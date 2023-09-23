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Захисники України прорвали російську оборону біля Вербового, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вербове

Сили оборони прорвали російську оборону у Вербовому Запорізької області.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтверв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ​​ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський під час інтерв’ю в п’ятницю, хоча він визнав, що українські війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну", - сказав він.

"Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", - додав командувач.

Також читайте: Найбільший прорив у контрнаступі станеться після Токмака, - Тарнавський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Гарна новина...
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23.09.2023 12:12
+18
йому підпорядковані
це так як Ви навчалися в "Ваші" школі яка на справді не була Вашою власністю
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23.09.2023 12:15
+13
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.09.2023 12:18
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Гарна новина...
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23.09.2023 12:12 Відповісти
Так,але DEEP MAP уже опоганив цю новину, бо ботани "знають" краще за Штаб ЗСУ
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23.09.2023 13:25 Відповісти
🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛
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23.09.2023 14:55 Відповісти
гарна але зарано сказана!!!
орки пристрілюють свої позиції оборони що б коли побіжать, куярити по покинутим позиціям бо їх зайняли наші...
рятує лиш коли у них нема звязку...
недавно через заяву зам МО маляр, орки ібанули по взятому нашими місту...
а до заяви вони не знали що місто вже наше, бо ліквідували все командування і ніхто з орків не доповів про відступ
але знайшлася Маляр і доповіла кацапам що вже можна куярити, що руских в місті нема
от так...
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23.09.2023 14:07 Відповісти
Ти у це віриш???
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23.09.2023 14:51 Відповісти
Звільнена "фахівчиня" з гібридної війни не раз повідомляла новини про звільнення того чи іншого пункту раніше за Генштаб і бригаду, яка безпосередньо працює на тому чи іншому відтинку. Чим ставила під загрозу життя захисників.

