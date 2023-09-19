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Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою "Грім-Е1", шестеро цивільних загинули (оновлено). ФОТОрепортаж

куп'янськ

Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини: Ракета впала на територію навчального закладу. ФОТОрепортаж

О 18.02 Офіс Генпрокурора України оновив інформацію:

"За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. В цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення.

Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі кількість жертв уточнюється.

Прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети. Тіла загиблих оглянуто та направлено до ХОБСМЕ.

Також Харківська обласна прокуратура повідомиала в телеграмі:

"Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою "Грім-Е1", створеною на базі радянської ракети Х-38".

Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою Грім-Е1, шестеро цивільних загинули (оновлено) 01
Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою Грім-Е1, шестеро цивільних загинули (оновлено) 02
Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою Грім-Е1, шестеро цивільних загинули (оновлено) 03
Рашисти вдарили по Куп’янську гібридною ракетою Грім-Е1, шестеро цивільних загинули (оновлено) 04

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) Куп’янськ (756)


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Топ коментарі
+40
Чи є щось огидніше і мерзеніше здичавілої рашиської орди? ні.
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19.09.2023 14:53
+30
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19.09.2023 14:27
+13
Поки за кожного вбитого цивільного українця не буде вбито трьох цивільних кацапів (як мінімум, виходячи зі співвідношення населення рашкі і України 3:1) - українцям немає сенсу чогось позитивного очикувати в війні
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19.09.2023 20:06
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19.09.2023 14:27 Відповісти
Чи є щось огидніше і мерзеніше здичавілої рашиської орди? ні.
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19.09.2023 14:53 Відповісти
Ви бачили фронтові відео, де українські побратими говорять російською? Що ви про них скажете?
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19.09.2023 21:08 Відповісти
Воно опорожнилося. Це все, на що воно здатне
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19.09.2023 21:17 Відповісти
Воно - це такі якарізничні істоти як ти. Ганяєш пітона на рюзгамирових істот?
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19.09.2023 21:33 Відповісти
З фронту пишеш, істота?
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19.09.2023 23:08 Відповісти
А ти, істота, звідки пишеш?
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19.09.2023 23:10 Відповісти
Що цікаво для багатьох, попри все зло яке нам вчинили кацапи за всю історію, до 22 року кацапи були братушками, а тут раптом щось змінилось, війни, голодомори, репресії, що тільки кацапи нам не зробили і всеодно були любими друзями-братами, а тепер вони чомусь стали огидними.
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19.09.2023 21:29 Відповісти
Є, єрмак наприклад, або зеленський які цю орду сюди привели
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19.09.2023 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BpyYWVrMGe4 Про російськомовних українців .
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19.09.2023 21:46 Відповісти
Не існує такого поняття кацапомовний українець в жодному міднародному законі чи хартії. В українців рідна мова - українська у кацапів - кацапська. За міжнародними законами частиною яких є й Україна, ти той чиєю мовою говориш, тобто якщо тобі рідна словацька, то ти словак і т.д.
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19.09.2023 22:01 Відповісти
Я русский по национальности. Родился и живу в Украине. И при этом я украинец по гражданству! Имею проукраинскую позицию. Половина ВСУ разговаривают! Посмотри это https://videos.cnscdn.com/video/3/180923_shi.mp4, не поленись, как воюет Самара. В чем проблема с языком? Есть Закон и Конституция. Меня все устраивает.
Не надо крайностей! Украина прекрасная страна уже тем, что она всегда была толерантна ко всем национальностям. В этом ее ценность! В Украине мирно живут многие национальности. А вы, требуя от всех разговаривать только на украинском языке, ничего не добьетесь. Это как раз и не по Закону! Это как раз рашисты и хотят использовать в своих целях. Это и есть нацизм.
Я прекрасно понимаю, что язык - основа нации. И украинский язык нужно защищать, чтобы Украина сохранила сою идентичность! Но для этого есть другие, более умные методы, не такие грубые, все взять и запретить. Мои дети розмовляють. И внуки, надеюсь, тоже будут розмовлять. Все буде Україна!
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20.09.2023 13:00 Відповісти
Вот еще https://www.youtube.com/shorts/i_HR7AViqic?feature=share пример настоящего украинца.
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20.09.2023 13:28 Відповісти
Поки за кожного вбитого цивільного українця не буде вбито трьох цивільних кацапів (як мінімум, виходячи зі співвідношення населення рашкі і України 3:1) - українцям немає сенсу чогось позитивного очикувати в війні
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19.09.2023 20:06 Відповісти
А ти зможеш вбивати цивільних? Я б їх просто замурував...
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19.09.2023 20:11 Відповісти
просто замурувати - це теж непогано((:
а якщо серьозно, то британці і американці стерли велики міста в Німмеччині за бомбордування Британії - інших варіантів ніхто не вигадав.
