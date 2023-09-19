Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою "Грім-Е1", шестеро цивільних загинули (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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О 18.02 Офіс Генпрокурора України оновив інформацію:

"За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. В цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення.

Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі кількість жертв уточнюється.

Прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети. Тіла загиблих оглянуто та направлено до ХОБСМЕ.

Також Харківська обласна прокуратура повідомиала в телеграмі:

"Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою "Грім-Е1", створеною на базі радянської ракети Х-38".







