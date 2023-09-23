Враг обстреливает Херсон

В настоящее время военные РФ обстреливают Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия рф обстреливает прибрежные районы Херсона. Перейдите в более безопасные места!", - отмечает он.

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Больше информации пока не известно.