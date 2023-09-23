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Оккупанты планируют диверсии на северной границе Украины, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр национального сопротивления".
Как сообщается, в район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ РФ. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины.
"То есть фактически россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", - отмечают в ЦНС.
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диверсії, це коли, все типу нормаль, а тут бац і диверсії провокації.
у нас все нормаль?
чи про що диверсії? типу з бєлорашиї? там, у нас, давно чешуться руки, їм дати піzди.
але два фронта нам не треба.
то, які диверсії?