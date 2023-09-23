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Новости АвтоВойна в Украине
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граница (4762) диверсия (229)

Оккупанты планируют диверсии на северной границе Украины, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

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Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

Как сообщается, в район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ РФ. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины.

"То есть фактически россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", - отмечают в ЦНС.

Также читайте: Россия отправила к украинским границам курсантов-разведчиков для организации диверсий, - Центр нацсопротивления
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Горємикі, но прі дєлє...
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23.09.2023 13:55 Ответить
Сподіваюся їм покажуть що "нєуй тут шастати".
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23.09.2023 14:24 Ответить
авжеж, є кому, адже там діють рускій добровольческій корпус і легіон свобода росіі
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23.09.2023 22:21 Ответить
цензор віджигає.
диверсії, це коли, все типу нормаль, а тут бац і диверсії провокації.
у нас все нормаль?
чи про що диверсії? типу з бєлорашиї? там, у нас, давно чешуться руки, їм дати піzди.
але два фронта нам не треба.
то, які диверсії?
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23.09.2023 15:39 Ответить
 
 