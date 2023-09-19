Рашисты ударили по Купянску гибридной ракетой "Гром-Е1", шесть гражданских погибли (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянску. В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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В 18:02 Офис Генпрокурора Украины обновил информацию:

"По данным следствия, 19 сентября около 13:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Купянск. В это время по мосту двигался автомобиль с волонтерами, которые эвакуировали мирное население.

По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четыре мужчины и две женщины. В настоящее время количество жертв уточняется.

Прокуроры и следователи провели осмотр места происшествия и изъяли обломки ракеты. Тела погибших осмотрены и направлены в ХОБСМЕ.

Также Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграме:

"По состоянию на данный момент известно, что российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракетой "Грим-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38".







