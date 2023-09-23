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Враг обстреливает Херсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время военные РФ обстреливают Херсон.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Армия рф обстреливает прибрежные районы Херсона. Перейдите в более безопасные места!", - отмечает он.
Больше информации пока не известно.
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Osya Bender
показать весь комментарий23.09.2023 12:57 Ответить Мне нравится 2
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