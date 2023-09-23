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Захисники України прорвали російську оборону біля Вербового, - Тарнавський
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Сили оборони прорвали російську оборону у Вербовому Запорізької області.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтверв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський під час інтерв’ю в п’ятницю, хоча він визнав, що українські війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.
"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну", - сказав він.
"Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", - додав командувач.
Топ коментарі
+35 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.09.2023 12:12
+18 Oleksiy Tym
показати весь коментар23.09.2023 12:15
+13 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар23.09.2023 12:18
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Будь ласка, зачекайте...
орки пристрілюють свої позиції оборони що б коли побіжать, куярити по покинутим позиціям бо їх зайняли наші...
рятує лиш коли у них нема звязку...
недавно через заяву зам МО маляр, орки ібанули по взятому нашими місту...
а до заяви вони не знали що місто вже наше, бо ліквідували все командування і ніхто з орків не доповів про відступ
але знайшлася Маляр і доповіла кацапам що вже можна куярити, що руских в місті нема
от так...
Крайня історія - зі звільненням Андріївки на Донбасі. Наша 3-тя штурмова ще бій не закінчила, а Маляр уже відрапортувала про перемогу. Чим підставила людей і наразила себе на цілком заслужений хейт.
Військовою мовою: такі передчасні заяви можуть призвезти до зриву операцій, великим втратам серед особового складу та втрату наступального потенціалу.
це так як Ви навчалися в "Ваші" школі яка на справді не була Вашою власністю
А щодо школи, то вона завжди була (і має бути) "наша", а не "моя". Так само, як і місто, вулиця, будинок, тощо
Але те, що у мовних конструкціях може дозволено пересічним, не має бути дозволено журналістам, філологам, тощо.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Але ж то Захисники України щоденно рвуть орків *****, а то…. Акакаяразніца патіхамувлєс !!! Ось у цьому і вноситься яснісність щодо осіб з урядового кварталу (в миру-квартал 95)!!
Допокищо, жодного загиблого, у прориві, в напрямі боротьби проти корупції, з Банкової та Грушевського, - незафіксовано!! Парад за 3 дні….
Єрмак з татаровим можуть це засвідчити, ЖОДНОГО!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!
Пильнуймо Україну!!
Там до Токмака ще 25 км. І три серйозні лінії оборони. Про Мелітополь і згадувати нічого. Усім хто говорить про якийсь успіх і якісь прориви треба показувати оцю карту. Контрнаступ потрібно проводити так щоб у тилу не встигали робити нові укріплення. А вони навпаки встигають робити ще більше.