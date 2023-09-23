Россия может накапливать ракеты морского базирования для будущих ударов по Украине, - ОК "Південь"

На данный момент войска РФ могут накапливать ракеты с носителей морского базирования для будущих ударов по Украине.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что надо понимать: враг не откажется от своих планов. Будет давить, будет атаковать. У них есть преимущество в воздухе, и это очевидно, они имеют запас ракет и пытаются его обновлять. К сожалению, санкции не работают в абсолютном режиме блокирования этого производства", - сказала Гуменюк.

По ее словам, очевидно, что россияне продолжают накапливать и ракеты морского базирования. Она отметила, что как раз "Калибры" - высокоточное оружие, которое враг довольно часто использовал по объектам критической инфраструктуры.

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"То, что сейчас мы не наблюдаем активности использования ракет с носителей морского базирования, может говорить о том, что они их накапливают и готовят определенный потенциал", - добавила Гуменюк.