровід рашистів до Угорщини тощо? Не можна було НЕ ПУСКАТИ ЄВРЕЇВ ПАЛОМНИКІВ ДО УКРАЇНИ, ВВЕСТИ ВІЗИ ДЛЯ ІЗРАЇЛЮ , котрий **** заманав виводити гроші Російської "говно-еліти",обходити санкції,а де відповідь до Ірану і Китаю- заборона в'їзду ,а для тих хто має тут сім'ї створення візового пекла, нехай ***** трішки на собі відчують ,що їхні влади ґ заманали підтримувати рашистів.
Досі бути "лицарем "коли твою жінку згвалтували,дім пограбували,і все загадили мінами і розрухою
Заманали ****!!;!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2023 05:46 Ответить
Млять, что ЭТО такое???
"

«Гром» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оперативно-тактический ракетный комплекс на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C твердотопливной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистической ракеты, разработанный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB конструкторским бюро «Южное» . Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели, в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Комплекс предназначен для создания украинского щита сил неядерного сдерживанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2 [2] .
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20.09.2023 09:42 Ответить
 
 