Крайня історія - зі звільненням Андріївки на Донбасі. Наша 3-тя штурмова ще бій не закінчила, а Маляр уже відрапортувала про перемогу. Чим підставила людей і наразила себе на цілком заслужений хейт.
Військовою мовою: такі передчасні заяви можуть призвезти до зриву операцій, великим втратам серед особового складу та втрату наступального потенціалу.
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23.09.2023 18:23 Відповісти
"Його війська"?
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23.09.2023 12:13 Відповісти
йому підпорядковані
це так як Ви навчалися в "Ваші" школі яка на справді не була Вашою власністю
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23.09.2023 12:15 Відповісти
Дякую за пояснення, а то я вже думав, що вже є "ПВК Тарнавський".
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23.09.2023 12:19 Відповісти
дуже дивно саме від Вас таке чути
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23.09.2023 12:21 Відповісти
сарказм - чули про таке?
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23.09.2023 12:27 Відповісти
перепрошую - трохи занизилась оцінка співбесідників, але Вас то не стосується (без сарказму)
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23.09.2023 12:32 Відповісти
Дякую.
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23.09.2023 13:06 Відповісти
От. Вже нема "його" військ. Є українські. Так коректніше.
А щодо школи, то вона завжди була (і має бути) "наша", а не "моя". Так само, як і місто, вулиця, будинок, тощо
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23.09.2023 12:21 Відповісти
але чомусь всі говорять моя вулиця, моя школа, моє місто - ніколи не чули?
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23.09.2023 12:23 Відповісти
Десь говорять, а десь кажуть. Якось так...
Але те, що у мовних конструкціях може дозволено пересічним, не має бути дозволено журналістам, філологам, тощо.
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23.09.2023 13:09 Відповісти
А ще кажуть "нас не перемогти, ми міцно нищимо орків, зуби об нас зламають". Так кажуть навіть ті, хто й близько не думає підходити до тцк.
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23.09.2023 12:31 Відповісти
Said ти дебіл чи просто приколюєшся?
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23.09.2023 12:58 Відповісти
Схоже, що хтось проспав те, про що була мова і тепер виглядає "не зовсім в темі". Бо текст вже виправили.
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23.09.2023 13:11 Відповісти
Ми і наше військо - ми, це українці і вся Україна, Тарнавський і все військо - складові українства і України. Про що говорить ваш недоречний сарказм?
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23.09.2023 12:28 Відповісти
та просто вирішив дорубатись до генерала Тарнавського на рівному місці
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23.09.2023 12:39 Відповісти
Ботофермі дали наказ почати на гілці срач.
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23.09.2023 13:00 Відповісти
Сарказм, чи не сарказм, доречний, чи ні, а текст виправили на більш коректний.
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23.09.2023 13:16 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.09.2023 12:18 Відповісти
Суперновина! Слава Україні!!!
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23.09.2023 12:19 Відповісти
Надіюся, що фланги укріплюють. Інакше - це "вхід у мішок"...
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23.09.2023 12:24 Відповісти
подивись на карту, ми з 1991 року у мішку.
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23.09.2023 12:36 Відповісти
Да,позиция будет слабая,если не опрокинуть правй фланг.
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23.09.2023 13:18 Відповісти
Ось так треба і зелі прорвати, корупцію та офшори, з 2019 року …
Але ж то Захисники України щоденно рвуть орків *****, а то…. Акакаяразніца патіхамувлєс !!! Ось у цьому і вноситься яснісність щодо осіб з урядового кварталу (в миру-квартал 95)!!
Допокищо, жодного загиблого, у прориві, в напрямі боротьби проти корупції, з Банкової та Грушевського, - незафіксовано!! Парад за 3 дні….
Єрмак з татаровим можуть це засвідчити, ЖОДНОГО!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!
Пильнуймо Україну!!
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23.09.2023 12:36 Відповісти
Підтримуємо вас хлопці і дівчата! Молимося! Нехай вас Господь оберігає! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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23.09.2023 12:46 Відповісти
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23.09.2023 13:02 Відповісти
Які будуть пропозиції?
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23.09.2023 13:48 Відповісти
Впевнений що Генштаб не читає коментарі на Цензорі.
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23.09.2023 14:14 Відповісти
Ми в іншому становищі. Азербайджан готував сили 20 років, але при цьому в ньому не було повномасштабної війни і ніхто його не атакував кожну ніч шахедами і ракетами.
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23.09.2023 14:38 Відповісти
Які Ваші пропозиції?
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23.09.2023 14:41 Відповісти
Вихід є лише один: розпочати Ленд-ліз без будь-яких умов і обмежень. Як це було в 41 - 45 - му. Інших варіантів нема. 20 - річну війну ми, на жаль, не витримаєм. Ні фізично, ні морально.
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23.09.2023 14:54 Відповісти
Згодна. Але ж питання було що робити ЗСУ, а не США чи Німеччини.
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23.09.2023 15:41 Відповісти
Наступати. Але без Ленд-лізу повноцінний наступ неможливий. За 4 місяці контрнаступу просунулись в двох місцях вглиб оборони ворога на 10 км. Скільки ще років потрібно, щоб такими темпами дійти, хоча б, до Криму, порахувати не важко.
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23.09.2023 15:50 Відповісти
З цією пропозицією Вам треба в Конгрес США звертатись, а не на форумі Цензра.
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23.09.2023 16:36 Відповісти
Можливо не варто подавати цю інформацію, поки не буде звільнено Токмак і Мелітополь
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23.09.2023 14:05 Відповісти

Там до Токмака ще 25 км. І три серйозні лінії оборони. Про Мелітополь і згадувати нічого. Усім хто говорить про якийсь успіх і якісь прориви треба показувати оцю карту. Контрнаступ потрібно проводити так щоб у тилу не встигали робити нові укріплення. А вони навпаки встигають робити ще більше.
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23.09.2023 15:11 Відповісти
Ти вже подав резюме в Генштаб?
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23.09.2023 15:19 Відповісти
цім стрілкам півроку на томпу ж місці на ту ж *******- через півроку поновиш
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23.09.2023 17:30 Відповісти
Від тебе смердить щами та лаптями, кацап.
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23.09.2023 21:22 Відповісти
В Другу Світову війну це називалось -"Бої місцевого значення " ,для початку треба підійти до Токмака ,а потім казати про успіх.
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23.09.2023 18:38 Відповісти
 
 