Ворог обстрілює Херсон

Наразі військові РФ обстрілюють Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія рф обстрілює прибережні райони Херсона. Перейдіть до більш безпечних місць!", - зазначає він.

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Більше інформації наразі не відомо.