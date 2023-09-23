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Окупанти планують диверсії на північному кордоні України, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

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Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Центр національного спротиву".

Як повідомляється, у район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ зс рф. Їхнє завдання – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

"Тобто, фактично росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим їхнє пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі", - зазначають у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група ворожих диверсантів намагалася перетнути кордон України на Чернігівщині (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Горємикі, но прі дєлє...
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23.09.2023 13:55 Відповісти
Сподіваюся їм покажуть що "нєуй тут шастати".
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23.09.2023 14:24 Відповісти
авжеж, є кому, адже там діють рускій добровольческій корпус і легіон свобода росіі
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23.09.2023 22:21 Відповісти
цензор віджигає.
диверсії, це коли, все типу нормаль, а тут бац і диверсії провокації.
у нас все нормаль?
чи про що диверсії? типу з бєлорашиї? там, у нас, давно чешуться руки, їм дати піzди.
але два фронта нам не треба.
то, які диверсії?
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23.09.2023 15:39 Відповісти
 
 