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обстріл (21421) ракети (2850) Гуменюк (700)

Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр

Наразі війська РФ можуть накопичувати ракети з носіїв морського базування для майбутніх ударів по Україні.

Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів. Буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, і це очевидно, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва", - сказала Гуменюк.

За її словами, цілком очевидно, що росіяни продовжують накопичувати і ракети морського базування. Вона зазначила, що якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури.

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"Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - додала Гуменюк.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні

Та невже???
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23.09.2023 12:52
+6
Навіщо та ППО, у нас є пункти незламності. Фу ***. Люди, вам ще не ********** той наполєон недороблений?
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23.09.2023 13:21
+3
Такі кмітливі і розумні.
А ми всі думали,для чого ж раша ракети накопичує?
Аби хоч на тиждень інтернет відключили у таких кмітливих.
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23.09.2023 13:04
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Росія може накопичувати ракети морського базування для майбутніх ударів по Україні

Та невже???
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23.09.2023 12:52 Відповісти
Не може а так і робить,а нам потрібно накопичувати ППОшечку
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23.09.2023 13:00 Відповісти
Навіщо та ППО, у нас є пункти незламності. Фу ***. Люди, вам ще не ********** той наполєон недороблений?
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23.09.2023 13:21 Відповісти
Такі кмітливі і розумні.
А ми всі думали,для чого ж раша ракети накопичує?
Аби хоч на тиждень інтернет відключили у таких кмітливих.
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23.09.2023 13:04 Відповісти
Дуже страшо. Але, без світла ще гірше..насрати...переживемо.
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23.09.2023 13:07 Відповісти
А чому б не уіпать по тому накопиченню? Де арсенали ЧФ всі знають...
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23.09.2023 13:09 Відповісти
кацапи сильно ушлі стали - накопичують в норах і розосереджено
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23.09.2023 13:13 Відповісти
Там тисячі морських мін, сотні тисяч снарядів і ракет, здається навіть ЯЗ є. Навряд чи це можливо розосередити...
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23.09.2023 13:16 Відповісти
ну і пво там є

але мені здалося що Ви саме про калібри говорили
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23.09.2023 13:21 Відповісти
Гадаєте калібри вони зберігають десь окремо? Але я мав на увазі саме арсенал флоту. При його підриві буде такий бум що на місці Севастополя лишиться велика ямка...
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23.09.2023 13:31 Відповісти
я би точно зберігав окремо - зважаючи на їх невелику кількість і велику ціну
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23.09.2023 13:44 Відповісти
Ну ото як накопитить ті запаси, то ми носії і приласкаєми. Є чим.
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23.09.2023 13:25 Відповісти
Гениально Холмс, но как вы догадались?! (с)
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23.09.2023 13:50 Відповісти
Я люблю Наталку !
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23.09.2023 14:56 Відповісти
 
 