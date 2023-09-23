Защитники Украины прорвали российскую оборону возле Вербового, - Тарнавский

Силы обороны прорвали российскую оборону в Вербовом Запорожской области.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Тарнавский во время интервью в пятницу, хотя он признал, что украинские войска двигаются медленнее, чем ожидалось.

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне", – сказал он.

"Главное – не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями", - добавил командующий.

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