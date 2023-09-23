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Новости Война в Украине
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обстрел (20439) ракеты (2780) Гуменюк (493)

Россия может накапливать ракеты морского базирования для будущих ударов по Украине, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калибр

На данный момент войска РФ могут накапливать ракеты с носителей морского базирования для будущих ударов по Украине.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что надо понимать: враг не откажется от своих планов. Будет давить, будет атаковать. У них есть преимущество в воздухе, и это очевидно, они имеют запас ракет и пытаются его обновлять. К сожалению, санкции не работают в абсолютном режиме блокирования этого производства", - сказала Гуменюк.

По ее словам, очевидно, что россияне продолжают накапливать и ракеты морского базирования. Она отметила, что как раз "Калибры" - высокоточное оружие, которое враг довольно часто использовал по объектам критической инфраструктуры.

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"То, что сейчас мы не наблюдаем активности использования ракет с носителей морского базирования, может говорить о том, что они их накапливают и готовят определенный потенциал", - добавила Гуменюк.
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Топ комментарии
+8
Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні

Та невже???
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23.09.2023 12:52
+6
Навіщо та ППО, у нас є пункти незламності. Фу ***. Люди, вам ще не ********** той наполєон недороблений?
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23.09.2023 13:21
+3
Такі кмітливі і розумні.
А ми всі думали,для чого ж раша ракети накопичує?
Аби хоч на тиждень інтернет відключили у таких кмітливих.
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23.09.2023 13:04
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Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні

Та невже???
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23.09.2023 12:52 Ответить
Не може а так і робить,а нам потрібно накопичувати ППОшечку
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23.09.2023 13:00 Ответить
Навіщо та ППО, у нас є пункти незламності. Фу ***. Люди, вам ще не ********** той наполєон недороблений?
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23.09.2023 13:21 Ответить
Такі кмітливі і розумні.
А ми всі думали,для чого ж раша ракети накопичує?
Аби хоч на тиждень інтернет відключили у таких кмітливих.
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23.09.2023 13:04 Ответить
Дуже страшо. Але, без світла ще гірше..насрати...переживемо.
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23.09.2023 13:07 Ответить
А чому б не уіпать по тому накопиченню? Де арсенали ЧФ всі знають...
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23.09.2023 13:09 Ответить
кацапи сильно ушлі стали - накопичують в норах і розосереджено
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23.09.2023 13:13 Ответить
Там тисячі морських мін, сотні тисяч снарядів і ракет, здається навіть ЯЗ є. Навряд чи це можливо розосередити...
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23.09.2023 13:16 Ответить
ну і пво там є

але мені здалося що Ви саме про калібри говорили
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23.09.2023 13:21 Ответить
Гадаєте калібри вони зберігають десь окремо? Але я мав на увазі саме арсенал флоту. При його підриві буде такий бум що на місці Севастополя лишиться велика ямка...
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23.09.2023 13:31 Ответить
я би точно зберігав окремо - зважаючи на їх невелику кількість і велику ціну
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23.09.2023 13:44 Ответить
Ну ото як накопитить ті запаси, то ми носії і приласкаєми. Є чим.
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23.09.2023 13:25 Ответить
Гениально Холмс, но как вы догадались?! (с)
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23.09.2023 13:50 Ответить
Я люблю Наталку !
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23.09.2023 14:56 Ответить
 
 