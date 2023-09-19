Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою "Грім-Е1", шестеро цивільних загинули (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
О 18.02 Офіс Генпрокурора України оновив інформацію:
"За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. В цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення.
Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі кількість жертв уточнюється.
Прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети. Тіла загиблих оглянуто та направлено до ХОБСМЕ.
Також Харківська обласна прокуратура повідомиала в телеграмі:
"Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою "Грім-Е1", створеною на базі радянської ракети Х-38".
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Не надо крайностей! Украина прекрасная страна уже тем, что она всегда была толерантна ко всем национальностям. В этом ее ценность! В Украине мирно живут многие национальности. А вы, требуя от всех разговаривать только на украинском языке, ничего не добьетесь. Это как раз и не по Закону! Это как раз рашисты и хотят использовать в своих целях. Это и есть нацизм.
Я прекрасно понимаю, что язык - основа нации. И украинский язык нужно защищать, чтобы Украина сохранила сою идентичность! Но для этого есть другие, более умные методы, не такие грубые, все взять и запретить. Мои дети розмовляють. И внуки, надеюсь, тоже будут розмовлять. Все буде Україна!
а якщо серьозно, то британці і американці стерли велики міста в Німмеччині за бомбордування Британії - інших варіантів ніхто не вигадав.
То як це ви бачите?
Оскіл там трохи більший, але однаково можна зробити зараннє кілька резервних таких дамб-мостів із труб, щоб кацапи не могли так легко зробити шкоду в постачанні наших військ на східному березі. Якщо в таку дамбу прилетить навіть ФАБ-500, один бульдозер за пару годин зможе відновити проїзд. А скільки часу потратять на ремонту мостів?
Це Х-38 в модифікації «Гром-Э1» простими словами керована ракето-бомба авіаційна, малого радіусу дії, досить потужна. Загальна вага хрєні цієї близько 520 кг...
Росія ніколи не видає цих тварей,а міжнародний суд може лише пальчиком погрозити " всі повинні дотримуватися правил, ми стурбовані,і іншою блювотою"
А тепер стосовно глобальної відповіді України,УКРАЇНА ЗАНАДТО ДОВГО ТОЛЕРАНТНА ДО ВСІХ ПРАВИЛ І КОНВЕНЦІЙ ЯКІ **** НАВІТЬ НЕ ПИСКНУЛИ КОЛИ ПІДІРВАЛИ ГЕС,ЯКІ ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ КОЛИ НА КАМЕРУ СМАКУЮЧИ ВБИВАЛИ ВІДРІЗАЛИ ГОЛОВУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛОНЕНОМУ,ЯКІ ПРОКОВТНУЛИ МАСОВЕ ВБИВСТВО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ОЛЕНІВЦІ!!!!!!ТОЩО . Життя українця стало на рівні якоїсь тваринки в лісі,вбивати не можна,а вбили, ну що ж шкода.!!!!
Зараз є можливості бити безпілотниками по підстанціям,є можливості бити по казармам і військовим ліцеям тощо на росії,є можливість бити командним пунктам не лише на окупованих територіях і й на росії.!!!!
А тепер стосовно заходу,не можна було відключити нафтопровід рашистів до Угорщини тощо? Не можна було НЕ ПУСКАТИ ЄВРЕЇВ ПАЛОМНИКІВ ДО УКРАЇНИ, ВВЕСТИ ВІЗИ ДЛЯ ІЗРАЇЛЮ , котрий **** заманав виводити гроші Російської "говно-еліти",обходити санкції,а де відповідь до Ірану і Китаю- заборона в'їзду ,а для тих хто має тут сім'ї створення візового пекла, нехай ***** трішки на собі відчують ,що їхні влади ґ заманали підтримувати рашистів.
Досі бути "лицарем "коли твою жінку згвалтували,дім пограбували,і все загадили мінами і розрухою
Заманали ****!!;!!!!!!!!!!!!!!!!
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«Гром» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оперативно-тактический ракетный комплекс на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C твердотопливной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистической ракеты, разработанный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB конструкторским бюро «Южное» . Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели, в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.
Комплекс предназначен для создания украинского щита сил неядерного сдерживанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2 [2] .