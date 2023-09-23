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Ворог обстрілює Херсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Наразі військові РФ обстрілюють Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія рф обстрілює прибережні райони Херсона. Перейдіть до більш безпечних місць!", - зазначає він.

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Більше інформації наразі не відомо.

Автор: Ірина Дашківська
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Спасибо президенту и его ОП за сдачу юга Украины. Это - результат предательства. «Разберемся после войны» - уже не прокатит.
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23.09.2023 12:57 Відповісти
 
 