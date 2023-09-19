Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой "Гром-Е1", шесть гражданских погибли (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянску. В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В 18:02 Офис Генпрокурора Украины обновил информацию:
"По данным следствия, 19 сентября около 13:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Купянск. В это время по мосту двигался автомобиль с волонтерами, которые эвакуировали мирное население.
По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четыре мужчины и две женщины. В настоящее время количество жертв уточняется.
Прокуроры и следователи провели осмотр места происшествия и изъяли обломки ракеты. Тела погибших осмотрены и направлены в ХОБСМЕ.
Также Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграме:
"По состоянию на данный момент известно, что российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракетой "Грим-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38".
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Не надо крайностей! Украина прекрасная страна уже тем, что она всегда была толерантна ко всем национальностям. В этом ее ценность! В Украине мирно живут многие национальности. А вы, требуя от всех разговаривать только на украинском языке, ничего не добьетесь. Это как раз и не по Закону! Это как раз рашисты и хотят использовать в своих целях. Это и есть нацизм.
Я прекрасно понимаю, что язык - основа нации. И украинский язык нужно защищать, чтобы Украина сохранила сою идентичность! Но для этого есть другие, более умные методы, не такие грубые, все взять и запретить. Мои дети розмовляють. И внуки, надеюсь, тоже будут розмовлять. Все буде Україна!
а якщо серьозно, то британці і американці стерли велики міста в Німмеччині за бомбордування Британії - інших варіантів ніхто не вигадав.
То як це ви бачите?
Оскіл там трохи більший, але однаково можна зробити зараннє кілька резервних таких дамб-мостів із труб, щоб кацапи не могли так легко зробити шкоду в постачанні наших військ на східному березі. Якщо в таку дамбу прилетить навіть ФАБ-500, один бульдозер за пару годин зможе відновити проїзд. А скільки часу потратять на ремонту мостів?
Це Х-38 в модифікації «Гром-Э1» простими словами керована ракето-бомба авіаційна, малого радіусу дії, досить потужна. Загальна вага хрєні цієї близько 520 кг...
Росія ніколи не видає цих тварей,а міжнародний суд може лише пальчиком погрозити " всі повинні дотримуватися правил, ми стурбовані,і іншою блювотою"
А тепер стосовно глобальної відповіді України,УКРАЇНА ЗАНАДТО ДОВГО ТОЛЕРАНТНА ДО ВСІХ ПРАВИЛ І КОНВЕНЦІЙ ЯКІ **** НАВІТЬ НЕ ПИСКНУЛИ КОЛИ ПІДІРВАЛИ ГЕС,ЯКІ ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ КОЛИ НА КАМЕРУ СМАКУЮЧИ ВБИВАЛИ ВІДРІЗАЛИ ГОЛОВУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛОНЕНОМУ,ЯКІ ПРОКОВТНУЛИ МАСОВЕ ВБИВСТВО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ОЛЕНІВЦІ!!!!!!ТОЩО . Життя українця стало на рівні якоїсь тваринки в лісі,вбивати не можна,а вбили, ну що ж шкода.!!!!
Зараз є можливості бити безпілотниками по підстанціям,є можливості бити по казармам і військовим ліцеям тощо на росії,є можливість бити командним пунктам не лише на окупованих територіях і й на росії.!!!!
А тепер стосовно заходу,не можна було відключити нафтопровід рашистів до Угорщини тощо? Не можна було НЕ ПУСКАТИ ЄВРЕЇВ ПАЛОМНИКІВ ДО УКРАЇНИ, ВВЕСТИ ВІЗИ ДЛЯ ІЗРАЇЛЮ , котрий **** заманав виводити гроші Російської "говно-еліти",обходити санкції,а де відповідь до Ірану і Китаю- заборона в'їзду ,а для тих хто має тут сім'ї створення візового пекла, нехай ***** трішки на собі відчують ,що їхні влади ґ заманали підтримувати рашистів.
Досі бути "лицарем "коли твою жінку згвалтували,дім пограбували,і все загадили мінами і розрухою
Заманали ****!!;!!!!!!!!!!!!!!!!
"
«Гром» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оперативно-тактический ракетный комплекс на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C твердотопливной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистической ракеты, разработанный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB конструкторским бюро «Южное» . Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели, в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.
Комплекс предназначен для создания украинского щита сил неядерного сдерживанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2 [2] .