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Ворог обстрілює Херсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі військові РФ обстрілюють Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Армія рф обстрілює прибережні райони Херсона. Перейдіть до більш безпечних місць!", - зазначає він.
Більше інформації наразі не відомо.
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Osya Bender
показати весь коментар23.09.2023 12:57 Відповісти Мені подобається 2
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