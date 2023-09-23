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Защитники Украины прорвали российскую оборону возле Вербового, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вербовое

Силы обороны прорвали российскую оборону в Вербовом Запорожской области.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Тарнавский во время интервью в пятницу, хотя он признал, что украинские войска двигаются медленнее, чем ожидалось.

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне", – сказал он.

"Главное – не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями", - добавил командующий.

Также читайте: На Таврическом направлении ВСУ закрепляются и готовятся продвигаться дальше - Силы обороны
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Топ комментарии
+35
Гарна новина...
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23.09.2023 12:12
+18
йому підпорядковані
це так як Ви навчалися в "Ваші" школі яка на справді не була Вашою власністю
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23.09.2023 12:15
+13
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.09.2023 12:18
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Гарна новина...
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23.09.2023 12:12 Ответить
Так,але DEEP MAP уже опоганив цю новину, бо ботани "знають" краще за Штаб ЗСУ
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23.09.2023 13:25 Ответить
🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛
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23.09.2023 14:55 Ответить
гарна але зарано сказана!!!
орки пристрілюють свої позиції оборони що б коли побіжать, куярити по покинутим позиціям бо їх зайняли наші...
рятує лиш коли у них нема звязку...
недавно через заяву зам МО маляр, орки ібанули по взятому нашими місту...
а до заяви вони не знали що місто вже наше, бо ліквідували все командування і ніхто з орків не доповів про відступ
але знайшлася Маляр і доповіла кацапам що вже можна куярити, що руских в місті нема
от так...
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23.09.2023 14:07 Ответить
Ти у це віриш???
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23.09.2023 14:51 Ответить
Звільнена "фахівчиня" з гібридної війни не раз повідомляла новини про звільнення того чи іншого пункту раніше за Генштаб і бригаду, яка безпосередньо працює на тому чи іншому відтинку. Чим ставила під загрозу життя захисників.

