Окупанти планують диверсії на північному кордоні України, - Центр нацспротиву

Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Центр національного спротиву".

Як повідомляється, у район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ зс рф. Їхнє завдання – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

"Тобто, фактично росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим їхнє пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі", - зазначають у ЦНС.

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