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19.09.2023 20:15 Відповісти
про асфальт жартувати не буду. але якби й мали достатньо ракет, то краще їх на полі бою використовувати і нищити кацапів зі зброєю, коли похоронки приїдуть в кожну кацапську сім'ю, ні вони не задумаються, воювати там не буде кому.
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19.09.2023 20:47 Відповісти
дурилка картонна,похоронки й так йдуть вже 2,5 сотнями тисяч і що?
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19.09.2023 21:09 Відповісти
якби були ракети і використані по кацапських військах, то було би не овер 270 тисяч, а 500+, тоді було б і що, а так для кацапів це ніщо.
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19.09.2023 21:22 Відповісти
Уже писали-казали, що коли буде 100к. то вони сколихнутся, зрозуміють і піднімуться проти влади та війни, як бачимо їх і 300 не зупинить...
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19.09.2023 22:05 Відповісти
хто писав, казав - люся обдристович? кацапів лям вбий їм пофіг, тільки тотальна анігіляція.
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19.09.2023 22:18 Відповісти
Ну вот все не можу зрозуміти, я теж за це, хочу щоб наші дітки жили у мирі та спокої, але питання, як це повна(тотальна), яким чином? Саме у цих покидьків є "я.з." Саме вона може зробити "Тотальне", але в даному випадку її запустимо не ми...
То як це ви бачите?
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19.09.2023 23:31 Відповісти
нажаль у них є я.з. і це зупинить, щоб вони могли відпочити, зібратись силами і знову напасти. могла б допомогти хімічна чи бактеріологічна зброя, але це заборонено.
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19.09.2023 23:37 Відповісти
Головне - не пускати туди так званих "журналістів" Нью-Йорк Таймс.
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19.09.2023 20:28 Відповісти
де ж наш Грім ?
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19.09.2023 20:36 Відповісти
Під асфальтом...
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19.09.2023 20:39 Відповісти
кацапа не петросянь. і без тебе всі знають, що шмаркля зрадник.
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19.09.2023 20:48 Відповісти
Це на каналі єдиних новин сказали?
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19.09.2023 20:54 Відповісти
що саме? чи ти з секти боневтіка найвечнішого оманського? і віриш тільки бидломарафону?
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19.09.2023 21:24 Відповісти
Як показала практика - невеликі річки на час війни легко можна долати по дамбам. На р. Ірпінь, Трубіж були покладені труби і засипані грунтом. Такі "мости" працювали майже рік і спокійно справлялись з поставленою задачею. Єдине, що було зроблено дивно - дамби були вузькі, через що получались звуження на дорозі і зменшення пропускної здатності. Навіщо так робилось - незрозуміло. Адже можна було покласти або довші труби, або поруч 2 дамби. Тоді взагалі не було б проблем із переїздом річок. Але як би тоді пояснили "необхідність" побудови нових грандіозних мостів за сотні мільйонів?
Оскіл там трохи більший, але однаково можна зробити зараннє кілька резервних таких дамб-мостів із труб, щоб кацапи не могли так легко зробити шкоду в постачанні наших військ на східному березі. Якщо в таку дамбу прилетить навіть ФАБ-500, один бульдозер за пару годин зможе відновити проїзд. А скільки часу потратять на ремонту мостів?
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19.09.2023 20:41 Відповісти
треба будувати МОСТИ вздож вздовж рiчки
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19.09.2023 20:53 Відповісти
а про наш Грім ні слуху ні духу....як і про все інше,в тч і удари по рашці у відповідь
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19.09.2023 21:08 Відповісти
Називайте речі як вони є, не потрібно перекладати на мову те що не потрібно перекладати.
Це Х-38 в модифікації «Гром-Э1» простими словами керована ракето-бомба авіаційна, малого радіусу дії, досить потужна. Загальна вага хрєні цієї близько 520 кг...
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19.09.2023 21:10 Відповісти
Иронизируешь, мразь конченная.
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19.09.2023 23:00 Відповісти
Забавно. Писал с итальянской впн, а тут украинский флаг у меня)
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20.09.2023 00:31 Відповісти
Кацапи підораси, а ти клоун і надалі залишай Татарова на своєму місці як і всю кремлівську агентуру в твоєму оточені.
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19.09.2023 22:48 Відповісти
Кацапи - ви тварюки і кончені істоти 😠
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20.09.2023 01:16 Відповісти
Чому тварі які зарускали ракети по Дніпру,Чернігову,Одесі ,пілоти стратегічної авіації досі топчуть цю землю??? Адже вже на суд божий відправили командира хто стріляв по Вінниці.В гур,сбу,ссо є всі засоби знищити воєнних злочинців. Тихо без зайвого шуму в пресі -утонув ,попав в аварію, п'яним вистрибнув з вікна тощо.
Росія ніколи не видає цих тварей,а міжнародний суд може лише пальчиком погрозити " всі повинні дотримуватися правил, ми стурбовані,і іншою блювотою"
А тепер стосовно глобальної відповіді України,УКРАЇНА ЗАНАДТО ДОВГО ТОЛЕРАНТНА ДО ВСІХ ПРАВИЛ І КОНВЕНЦІЙ ЯКІ **** НАВІТЬ НЕ ПИСКНУЛИ КОЛИ ПІДІРВАЛИ ГЕС,ЯКІ ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ КОЛИ НА КАМЕРУ СМАКУЮЧИ ВБИВАЛИ ВІДРІЗАЛИ ГОЛОВУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛОНЕНОМУ,ЯКІ ПРОКОВТНУЛИ МАСОВЕ ВБИВСТВО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ОЛЕНІВЦІ!!!!!!ТОЩО . Життя українця стало на рівні якоїсь тваринки в лісі,вбивати не можна,а вбили, ну що ж шкода.!!!!