Крайня історія - зі звільненням Андріївки на Донбасі. Наша 3-тя штурмова ще бій не закінчила, а Маляр уже відрапортувала про перемогу. Чим підставила людей і наразила себе на цілком заслужений хейт.
Військовою мовою: такі передчасні заяви можуть призвезти до зриву операцій, великим втратам серед особового складу та втрату наступального потенціалу.
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23.09.2023 18:23 Ответить
"Його війська"?
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23.09.2023 12:13 Ответить
йому підпорядковані
це так як Ви навчалися в "Ваші" школі яка на справді не була Вашою власністю
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23.09.2023 12:15 Ответить
Дякую за пояснення, а то я вже думав, що вже є "ПВК Тарнавський".
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23.09.2023 12:19 Ответить
дуже дивно саме від Вас таке чути
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23.09.2023 12:21 Ответить
сарказм - чули про таке?
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23.09.2023 12:27 Ответить
перепрошую - трохи занизилась оцінка співбесідників, але Вас то не стосується (без сарказму)
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23.09.2023 12:32 Ответить
Дякую.
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23.09.2023 13:06 Ответить
От. Вже нема "його" військ. Є українські. Так коректніше.
А щодо школи, то вона завжди була (і має бути) "наша", а не "моя". Так само, як і місто, вулиця, будинок, тощо
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23.09.2023 12:21 Ответить
але чомусь всі говорять моя вулиця, моя школа, моє місто - ніколи не чули?
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23.09.2023 12:23 Ответить
Десь говорять, а десь кажуть. Якось так...
Але те, що у мовних конструкціях може дозволено пересічним, не має бути дозволено журналістам, філологам, тощо.
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23.09.2023 13:09 Ответить
А ще кажуть "нас не перемогти, ми міцно нищимо орків, зуби об нас зламають". Так кажуть навіть ті, хто й близько не думає підходити до тцк.
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23.09.2023 12:31 Ответить
Said ти дебіл чи просто приколюєшся?
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23.09.2023 12:58 Ответить
Схоже, що хтось проспав те, про що була мова і тепер виглядає "не зовсім в темі". Бо текст вже виправили.
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23.09.2023 13:11 Ответить
Ми і наше військо - ми, це українці і вся Україна, Тарнавський і все військо - складові українства і України. Про що говорить ваш недоречний сарказм?
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23.09.2023 12:28 Ответить
та просто вирішив дорубатись до генерала Тарнавського на рівному місці
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23.09.2023 12:39 Ответить
Ботофермі дали наказ почати на гілці срач.
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23.09.2023 13:00 Ответить
Сарказм, чи не сарказм, доречний, чи ні, а текст виправили на більш коректний.
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23.09.2023 13:16 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.09.2023 12:18 Ответить
Суперновина! Слава Україні!!!
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23.09.2023 12:19 Ответить
Надіюся, що фланги укріплюють. Інакше - це "вхід у мішок"...
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23.09.2023 12:24 Ответить
подивись на карту, ми з 1991 року у мішку.
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23.09.2023 12:36 Ответить
Да,позиция будет слабая,если не опрокинуть правй фланг.
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23.09.2023 13:18 Ответить
Ось так треба і зелі прорвати, корупцію та офшори, з 2019 року …
Але ж то Захисники України щоденно рвуть орків *****, а то…. Акакаяразніца патіхамувлєс !!! Ось у цьому і вноситься яснісність щодо осіб з урядового кварталу (в миру-квартал 95)!!
Допокищо, жодного загиблого, у прориві, в напрямі боротьби проти корупції, з Банкової та Грушевського, - незафіксовано!! Парад за 3 дні….
Єрмак з татаровим можуть це засвідчити, ЖОДНОГО!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!
Пильнуймо Україну!!
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23.09.2023 12:36 Ответить
Підтримуємо вас хлопці і дівчата! Молимося! Нехай вас Господь оберігає! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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23.09.2023 12:46 Ответить
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23.09.2023 13:02 Ответить
Які будуть пропозиції?
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23.09.2023 13:48 Ответить
Впевнений що Генштаб не читає коментарі на Цензорі.
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23.09.2023 14:14 Ответить
Ми в іншому становищі. Азербайджан готував сили 20 років, але при цьому в ньому не було повномасштабної війни і ніхто його не атакував кожну ніч шахедами і ракетами.
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23.09.2023 14:38 Ответить
Які Ваші пропозиції?
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23.09.2023 14:41 Ответить
Вихід є лише один: розпочати Ленд-ліз без будь-яких умов і обмежень. Як це було в 41 - 45 - му. Інших варіантів нема. 20 - річну війну ми, на жаль, не витримаєм. Ні фізично, ні морально.
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23.09.2023 14:54 Ответить
Згодна. Але ж питання було що робити ЗСУ, а не США чи Німеччини.
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23.09.2023 15:41 Ответить
Наступати. Але без Ленд-лізу повноцінний наступ неможливий. За 4 місяці контрнаступу просунулись в двох місцях вглиб оборони ворога на 10 км. Скільки ще років потрібно, щоб такими темпами дійти, хоча б, до Криму, порахувати не важко.
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23.09.2023 15:50 Ответить
З цією пропозицією Вам треба в Конгрес США звертатись, а не на форумі Цензра.
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23.09.2023 16:36 Ответить
Можливо не варто подавати цю інформацію, поки не буде звільнено Токмак і Мелітополь
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23.09.2023 14:05 Ответить

Там до Токмака ще 25 км. І три серйозні лінії оборони. Про Мелітополь і згадувати нічого. Усім хто говорить про якийсь успіх і якісь прориви треба показувати оцю карту. Контрнаступ потрібно проводити так щоб у тилу не встигали робити нові укріплення. А вони навпаки встигають робити ще більше.
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23.09.2023 15:11 Ответить
Ти вже подав резюме в Генштаб?
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23.09.2023 15:19 Ответить
цім стрілкам півроку на томпу ж місці на ту ж *******- через півроку поновиш
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23.09.2023 17:30 Ответить
Від тебе смердить щами та лаптями, кацап.
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23.09.2023 21:22 Ответить
В Другу Світову війну це називалось -"Бої місцевого значення " ,для початку треба підійти до Токмака ,а потім казати про успіх.
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23.09.2023 18:38 Ответить
 
 