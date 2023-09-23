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Новости Война в Украине
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Враг обстреливает Херсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В настоящее время военные РФ обстреливают Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия рф обстреливает прибрежные районы Херсона. Перейдите в более безопасные места!", - отмечает он.

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Больше информации пока не известно.
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Спасибо президенту и его ОП за сдачу юга Украины. Это - результат предательства. «Разберемся после войны» - уже не прокатит.
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23.09.2023 12:57 Ответить
 
 