Зараз є можливості бити безпілотниками по підстанціям,є можливості бити по казармам і військовим ліцеям тощо на росії,є можливість бити командним пунктам не лише на окупованих територіях і й на росії.!!!!
А тепер стосовно заходу,не можна було відключити нафтопровід рашистів до Угорщини тощо? Не можна було НЕ ПУСКАТИ ЄВРЕЇВ ПАЛОМНИКІВ ДО УКРАЇНИ, ВВЕСТИ ВІЗИ ДЛЯ ІЗРАЇЛЮ , котрий **** заманав виводити гроші Російської "говно-еліти",обходити санкції,а де відповідь до Ірану і Китаю- заборона в'їзду ,а для тих хто має тут сім'ї створення візового пекла, нехай ***** трішки на собі відчують ,що їхні влади ґ заманали підтримувати рашистів.
Досі бути "лицарем "коли твою жінку згвалтували,дім пограбували,і все загадили мінами і розрухою
Заманали ****!!;!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2023 05:46 Відповісти
Млять, что ЭТО такое???
"

«Гром» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оперативно-тактический ракетный комплекс на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C твердотопливной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 баллистической ракеты, разработанный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB конструкторским бюро «Южное» . Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели, в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Комплекс предназначен для создания украинского щита сил неядерного сдерживанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2 [2] .
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20.09.2023 09:42 Відповісти
 
 