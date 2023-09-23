Оккупанты планируют диверсии на северной границе Украины, - Центр нацсопротивления

Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

Как сообщается, в район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ РФ. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины.

"То есть фактически россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", - отмечают в ЦНС.

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